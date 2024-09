La randonnée au Japon : 4 itinéraires incontournables pour découvrir le pays autrement

Situé au sud de la péninsule de Kii, Kumano Kodo est un réseau de sentiers de pèlerinage classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2004. Ces chemins, empruntés depuis des siècles par les pèlerins, serpentent à travers des forêts anciennes, des montagnes sacrées, et des rivières cristallines vers les trois grands sanctuaires Kumano Sanzan. Kumano Kodo est parfait pour les randonneurs en quête de spiritualité et de connexion avec la nature. Outre le sentier Nakahechi, le plus populaire et le plus accessible, la route Kohechi, plus exigeante, connecte le Grand Sanctuaire Kumano Hongu Taisha et le mont Koyasan où il est possible de séjourner dans un temple, rythmé par les méditations Ajikan et les repas végétariens, soit, un esprit sain dans un corps sain ! Le partenariat touristique avec Saint-Jacques de Compostelle permet aux pèlerins des deux chemins d’obtenir le statut de double pèlerin .



Durée : 2 à 4 jours de marche pour Nakahechi



Période idéale : en mai et en octobre, les mois les plus ensoleillé de l’année.



Difficulté : 3 / 5



Points forts :



● L'aspect mystique, accru par une atmosphère mystérieuse dans les forêts de pins brumeuses.

● Des portions faisables en bus avec la possibilité d’envoyer ses bagages avant son arrivée pour voyager léger.

● Les sources thermales après une bonne journée de marche !