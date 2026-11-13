Pour Jérôme Caro, la croissance externe est aussi une réponse aux difficultés de recrutement. Trouver des profils commerciaux expérimentés reste compliqué dans le tourisme. Le rachat d'une agence peut donc permettre de renforcer les équipes et de développer l'activité.



Le président de Tabbagh Travel Service défend toutefois un modèle qui préserve les structures à taille humaine, leur identité et leur savoir-faire. « Il faut trouver un équilibre entre la consolidation, la spécialisation et le maintien de structures à taille humaine » , souligne-t-il.



À 55 ans, il commence également à réfléchir à l'avenir et la transmission de l'entreprise. « Nous sommes certainement la plus vieille agence francilienne. On a envie de b[fêter le centenaire en 2050 »]b, s'amuse-t-il.



Depuis son départ de TourCom en 2020, Tabbagh Travel Service est membre du réseau Manor. Jérôme Caro se dit satisfait de ce choix : « Il y a une équipe dynamique et motivée qui tire le réseau vers le haut. Le président a insufflé un véritable élan depuis deux ou trois ans. Il met l'accent sur la reconnaissance de notre travail et de notre valeur ajoutée en tant qu'agences de voyages. »



Le dirigeant estime que les agences restent indispensables à l'accompagnement des voyageurs et appelle à une meilleure coopération avec les fournisseurs.



« Il ne faut pas opposer les uns aux autres. Nous sommes tous au service du client. Les fournisseurs ne pourraient pas mobiliser autant d'énergie et de moyens que les agences pour l'accompagner. Nous devons donc travailler ensemble. Grégory Mavoian a bien compris cet enjeu et défend la reconnaissance de notre rôle d'intermédiaire. Pour moi, c'est essentiel » , conclut-il.