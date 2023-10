4 bonnes raisons de visiter la Corée du Sud au printemps

Chaque printemps, le pays du matin calme nous gâte avec ses paysages magnifiques et colorés.

Nous vous avons listé les 4 bonnes raisons de visiter la péninsule à cette période de l’année.

1. La floraison des cerisiers (et pas que !)



Durant cette saison pleine de charme, la Corée nous offre diverses floraisons de fleurs, plus belles les unes que les autres. Et plus particulièrement la floraison des cerisiers qui se déroule généralement vers la fin du mois de mars jusqu’à début avril durant environ 2 semaines.

Les paysages se parent d’une jolie couleur rose clair qui rend les rues absolument magiques.

Les autres fleurs ne nous laissent pas en reste ; notamment avec la floraison des azalées et des forsythias.



2. Des festivals à volonté !



Cette période offre également la chance d’assister à divers festivals débutant de mars et se terminant en mai, le tout éparpillé un peu partout dans le pays tel que le festival des cerisiers du port naval de Jinhae (non loin de Busan), le festival des fleurs printanières de Yeouido (Séoul) ou bien le festival des cerisiers royaux de Jeju.

Il y en a pour tous les goûts.



Pour un festival un peu plus traditionnel, nous vous recommandons le festival des lanternes pour les célébrations de l’anniversaire de Bouddha qui se déroule chaque année au mois de mai.

3. Un climat très agréable



La Corée se réveille doucement de l’hiver rude (allant parfois jusqu’à -20 °C). Les températures sont alors très douces en journée. L’air est frais. Un allier parfait pour pouvoir découvrir confortablement les rues coréennes. Contrairement aux températures élevées et humides de l’été.

Le temps parfait pour profiter d’un pique-nique à l’ombre des cerisiers en fleurs.





4. Un itinéraire spécialement conçu par Cap Corée pour la floraison des cerisiers



Pour cette occasion, notre agence a spécialement conçu un itinéraire adapté pour découvrir la floraison des cerisiers en suivant le rythme naturel de floraison. En commençant par le Sud de la péninsule et en remontant vers le Nord, les voyageurs pourront alors découvrir les lieux les plus incontournables de Corée à cette période de l’année.



Depuis Séoul, les clients partiront directement à Jeju, île volcanique et sauvage pour admirer le début de la floraison pour ensuite remonter à Busan, deuxième plus grande ville de Corée.

Ils poursuivront leur séjour à Gyeongju, berceau culturel du pays et à Andong avec son très célèbre village folklorique.

Tout est mis en œuvre pour permettre aux clients de repartir chez eux avec des étoiles pleins les yeux !



