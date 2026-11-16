Avion électrique : la Chine fait voler un avion commercial de 19 places avec des pilotes à bord

Le CE-25A est le premier avion commercial électrique de COMAC. Il est conçu principalement pour les vols commerciaux interurbains.



Il peut transporter 19 passagers et sa masse maximale au décollage atteint 10 tonnes. Sa vitesse de croisière est de 300 km/h, son altitude de croisière de 2 400 mètres et son autonomie de 400 km.



COMAC a développé l’appareil avec le fabricant de batteries CATL, l’université Jiao Tong de Shanghai et d’autres partenaires. Le CE-25A avait fait son premier vol autonome sans pilote le 2 février. Il totalise 19 vols autonomes sans pilote.