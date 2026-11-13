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Cybersécurité : le webinaire de Christophe Mazzola est reporté

Une panne mondiale qui affecte Microsoft nous oblige à le décaler


La panne mondiale de Microsoft, qui perturbe plusieurs services numériques depuis cette nuit, contraint TourMaG à reporter son webinaire consacré à la cybersécurité, initialement prévu ce vendredi 13 novembre à 11h.


Rédigé par le Vendredi 13 Novembre 2026 à 08:01

Le webinaire prévu ce vendredi 13 novembre 2026 à 11h avec Christophe Mazzola, expert en cybersécurité, est reporté - DepositPhotos.com, serezniy
Le webinaire prévu ce vendredi 13 novembre 2026 à 11h avec Christophe Mazzola, expert en cybersécurité, est reporté - DepositPhotos.com, serezniy
Marriott Mauritius
Le hasard du calendrier est plutôt ironique. Alors que TourMaG devait organiser ce vendredi matin un webinaire consacré à la cybersécurité avec Christophe Mazzola, expert du sujet, une panne mondiale affectant Microsoft vient bouleverser le programme.

Depuis plusieurs heures, plusieurs services du géant américain, dont Outlook, Teams et Microsoft 365, connaissent d'importantes perturbations à l'échelle mondiale.

Une situation qui touche directement les organisations dans lesquelles Christophe Mazzola intervient en tant que responsable de la sécurité des systèmes d'information (RSSI).

Conséquence : sa journée de travail est entièrement chamboulée et il ne dispose plus de la disponibilité nécessaire pour assurer le rendez-vous avec les professionnels du tourisme.

Une nouvelle date bientôt communiquée

Cette situation prend une résonance particulière au regard du thème qui devait être abordé avec les abonnés Premium de TourMaG.

Car cette panne constitue, à elle seule, un cas concret des risques liés à la dépendance des entreprises envers leurs fournisseurs technologiques.

Lorsqu'un acteur central de l'environnement numérique rencontre une défaillance, les conséquences peuvent rapidement se répercuter sur l'ensemble des organisations qui s'appuient sur ses infrastructures et ses services.

La question concerne également les outils d'intelligence artificielle désormais intégrés aux environnements de travail. Lorsqu'ils sont connectés aux messageries, aux applications collaboratives ou aux infrastructures d'un fournisseur, ils peuvent eux aussi devenir indisponibles en cas de défaillance de ce dernier.

Le webinaire est donc reporté à une date ultérieure, en janvier 2027.

Les abonnés Premium de TourMaG pourront toujours profiter de ce temps d'échange pour interroger directement l'expert sur les menaces qui pèsent sur les entreprises du tourisme, la sécurité des prestataires, les obligations liées à NIS2, les nouvelles techniques de fraude ou encore les garanties de l'assurance cyber.

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