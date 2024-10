Les châteaux du Japon : Un voyage plein d’histoire

Considéré comme le plus beau et le mieux préservé des châteaux du Japon, le château de Himeji est un chef-d’œuvre d’architecture militaire du XVIIe siècle. Inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO en 1993, il est surnommé le “Château du Héron blanc” en raison de la pureté de ses murs immaculés. Le château de Himeji, avec ses nombreux bâtiments et ses jardins enchanteurs, offre une expérience immersive dans l’univers des samouraïs. Il est l’exemple parfait de la grandeur des châteaux japonais et un incontournable pour tout voyageur au Japon.



Anecdote : Une légende raconte que l'âme d'Okiku, une servante qui aurait été injustement accusée et tuée, hante un puits du château. On dit que l'on peut parfois entendre sa voix compter les assiettes, ce qui a donné naissance à de nombreuses histoires de fantômes autour du site !