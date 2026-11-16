Au fil du Japon et Cap Corée accélèrent leur développement B2B et étoffent leurs services

Une présence remarquée à l’IFTM 2026
En septembre dernier, une délégation spécialement venue du Japon et de Corée, constituée de conseillers de vente des deux destinations, du responsable en développement durable et d’un directeur, a représenté Au fil du Japon et Cap Corée sur l’IFTM. Pour la seconde année consécutive, elles ont eu à cœur de disposer de leur propre stand sur le salon : un rêve de jeunesse pour ses fondateurs, et la volonté d'affirmer leur présence auprès des professionnels du tourisme dans les meilleures conditions.
Aujourd'hui référencées auprès de TourCom, du CEDIV, de Selectour et, plus récemment, d'Havas Voyages, l'IFTM a été l’occasion de nombreux échanges qui ont mis en lumière une réalité : si leur expertise locale du Japon et de la Corée est reconnue, leur valeur ajoutée, leurs engagements et la diversité de leurs services méritent encore d'être mieux connus des agences. C'est pourquoi Au fil du Japon et Cap Corée souhaitent renforcer leur communication autour de ce qui fait leur différence.
Deux agences locales au cœur du Japon et de la Corée
Implantées à Tokyo et à Séoul, Au fil du Japon et Cap Corée s'appuient sur plus de 60 collaborateurs locaux ainsi que sur un réseau de plus de 150 guides et assistants francophones répartis entre les deux destinations. Chaque projet confié bénéficie donc de l'expertise de spécialistes dédiés à la conception des voyages, aux réservations, à la logistique, au contrôle qualité, à l'accompagnement des guides ou encore à l'assistance sur place. Cette organisation, enrichie par les échanges entre les équipes au Japon et en Corée, permet de proposer aux agences un accompagnement fondé sur une connaissance précise du terrain, des prestataires et des attentes des voyageurs, notamment pour les dossiers les plus exigeants !
Cette double implantation constitue également un atout naturel pour la conception de voyages combinant Japon et Corée. Les agences disposent ainsi d'un interlocuteur unique capable de coordonner l'ensemble du séjour tout en garantissant une continuité de service sur les deux destinations. Enfin, l'expérience montre qu'un voyageur séduit par le Japon s'intéresse souvent à la Corée, et inversement.
Cette double implantation constitue également un atout naturel pour la conception de voyages combinant Japon et Corée. Les agences disposent ainsi d'un interlocuteur unique capable de coordonner l'ensemble du séjour tout en garantissant une continuité de service sur les deux destinations. Enfin, l'expérience montre qu'un voyageur séduit par le Japon s'intéresse souvent à la Corée, et inversement.
Un engagement durable reconnu au Japon comme en Corée
Bien avant l'obtention de labels, les deux agences privilégiaient déjà des expériences porteuses de sens. Cette démarche a été officiellement reconnue avec l'obtention de la certification Travelife : Cap Corée est aujourd'hui la première agence certifiée Travelife en Corée du Sud, tandis que Au fil du Japon compte parmi les toutes premières agences certifiées au Japon et la première francophone. Cette reconnaissance repose sur plus de 200 critères couvrant aussi bien la gouvernance de l'entreprise que la sélection des hébergements, des activités, des transports ou encore la sensibilisation des voyageurs.
Concrètement, cet engagement se traduit par un travail quotidien auprès de leurs partenaires locaux qui font l’objet d’une sélection minutieuse aussi sur ces questions. Les voyageurs bénéficient également de recommandations (à travers des documents travaillés avec soin) favorisant les rencontres authentiques et le respect des communautés. Cette certification n'est cependant qu'une étape. Dans une logique d'amélioration continue, les agences sœurs poursuivent leurs efforts à travers la formation de leurs collaborateurs et guides, le suivi de leur impact environnemental ainsi qu’un rapprochement avec les principaux acteurs français du tourisme responsable. Dans cet optique, Au fil du Japon et Cap Corée sont membres ATD depuis cette année et en route pour ATR.
Concrètement, cet engagement se traduit par un travail quotidien auprès de leurs partenaires locaux qui font l’objet d’une sélection minutieuse aussi sur ces questions. Les voyageurs bénéficient également de recommandations (à travers des documents travaillés avec soin) favorisant les rencontres authentiques et le respect des communautés. Cette certification n'est cependant qu'une étape. Dans une logique d'amélioration continue, les agences sœurs poursuivent leurs efforts à travers la formation de leurs collaborateurs et guides, le suivi de leur impact environnemental ainsi qu’un rapprochement avec les principaux acteurs français du tourisme responsable. Dans cet optique, Au fil du Japon et Cap Corée sont membres ATD depuis cette année et en route pour ATR.
Vers une conciergerie en 2027, pour plus de sérénité avant et pendant le séjour
Lors de la préparation d’un voyage comme lors de sa réalisation, pouvoir compter sur une assistance 24h/24 et 7j/7 avec une équipe dédiée et francophone sur place compte parmi les atouts majeurs pour un séjour dans des destinations aussi lointaines que le Japon et la Corée du Sud. Si ces deux pays figurent parmi les plus sûrs au monde, la gestion des imprévus reste essentielle, surtout dans des pays à la nature capricieuse, aux codes déroutants, ou encore dont les trains font voyager des millions d’utilisateurs par jour.
En plus de cette assistance reconnue et acclamée par les voyageurs, Au fil du Japon et Cap Corée vont franchir en 2027 une nouvelle étape avec le lancement d’un service de conciergerie francophone. Si en pratique certaines prestations sont déjà proposées aujourd'hui, cette évolution permettra d’approfondir l'accompagnement ultra-personnalisé, avec un service renforcé de réservations de restaurants, d'ajustements de programme en cours de voyage, de recommandations sur mesure et de réception des demandes particulières. L'objectif reste inchangé : offrir davantage de sérénité aux voyageurs tout en permettant aux agences de proposer une expérience toujours plus fluide, attentive et personnalisée.
En plus de cette assistance reconnue et acclamée par les voyageurs, Au fil du Japon et Cap Corée vont franchir en 2027 une nouvelle étape avec le lancement d’un service de conciergerie francophone. Si en pratique certaines prestations sont déjà proposées aujourd'hui, cette évolution permettra d’approfondir l'accompagnement ultra-personnalisé, avec un service renforcé de réservations de restaurants, d'ajustements de programme en cours de voyage, de recommandations sur mesure et de réception des demandes particulières. L'objectif reste inchangé : offrir davantage de sérénité aux voyageurs tout en permettant aux agences de proposer une expérience toujours plus fluide, attentive et personnalisée.
Une expertise locale qui s’écrit aussi en anglais !
Reconnues depuis plus de dix ans sur les marchés francophones, Au fil du Japon et Cap Corée s'apprêtent à franchir une nouvelle étape de leur développement avec l'ouverture progressive de leurs services aux voyageurs anglophones. Les États-Unis, le Canada anglophone, l'Australie et le Royaume-Uni figurent parmi les premiers marchés visés par cette expansion.
Au-delà d'un simple changement de langue, cette ouverture confirme la maturité de leurs structures et la volonté de faire rayonner un savoir-faire développé au contact de plusieurs milliers de voyageurs francophones.
Au-delà d'un simple changement de langue, cette ouverture confirme la maturité de leurs structures et la volonté de faire rayonner un savoir-faire développé au contact de plusieurs milliers de voyageurs francophones.
Autres articles