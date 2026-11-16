2027 en perspective : inspiration, innovation et nouvelles opportunités

Événements culturels, rencontres sportives ou cinéma et festivals – une année 2027 intense et riche en thématique

De Wimbledon au Royal Ascot, du Festival Fringe d’Édimbourg à Glastonbury, ou encore les trois étapes britanniques du Tour de France 2027, ces événements incontournables de renommée mondiale rythment les saisons de l'année à venir. Voici autant d’opportunités pour découvrir le Royaume-Uni sous un angle différent et vivre des expériences originales.



Quant à l’Irlande, son calendrier des événements célèbre toute la richesse de sa culture, de sa créativité et de ses traditions. Du célèbre Festival de la Saint-Patrick au Festival international des arts de Galway, en passant par les Galway Races, l’Electric Picnic et le Festival de jazz de Cork, ces rendez-vous incontournables ponctuent l’année et offrent multiples occasions de découvrir l’Irlande à travers des expériences festives, culturelles et authentiques.



Chaque destination offre ainsi de nombreuses opportunités parfaites afin combiner tourisme, passion et événements d’exception à travers des séjours thématiques uniques, à retrouver dans nos brochures.



Retrouvez quelques-unes de nos thématiques incontournables pour enrichir vos offres de voyages :

• Thématique sportive : découvrez le meilleur du sport britannique grâce à des billets pour certains des événements les plus emblématiques au monde, tels que la Premier League, Wimbledon ou encore des expériences dédiées à la pratique du golf.



• Thématique culinaire : le Royaume-Uni et l'Irlande s'affirment comme des destinations gastronomiques incontournables, alliant créativité culinaire et produits locaux d'exception. Entre tables étoilées, gastropubs et marchés artisanaux, leur gastronomie célèbre les saveurs du terroir et les traditions revisitées. Nos itinéraires permettent d'explorer toute la diversité des saveurs locales.