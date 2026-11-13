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Jérôme Caro (Tabbagh Travel Service) veut miser sur la croissance externe ! [ABO]

« Il faut préserver les agences à taille humaine »


À la tête de Tabbagh Travel Service, Jérôme Caro mise sur la croissance externe pour développer son entreprise. Face aux difficultés de recrutement, à la hausse des coûts et aux enjeux de transmission, il défend un développement progressif et le maintien des structures à taille humaine.


Rédigé par le Vendredi 13 Novembre 2026 à 07:36

Jérôme Caro, directeur, et Michel Jouanot à qui il a racheté l'agence en 2004. (c).T.Beaurepère
Jérôme Caro, directeur, et Michel Jouanot à qui il a racheté l'agence en 2004. (c).T.Beaurepère
Marriott Mauritius
Créée en 1950, Tabbagh Travel Service poursuit son développement sous la présidence de Jérôme Caro.

Pour grandir, le dirigeant mise notamment sur le rachat de petites agences.

En 2023, il a repris 37 Sud, tour-opérateur spécialiste des voyages de groupes. Open Voyage, groupiste grenoblois, a également rejoint l'entreprise en 2024.

« Les agences que nous reprenons sont souvent des structures dont le dirigeant approche de la retraite. Il ne reste parfois qu'un ou deux collaborateurs, mais les volumes d'activité peuvent être intéressants », explique Jérôme Caro, président de Tabbagh Travel Service.

D'autres acquisitions sont à l'étude. Pour sélectionner les entreprises, il s'appuie notamment sur sa formation initiale en expertise comptable. Il regarde d'abord la relation avec le dirigeant et la structure, puis sa santé financière.

Il souhaite également que le cédant puisse rester quelque temps pour accompagner la reprise. « Nous ne souhaitons pas une vente sèche. Il est important que le dirigeant puisse transmettre ses compétences. Cela permet aussi de renforcer celles de notre équipe », précise-t-il.

Le président de Tabbagh Travel Service se montre toutefois prudent sur les prix. Il estime que certaines valorisations ne tiennent pas suffisamment compte des réalités du secteur et de ses risques.

« Nous avons parfois été confrontés à des valorisations une fois et demie supérieures à ce que nous estimions être la valeur réelle de l'entreprise. Dans ces conditions, les discussions sont rapidement bloquées. Les valorisations doivent rester cohérentes avec la réalité du marché », affirme-t-il.


Simplifier les marques et mutualiser les fonctions

Avec ces rachats, Tabbagh Travel Service cherche aussi à simplifier son organisation commerciale. Le groupe souhaite conserver sa marque historique pour ses clients fidèles et développer davantage Destinomundo auprès des autres clientèles.

« Pour la prospection, une marque à la connotation un peu ancienne peut être moins adaptée. Destinomundo est plus dynamique et plus actuel. Cela facilite notre développement commercial », explique le dirigeant.

Les fonctions administratives, comptables et technologiques sont désormais mutualisées. Le groupe a également déployé en début d'année un CRM collaboratif, Sellsy, destiné à faciliter le suivi des dossiers, des ventes, la prospection et la fidélisation.

« Nous avons été séduits par son ergonomie et sa facilité d'utilisation. Il doit nous aider à mieux suivre nos dossiers et à gagner en efficacité commerciale », indique le président de Tabbagh Travel Service.

L'entreprise compte aujourd'hui neuf collaborateurs. En 2025, elle a quitté Boulogne pour s'installer dans le 17e arrondissement de Paris, à proximité de Saint-Lazare. « Nous arrivons maintenant à nous retrouver plus facilement deux jours par semaine. Le retour à Paris facilite cette organisation », explique Jérôme Caro.

Le dirigeant ne prévoit pas d'ouvrir d'autres agences pour le moment. Il souhaite plutôt développer l'activité depuis ce point de vente, notamment grâce à des partenariats avec des commerçants du quartier et à l'organisation d'événements locaux.

Groupes et individuels : retrouver un équilibre

L’équipe de Tabbagh Travel Service. @jérôme caro
L’équipe de Tabbagh Travel Service. @jérôme caro
L'activité de Tabbagh Travel Service repose aujourd'hui à 75% sur les groupes et à 25% sur les individuels. Jérôme Caro souhaite faire évoluer cette répartition et développer davantage les voyages individuels.

« Pour moi, 75% de groupes, c'est un maximum. Nous devons redévelopper un peu l'activité individuelle et retrouver un meilleur équilibre », estime le président de Tabbagh Travel Service.

Les groupes présentent toutefois des avantages, notamment en matière de trésorerie. Selon Jérôme Caro, les marges peuvent aussi rester intéressantes si les coûts sont bien maîtrisés.

L'agence conserve également une activité de niche. Depuis près de vingt ans, elle organise des voyages en Harley-Davidson aux États-Unis, à la demande initiale d'un client. Deux à trois groupes partent chaque année. Une spécialité que le président de l'entreprise souhaite maintenir, par passion pour cette destination et cet univers.

Il pointe en revanche le poids des obligations réglementaires. Entre la garantie financière, la responsabilité civile professionnelle, ces dépenses représentent une charge importante pour les agences.

« Au 1er janvier 2026, j'avais déjà dépensé près de 35 000 euros pour ces différentes obligations. C'est quasiment l'équivalent du coût d'un temps plein ! »

Pour Jérôme Caro, ces contraintes financières constituent une barrière à l'entrée et freinent l'arrivée de nouveaux acteurs dans la profession.

Les réservations touchées par l'attentisme

L'exercice 2025-2026 de Tabbagh Travel Service, clôturé au 30 juin 2026, n'a pas été affecté par la guerre au Moyen-Orient, qui a éclaté après la clôture. Deux départs de groupes ont toutefois dû être reportés en mars. Une famille s'est également retrouvée bloquée sur place.

Pour l'exercice suivant, les premiers signes sont moins favorables. Les réservations individuelles pour l'été sont faibles. Du côté des groupes, plusieurs CSE et associations ont repoussé leurs décisions de voyage de juin à septembre ou octobre.

« Les décisions ont tardé, probablement en raison d'un certain attentisme face au contexte », observe Jérôme Caro. Certains voyages prévus au premier semestre 2027 ont également été reportés au second semestre.

La hausse et l'incertitude des tarifs aériens compliquent aussi le travail des agences. Pour limiter les mauvaises surprises, le président de Tabbagh Travel Service conseille à ses clients habituels d'attendre l'ouverture des vols, généralement onze mois avant le départ, avant de demander un devis. « Aujourd'hui, personne ne maîtrise réellement l'évolution des coûts aériens », constate t-il.

Préserver les agences indépendantes et préparer la transmission

Pour Jérôme Caro, la croissance externe est aussi une réponse aux difficultés de recrutement. Trouver des profils commerciaux expérimentés reste compliqué dans le tourisme. Le rachat d'une agence peut donc permettre de renforcer les équipes et de développer l'activité.

Le président de Tabbagh Travel Service défend toutefois un modèle qui préserve les structures à taille humaine, leur identité et leur savoir-faire. « Il faut trouver un équilibre entre la consolidation, la spécialisation et le maintien de structures à taille humaine », souligne-t-il.

À 55 ans, il commence également à réfléchir à l'avenir et la transmission de l'entreprise. « Nous sommes certainement la plus vieille agence francilienne. On a envie de b[fêter le centenaire en 2050 »]b, s'amuse-t-il.

Depuis son départ de TourCom en 2020, Tabbagh Travel Service est membre du réseau Manor. Jérôme Caro se dit satisfait de ce choix : « Il y a une équipe dynamique et motivée qui tire le réseau vers le haut. Le président a insufflé un véritable élan depuis deux ou trois ans. Il met l'accent sur la reconnaissance de notre travail et de notre valeur ajoutée en tant qu'agences de voyages. »

Le dirigeant estime que les agences restent indispensables à l'accompagnement des voyageurs et appelle à une meilleure coopération avec les fournisseurs.

« Il ne faut pas opposer les uns aux autres. Nous sommes tous au service du client. Les fournisseurs ne pourraient pas mobiliser autant d'énergie et de moyens que les agences pour l'accompagner. Nous devons donc travailler ensemble. Grégory Mavoian a bien compris cet enjeu et défend la reconnaissance de notre rôle d'intermédiaire. Pour moi, c'est essentiel », conclut-il.

Retrouvez toutes les infos du 31ème congrès des dirigeants Manor qui s'est déroulé du 28 au 31 octobre 2026.



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Tags : destinomundo, jerome caro, manor, tabbagh travel services
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