La Corée au printemps avec Cap Corée

Chaque année au printemps, le pays du matin calme nous gâte avec ses paysages magnifiques et colorés.

Rédigé par Cap Corée le Mardi 26 Septembre 2023



Durant cette saison pleine de charme, la Corée nous offre diverses floraisons de fleurs, plus belles les unes que les autres. Et plus particulièrement la floraison des cerisiers qui se déroule généralement vers la fin du mois de mars jusqu’à début avril.



A cette occasion, notre agence a spécialement conçu un itinéraire adapté pour découvrir la floraison des cerisiers en suivant le rythme naturel de floraison. En commençant par le Sud de la péninsule et en remontant vers le Nord, les voyageurs pourront alors découvrir les lieux les plus incontournables de Corée à cette période de l’année.





Depuis Séoul, les clients partiront directement à Jeju, île volcanique et sauvage pour admirer le début de la floraison pour ensuite remonter à Busan, deuxième plus grande ville de Corée.



Ils poursuivront leur séjour à Gyeongju, berceau culturel du pays et à Andong avec son très célèbre village folklorique.



A cette même période, il sera également possible d’admirer la floraison des azalées et des forsythias ainsi que d’assister à divers festivals éparpillés un peu partout dans le pays tel que le festival des cerisiers du port naval de Jinhae (non loin de Busan), le festival des fleurs printanières de Yeouido (Séoul) ou bien le festival des cerisiers royaux de Jeju.



Quoi de plus agréable que de pique-niquer à l’ombre des cerisiers en fleurs ?



Le climat au printemps est doux et sec. C’est donc une période parfaite pour découvrir ou redécouvrir la Corée sous un autre angle.



N’hésitez pas à nous contacter, nous nous ferons un plaisir d’organiser un voyage sur-mesure pour vos clients.







N’hésitez pas à nous contacter, nous nous ferons un plaisir d’organiser un voyage sur-mesure pour vos clients.



contact@capcoree.fr





>> Cap CORÉE dans l'Annuaire DESTIMAG







Lu 160 fois

Notez

Dans la même rubrique : < > Retrouvez-nous au salon IFTM Top Resa Morpho Evasions sera présent sur le stand d’Ecosafaris E087 au salon IFTM Top Résa 2023