La randonnée, un incontournable en Corée du Sud

(Plusieurs parcours disponibles, niveaux de difficulté 2 ou 4/ 5 sur 5)



Connue pour ses paysages volcaniques époustouflants, l’île de Jeju regorge de chemins de randonnée pittoresques. Des cratères aux cascades en passant par ses plages de sable blanc, chaque randonnée vous fera vivre une expérience unique. L'incontournable à ne pas manquer est sans aucun doute le mont Hallasan et son cratère volcanique culminant à 1947 mètres, le plus haut de Corée, pour une aventure épique au sein d’une des montagnes les plus impressionnantes de la péninsule.



Que vous soyez un passionné de nature ou un randonneur accompli, le pays du Matin calme regorge d’options pour explorer sa beauté naturelle. Grâce à ses paysages à couper le souffle et son histoire culturelle riche, chaque randonnée dans la péninsule est une aventure à part entière. Alors préparez vos chaussures et partez à la découverte des trésors cachés de la Corée du Sud avec Cap Corée !