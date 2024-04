La gastronomie, partie intégrante de la culture coréenne

Dernier mais pas des moindres, l’alcool coréen tient une place très importante dans la culture de la péninsule. Considéré comme une manière de se rapprocher des gens, de créer des liens et de se libérer du stress après une grosse semaine de travail, vous pourrez voir très souvent le vendredi soir des groupes d’amis et de collègues boire ensemble.



Naturellement, les coréens sont adeptes des boissons tel que la bière et le vin mais ils ont également des alcools typiques du pays qui sont encore plus indispensables durant un bon repas ou une soirée.



En commençant par le soju. C’est un alcool fait traditionnellement à base de riz (mais certaines marques remplacent le riz par d’autres sources d’amidons). Sa teneur en alcool varie mais la version la plus commune est environ à 20%. C’est un alcool transparent qui se boit sous forme de shot. Son prix varie entre 1100 wons (environ 80 centimes) et 5000 wons (environ 3.43 euros) la bouteille.



Ensuite, nous avons le makgeolli, second alcool le plus populaire de Corée. Il est souvent comparé à un vin de riz. Sa fabrication débute à partir de riz préalablement cuit, le tout mélangé à des levures et de l’eau. Le tout est fermenté durant plusieurs jours.



Sa consistance est laiteuse et plus sucré que le soju. Son taux en alcool est également plus faible (environ 6 à 8% d’alcool).



C’est un alcool que les coréens aiment déguster les jours de pluie, accompagné d’un jeon (pancake salé).



La magkeolli coûte un peu plus cher que le soju. Environ 1800 à 2200 won pour une bouteille de 800ml.



Laissez-vous charmer par la gastronomie coréenne ! Elle n’a pas fini de vous étonner.