Séjour en Grèce : des cailloux sur le sable, un restaurant manquant... quid de l'indemnisation ? [ABO]

Le cas de la semaine en partenariat avec la Médiation Tourisme & Voyage

Des cailloux sur le sable, des enfants (!) et un restaurant qui manque à l'appel... Cette cliente demande 10 000 euros d'indemnisation pour son séjour en Grèce qui lui a coûté plus de 19 000 euros pour deux personnes. Est-ce bien raisonnable ? Voici ce que la Médiation a répondu.

Rédigé par La Rédaction le Vendredi 13 Novembre 2026 à 07:38

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