Voyage au pays du saké : le breuvage millénaire du Japon

Le saké offre une variété de saveurs et d'arômes surprenants qui s'expriment à travers ses différents types. Le Junmai , riche et intense, se distingue par l'absence d'alcool distillé ajouté et un goût de riz prononcé, caractérisé par l'umami, cette cinquième saveur si chère à la gastronomie japonaise. Les Ginjo et Daiginjo , plus raffinés, révèlent des notes florales et fruitées grâce à un polissage plus poussé du riz (respectivement 40 % et 50 % du grain poli). Les nama-zake, non pasteurisés, offrent des saveurs vives et fruitées, tandis que les nigori, troubles et non filtrés, présentent une texture crémeuse unique. N'étant pas destiné à la garde à l'exception du koshu, vieilli sur plusieurs années, développant des saveurs profondes et complexes, rappelant le vin oxydatif. Pour les néophytes, le saké pétillant ou sparkling sake , avec ses bulles fines et sa légèreté rafraîchissante, offre une première approche ludique et accessible de cet univers. Chaque saké révèle ses qualités à une température précise, qu'il soit réchauffé en bain-marie, servi frais ou légèrement en dessous de la température de la peau. Les récipients de dégustation se déclinent en faïence, porcelaine, laque, étain, ou encore le verre à vin, idéal pour apprécier pleinement ses arômes. Plus surprenant encore, bien que considéré comme une boisson “sacrée”, il se réinvente aujourd'hui dans des cocktails créatifs ou même en sorbet ! En somme, l'univers du saké est d'une richesse exceptionnelle, offrant un éventail de découvertes pour les palais les plus curieux.