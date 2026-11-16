2027 en perspective : inspiration, innovation et nouvelles opportunités

Événements culturels, rencontres sportives ou cinéma et festivals – une année 2027 intense et riche en thématique
De Wimbledon au Royal Ascot, du Festival Fringe d’Édimbourg à Glastonbury, ou encore les trois étapes britanniques du Tour de France 2027, ces événements incontournables de renommée mondiale rythment les saisons de l'année à venir. Voici autant d’opportunités pour découvrir le Royaume-Uni sous un angle différent et vivre des expériences originales.
Quant à l’Irlande, son calendrier des événements célèbre toute la richesse de sa culture, de sa créativité et de ses traditions. Du célèbre Festival de la Saint-Patrick au Festival international des arts de Galway, en passant par les Galway Races, l’Electric Picnic et le Festival de jazz de Cork, ces rendez-vous incontournables ponctuent l’année et offrent multiples occasions de découvrir l’Irlande à travers des expériences festives, culturelles et authentiques.
Chaque destination offre ainsi de nombreuses opportunités parfaites afin combiner tourisme, passion et événements d’exception à travers des séjours thématiques uniques, à retrouver dans nos brochures.
Retrouvez quelques-unes de nos thématiques incontournables pour enrichir vos offres de voyages :
• Thématique sportive : découvrez le meilleur du sport britannique grâce à des billets pour certains des événements les plus emblématiques au monde, tels que la Premier League, Wimbledon ou encore des expériences dédiées à la pratique du golf.
• Thématique culinaire : le Royaume-Uni et l'Irlande s'affirment comme des destinations gastronomiques incontournables, alliant créativité culinaire et produits locaux d'exception. Entre tables étoilées, gastropubs et marchés artisanaux, leur gastronomie célèbre les saveurs du terroir et les traditions revisitées. Nos itinéraires permettent d'explorer toute la diversité des saveurs locales.
Des circuits à départ garanti pour plus de tranquillité et de flexibilité
Ces circuits clés en main offrent à vos clients l'occasion de découvrir le meilleur de destinations européennes incontournables telles que l'Irlande et l'Écosse.
De Dublin à Belfast, des falaises de Moher aux paysages mystiques de la Chaussée des Géants, ou encore du Connemara à l'Anneau du Kerry, chaque itinéraire est conçu pour offrir une immersion complète dans l'histoire, la culture et les paysages spectaculaires de l'Irlande et de l'Irlande du Nord.
De Dublin à Belfast, des falaises de Moher aux paysages mystiques de la Chaussée des Géants, ou encore du Connemara à l'Anneau du Kerry, chaque itinéraire est conçu pour offrir une immersion complète dans l'histoire, la culture et les paysages spectaculaires de l'Irlande et de l'Irlande du Nord.
Un incontournable pour une première découverte de l'Écosse ! Ce circuit équilibré emmène les voyageurs d'Édimbourg à l'île de Skye, en passant par les Highlands, Glasgow et la côte est. Il combine harmonieusement châteaux emblématiques, paysages spectaculaires, traditions locales et dégustations typiques. Croisière sur le Loch Lomond, rencontre avec les célèbres vaches des Highlands, visite d'une distillerie et découverte du Loch Ness : chaque étape plonge les voyageurs au cœur d'une Écosse authentique, sauvage et légendaire.
La combinaison d'itinéraires organisés, de dates de départ définies et d'une formule de voyage structurée constitue une opportunité supplémentaire de développer vos ventes et de répondre aux attentes des voyageurs souhaitant rejoindre un circuit accompagné.
Parce que chaque détail compte, nos circuits 2027 intègrent :
• 34 dates de départ
• Des hébergements sélectionnés en hôtels 3* et 4* (normes locales), idéalement situés.
• Un transport et une logistique optimisés pour un confort maximal.
• Un accompagnement francophone tout au long du séjour.
• Des moments gourmands mettant en valeur les spécialités locales.
• Des itinéraires équilibrés entre visites guidées et temps libres.
• Des rencontres authentiques avec les acteurs locaux.
• Les sites incontournables et les paysages emblématiques de chaque destination.
Nos équipes sur place assurent un suivi constant et un service de qualité, de la conception à la réalisation du voyage.
Téléchargez notre brochure de nos départs garantis de 2027
La combinaison d'itinéraires organisés, de dates de départ définies et d'une formule de voyage structurée constitue une opportunité supplémentaire de développer vos ventes et de répondre aux attentes des voyageurs souhaitant rejoindre un circuit accompagné.
Parce que chaque détail compte, nos circuits 2027 intègrent :
• 34 dates de départ
• Des hébergements sélectionnés en hôtels 3* et 4* (normes locales), idéalement situés.
• Un transport et une logistique optimisés pour un confort maximal.
• Un accompagnement francophone tout au long du séjour.
• Des moments gourmands mettant en valeur les spécialités locales.
• Des itinéraires équilibrés entre visites guidées et temps libres.
• Des rencontres authentiques avec les acteurs locaux.
• Les sites incontournables et les paysages emblématiques de chaque destination.
Nos équipes sur place assurent un suivi constant et un service de qualité, de la conception à la réalisation du voyage.
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Une gamme de supports de vente adaptée à chaque profil de clientèle
Notre vocation première est d'élaborer et d'orchestrer des circuits soigneusement conçus pour mettre en valeur des régions singulières à travers des produits, des expériences et des services adaptés à une clientèle diversifiée.
Afin de disposer d'un aperçu complet et rapide de nos nombreuses suggestions de voyages, et d'accéder facilement aux contenus répondant aux attentes de vos clients, nous mettons à votre disposition un portefeuille complet et pertinent de supports de vente. Qu'il s'agisse de brochures dédiées aux voyages individuels et aux groupes, d'offres spéciales ou de plaquettes présentant les dernières expériences et activités tendance, notre objectif est simple : vous offrir un accès facilité à l'information.
Voici quelques-uns de nos supports de vente et de présentation :
• Une brochure dédiée aux voyages individuels (jusqu'à 10 personnes) et aux groupes : une mise en lumière des régions emblématiques à travers de nombreux itinéraires entièrement personnalisables, réunis au sein d'une collection complète couvrant l'Irlande et le Royaume-Uni.
• Un guide d'inspiration : afin de répondre à un marché toujours plus exigeant et en constante quête de nouveautés, nous avons créé un support regroupant une sélection d'expériences soigneusement choisies pour enrichir vos itinéraires à travers toutes les régions d'Irlande et du Royaume-Uni, avec les conseils et l'expertise des équipes Abbey.
• Une brochure dédiée à nos circuits à départ garanti : nous commercialisons des circuits proposant des itinéraires et des durées variés, offrant un large choix de dates pour découvrir trois destinations majeures : l'Irlande du Nord, la République d'Irlande et l'Écosse.
Contactez-nous pour recevoir nos brochures 2027 : sebastienl@abbeyuk.com
Afin de disposer d'un aperçu complet et rapide de nos nombreuses suggestions de voyages, et d'accéder facilement aux contenus répondant aux attentes de vos clients, nous mettons à votre disposition un portefeuille complet et pertinent de supports de vente. Qu'il s'agisse de brochures dédiées aux voyages individuels et aux groupes, d'offres spéciales ou de plaquettes présentant les dernières expériences et activités tendance, notre objectif est simple : vous offrir un accès facilité à l'information.
Voici quelques-uns de nos supports de vente et de présentation :
• Une brochure dédiée aux voyages individuels (jusqu'à 10 personnes) et aux groupes : une mise en lumière des régions emblématiques à travers de nombreux itinéraires entièrement personnalisables, réunis au sein d'une collection complète couvrant l'Irlande et le Royaume-Uni.
• Un guide d'inspiration : afin de répondre à un marché toujours plus exigeant et en constante quête de nouveautés, nous avons créé un support regroupant une sélection d'expériences soigneusement choisies pour enrichir vos itinéraires à travers toutes les régions d'Irlande et du Royaume-Uni, avec les conseils et l'expertise des équipes Abbey.
• Une brochure dédiée à nos circuits à départ garanti : nous commercialisons des circuits proposant des itinéraires et des durées variés, offrant un large choix de dates pour découvrir trois destinations majeures : l'Irlande du Nord, la République d'Irlande et l'Écosse.
Contactez-nous pour recevoir nos brochures 2027 : sebastienl@abbeyuk.com
© Abbey Group by Canva
Pour cette nouvelle année 2027, que vous recherchiez des idées de voyages individuels, des programmes pour vos groupes ou des circuits à dates de départ garanties, nous vous invitons à découvrir notre programmation et à vous rapprocher de nos équipes pour échanger sur vos projets.
Pour finir, Abbey – The Destination Experts fait partie de Abbey Group, agence réceptive privée en Irlande et au Royaume-Uni, travaillant exclusivement avec les professionnels du voyage. Fondé en 1978, le groupe est détenu et dirigé par une équipe de professionnels du tourisme expérimentés. Son activité principale consiste à proposer en B2B un éventail complet de services aux voyageurs individuels et aux groupes au Royaume-Uni et en Irlande.
Pour finir, Abbey – The Destination Experts fait partie de Abbey Group, agence réceptive privée en Irlande et au Royaume-Uni, travaillant exclusivement avec les professionnels du voyage. Fondé en 1978, le groupe est détenu et dirigé par une équipe de professionnels du tourisme expérimentés. Son activité principale consiste à proposer en B2B un éventail complet de services aux voyageurs individuels et aux groupes au Royaume-Uni et en Irlande.
Votre contact pour préparer dès maintenant 2027
La programmation 2027 est ouverte : anticipez les demandes et assurez à vos clients les meilleures disponibilités sur nos circuits les plus demandés.
Contactez Sébastien Lacroix, notre Directeur Commercial France pour plus d’informations, disponibilités et réservations.
Téléphone : +44 20 74 00 12 10
Email : sebastienl@abbeyuk.com
Ensemble, faisons de chaque voyage une expérience sereine, inspirante et inoubliable.
Suivez-nous pour plus de nouvelles et de mises à jour d'Abbey sur nos réseaux sociaux :
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