Séoul – Gyeongju – Busan, les trois dynamiques incontournables de Corée

Pour un premier voyage en Corée, il est souvent compliqué de choisir quelles étapes seront à ne absolument pas rater dans ce pays plein de richesses.

Rédigé par Cap Corée le Lundi 25 Mars 2024



Séoul et sa modernité, Gyeongju et sa richesse historique puis Busan, la seconde plus grande ville de Corée du Sud sont les villes à absolument inclure dans le voyage de vos clients pour cette première découverte de la Corée du Sud.

Notre circuit « Premiers pas d’une aventure coréenne » a justement été créé en ce sens pour permettre de partir à la découverte de la Corée moderne et traditionnelle sur une durée d’environ 10 jours (modulable) pour un voyage bien équilibré au niveau des visites.



Partons maintenant à la découverte de ces trois villes emblématiques !

Séoul Séoul, capitale de la Corée du Sud, est incontestablement le parfait mélange entre tradition et modernité.

Divisée en deux par le fleuve Han, vous pourrez trouver au Nord des quartiers plus historiques et traditionnels comme le village Hanok de Bukchon et ses maisons traditionnelles ou bien le palais de Gyeongbokgung pour découvrir l’histoire de la dynastie Joseon.

Si vous êtes plus attirés par la modernité et le hightech, alors direction le Sud et son quartier de Gangnam. Cela n’empêche pas cette partie de Séoul de regorger également de lieux touristiques et traditionnels comme le temple de Bongeunsa, se trouvant en plein centre du quartier des affaires et des gratte-ciels. Un vrai coin de verdure au beau milieu de la ville quand on a besoin d’un peu de calme.



Plusieurs jours sur place seront nécessaires pour pouvoir découvrir les recoins les plus importants de cette magnifique ville qui ne dort jamais !

Gyeongju Ancienne capitale du pays située dans le sud-est de la péninsule coréenne, Gyeongju et ses mille ans d’histoire est un vrai musée à ciel ouvert grâce à ses sites historiques repartis un peu partout dans la ville.

Les clients sont des amoureux de l’histoire en général, cette étape sera faite pour eux avec son patrimoine inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO.



Entre le parc des Tumuli pour admirer les tombes royales, l’école confucéenne Gyeongju Hyanggyo, le temple Bulguksa et bien plus encore, vous pourrez découvrir en détail l’histoire de la Corée grâce à ses deux jours dans l’ancienne capitale historique.



Et quoi de mieux pour finir la journée en beauté que de dormir dans un hanok (maison traditionnelle) ?

Busan Seconde plus grande ville de Corée, Busan est reliée maritimement à l’Asie, l’Europe et l’Amérique du Nord grâce à son port.



La ville invite à la détente grâce à ses plages à perte de vue comme la plage de Gwangali ou de Haeundae qui s’étend sur près de 1,5km.

Un arrête dans un marché traditionnel est naturellement nécessaire et encore plus au marché de poisson Jagalchi qui est le plus grand marché de ce genre dans le pays.



Un incontournable à ne surtout pas rater durant votre passage est le quartier de Gamcheon, anciennement lieu d’hébergement pour les réfugiés de la guerre de Corée, il a été rénové et il est maintenant devenu le quartier le plus coloré et artistique de la ville. Il est même possible d’y prendre une photo aux côtés de la statue du Petit Prince.



Un petit tour en yacht de nuit clôturera cette étape à Busan de la plus poétique des manières.





N’hésitez donc plus sur l’itinéraire à proposer à vos clients pour leur premier voyage en Corée, ces trois destinations et notre itinéraire sur-mesure sauront les charmer !

Contact



contact@capcoree.fr





>> Cap CORÉE dans l'Annuaire DESTIMAG





Autres articles 4 bonnes raisons de visiter la Corée du Sud au printemps

La Corée au printemps avec Cap Corée

Lu 89 fois

Notez

Dans la même rubrique : < > USA GROUPES Circuit Birdwatching et photographie 2024