Au fil du Japon et Cap Corée accélèrent leur développement B2B et étoffent leurs services

Bien avant l'obtention de labels, les deux agences privilégiaient déjà des expériences porteuses de sens. Cette démarche a été officiellement reconnue avec l'obtention de la certification Travelife : Cap Corée est aujourd'hui la première agence certifiée Travelife en Corée du Sud, tandis que Au fil du Japon compte parmi les toutes premières agences certifiées au Japon et la première francophone. Cette reconnaissance repose sur plus de 200 critères couvrant aussi bien la gouvernance de l'entreprise que la sélection des hébergements, des activités, des transports ou encore la sensibilisation des voyageurs.



Concrètement, cet engagement se traduit par un travail quotidien auprès de leurs partenaires locaux qui font l’objet d’une sélection minutieuse aussi sur ces questions. Les voyageurs bénéficient également de recommandations (à travers des documents travaillés avec soin) favorisant les rencontres authentiques et le respect des communautés. Cette certification n'est cependant qu'une étape. Dans une logique d'amélioration continue, les agences sœurs poursuivent leurs efforts à travers la formation de leurs collaborateurs et guides, le suivi de leur impact environnemental ainsi qu’un rapprochement avec les principaux acteurs français du tourisme responsable. Dans cet optique, Au fil du Japon et Cap Corée sont membres ATD depuis cette année et en route pour ATR.