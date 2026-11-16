Avion électrique : la Chine fait voler un avion commercial de 19 places avec des pilotes à bord

COMAC fait progresser son projet d’avion électrique.
La Commercial Aircraft Corporation of China (COMAC) a effectué samedi 14 novembre 2026 le premier vol piloté de son avion commercial électrique CE-25A, à Binzhou, dans la province du Shandong, dans l’est de la Chine. L’information vient d’une dépêche de l’agence Xinhua reprise par le site chinois Global Times.
Deux pilotes et un ingénieur d’essais en vol étaient à bord. D’après COMAC, l’appareil a fonctionné normalement et tous les indicateurs de performance étaient conformes aux attentes.
La Commercial Aircraft Corporation of China (COMAC) a effectué samedi 14 novembre 2026 le premier vol piloté de son avion commercial électrique CE-25A, à Binzhou, dans la province du Shandong, dans l’est de la Chine. L’information vient d’une dépêche de l’agence Xinhua reprise par le site chinois Global Times.
Deux pilotes et un ingénieur d’essais en vol étaient à bord. D’après COMAC, l’appareil a fonctionné normalement et tous les indicateurs de performance étaient conformes aux attentes.
19 passagers et 400 km d’autonomie
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Le CE-25A est le premier avion commercial électrique de COMAC. Il est conçu principalement pour les vols commerciaux interurbains.
Il peut transporter 19 passagers et sa masse maximale au décollage atteint 10 tonnes. Sa vitesse de croisière est de 300 km/h, son altitude de croisière de 2 400 mètres et son autonomie de 400 km.
COMAC a développé l’appareil avec le fabricant de batteries CATL, l’université Jiao Tong de Shanghai et d’autres partenaires. Le CE-25A avait fait son premier vol autonome sans pilote le 2 février. Il totalise 19 vols autonomes sans pilote.
Il peut transporter 19 passagers et sa masse maximale au décollage atteint 10 tonnes. Sa vitesse de croisière est de 300 km/h, son altitude de croisière de 2 400 mètres et son autonomie de 400 km.
COMAC a développé l’appareil avec le fabricant de batteries CATL, l’université Jiao Tong de Shanghai et d’autres partenaires. Le CE-25A avait fait son premier vol autonome sans pilote le 2 février. Il totalise 19 vols autonomes sans pilote.