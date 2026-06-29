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Cap sur 2027 : Offrez la sérénité à vos clients avec nos circuits à départs garantis


En 2027, faites voyager vos clients en toute confiance avec nos circuits à départs garantis en Irlande et au Royaume-Uni, réservables dès maintenant. Pensés pour allier sérénité, immersion et qualité d’expérience, ces itinéraires clés en main répondent aux attentes des voyageurs d’aujourd’hui : découvrir, ressentir et profiter… à un prix fixe.

Fort de plus de 45 ans d’expertise, Abbey – The Destination Experts conçoit des voyages adaptés à tous les profils, des individuels aux groupes constitués. Courts séjours, circuits complets ou programmes sur mesure : chaque projet est élaboré avec soin afin d’offrir une expérience fluide, authentique et mémorable.


Rédigé par le Lundi 29 Juin 2026 à 00:05

Chaussée des Géants / Glencoe / Loch Lomond © AdobeStock
Chaussée des Géants / Glencoe / Loch Lomond © AdobeStock
CroisiEurope

Des départs garantis pour voyager l’esprit libre


Proposer des départs garantis, c’est avant tout offrir une sécurité précieuse à vos clients comme à vous :

✔ Risque d’annulation infime - départs garantis min 2 ou 4 pax selon les circuits
✔ Une planification simplifiée
✔ Une expérience rassurante et maîtrisée

En 2027, nos circuits sont opérés à dates fixes entre le printemps et l’automne, avec une large sélection de programmes permettant de répondre à toutes les envies de découverte.



Nos circuits incontournables pour 2027

L’Essence du Nord – 5 jours

Une immersion authentique en Irlande du Nord, entre paysages sauvages, traditions locales et sites mythiques. Idéal pour une expérience intimiste, notamment avec des groupes à taille réduite.
Belfast / Irlande © AdobeStock
Belfast / Irlande © AdobeStock

La Belle Émeraude – 8 jours

Notre circuit signature, parfait pour une première découverte de l’Irlande. Un concentré des grands classiques, alliant nature, culture et gastronomie.
Falaises de Moher / Irlande © AdobeStock
Falaises de Moher / Irlande © AdobeStock

Le Grand Tour – 12 jours

Une exploration complète de l’Irlande et de l’Irlande du Nord. Un itinéraire riche et varié pour les voyageurs en quête d’expériences approfondies et diversifiées.
Pont Ha'penny et rivière Liffey © AdobeStock
Pont Ha'penny et rivière Liffey © AdobeStock

Terres Mythiques – 8 jours

Une découverte idéale de l’Écosse, d’Édimbourg à l’île de Skye. Ce circuit équilibré mêle Highlands, châteaux emblématiques, traditions locales et paysages spectaculaires, avec croisière sur le Loch Lomond, Loch Ness et visite de distillerie.
Royal Mile / Édimbourg © AdobeStock
Royal Mile / Édimbourg © AdobeStock



Une expérience complète et équilibrée


Parce que chaque détail compte, nos circuits 2027 intègrent :

34 dates de départ

Hébergements sélectionnés en hôtels 3* et 4* (normes locales), idéalement situés.

Transport et logistique optimisés pour un confort maximal.

Accompagnement francophone tout au long du séjour.

Moments gourmands mettant en valeur les spécialités locales.

Itinéraires équilibrés entre visites guidées et temps libre.

Des rencontres authentiques avec les acteurs locaux.

Les sites incontournables et paysages emblématiques.

Nos équipes sur place assurent un suivi constant et un service de qualité, de la conception à la réalisation du voyage.

Flexibilité et accompagnement sur mesure


En complément des dates garanties, nous proposons :

● Des nuits pré et post circuit
● Des solutions de transferts adaptées
● Des ajustements selon les contraintes clients
● Un accompagnement commercial dédié



Préparez dès maintenant 2027

Cap sur 2027 : Offrez la sérénité à vos clients avec nos circuits à départs garantis
La programmation 2027 est ouverte : anticipez les demandes et assurez à vos clients les meilleures disponibilités sur nos circuits les plus demandés.

Contactez Sébastien Lacroix, notre Directeur Commercial France pour plus d’informations, disponibilités et réservations.

Téléphone : +44 20 74 00 12 10
Email : sebastienl@abbeyuk.com

Ensemble, faisons de chaque voyage une expérience sereine, inspirante et inoubliable.

Suivez-nous pour plus de nouvelles et de mises à jour d'Abbey sur nos réseaux sociaux :

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Tags : Abbey Group
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