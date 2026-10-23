TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo TourMaG  
Recherche avancée

Escalier, bagages, accompagnement : jusqu’où va l’assistance aux PMR sur un vol ? [ABO]

Le cas de la semaine en partenariat avec la Médiation Tourisme & Voyage


Un passager à mobilité réduite reproche à une compagnie aérienne les conditions de son assistance à l’embarquement. La Médiation a examiné le niveau de prise en charge qu’il avait choisi.


Rédigé par le Vendredi 30 Octobre 2026 à 07:50

Escalier, bagages, accompagnement : jusqu’où va l’assistance aux PMR sur un vol ? - depositphotos.com Auteur ljsphotography
Escalier, bagages, accompagnement : jusqu’où va l’assistance aux PMR sur un vol ? - depositphotos.com Auteur ljsphotography
PONANT
Pour un vol à destination du Maroc, un passager à mobilité réduite avait réservé une assistance spécifique auprès d’une compagnie aérienne. À l’issue de son voyage, il dénonce les conditions dans lesquelles cette assistance lui a été fournie.

La Médiation distingue les prestations incluses dans le niveau d’assistance choisi et le manquement constaté lors de l’embarquement.

Selon le voyageur, l’agent chargé de l’assister aurait refusé de l’aider à porter ses effets personnels et l’aurait laissé au pied de l’escalier menant à l’appareil, le contraignant à monter seul les marches. Estimant avoir subi un préjudice, il sollicite un dédommagement.

La compagnie aérienne refuse de donner une suite favorable à sa demande.

Autres articles

Ce que disent les textes :

Pour examiner la réclamation, la Médiation s’est intéressée au niveau d’assistance choisi par le passager. La compagnie propose en effet plusieurs formules, selon les besoins de chacun.

Le voyageur avait sélectionné le niveau destiné aux personnes capables de marcher sur de courtes distances, mais qui ne peuvent pas monter les escaliers. Il n’avait pas choisi le niveau prévu pour les personnes totalement immobiles qui ont besoin d’aide pour tous leurs déplacements.

Cette distinction a son importance. Selon les éléments communiqués, l’aide pour porter les effets personnels et l’accompagnement jusqu’au siège relevaient du niveau d’assistance non-choisi.

La Médiation estime donc que l’absence de ces prestations ne justifie pas de dédommagement.

En revanche, le passager avait bien indiqué qu’il ne pouvait pas monter les escaliers. Le laisser seul au pied de l’escalier de l’avion constitue donc un manquement dans la prise en charge.

Ce que préconise la Médiation Tourisme et Voyage :

L’article 1217 du Code civil prévoit qu’une partie peut demander réparation lorsque son cocontractant n’exécute pas correctement ses obligations.

Sur ce fondement, la Médiation estime donc qu’un dédommagement est justifié pour ce manquement précis et recommande à la compagnie aérienne d’accorder au passager un avoir de 20 euros, afin de clore le litige de manière équitable.

Retrouvez tous les cas pratiques de la Médiation Tourisme et Voyage en cliquant ICI.

La Médiation Tourisme et Voyage :

Escalier, bagages, accompagnement : jusqu’où va l’assistance aux PMR sur un vol ? [ABO]
En 2024, la Médiation Tourisme et Voyage (MTV) a traité 16 000 dossiers.

Les dossiers traités par la MTV sont exclusivement issus de litiges entre consommateurs et professionnels. Le recours à un médiateur est désormais obligatoire pour toutes les entreprises, sous peine d’une amende pouvant aller jusqu’à 15 000 € par infraction.

Le champ de compétence de la MTV couvre le transport aérien, ferroviaire (hors SNCF et RATP), routier, les opérateurs de voyages, l’hôtellerie, mais aussi les secteurs du sport et des loisirs. En deux ans, l’équipe est passée de 9 à 19 juristes pour répondre à la croissance des demandes.

Les litiges liés au transport aérien représentent deux tiers des dossiers. 79% des litiges proviennent de ventes en ligne contre 16% issues de points de vente physiques.

Enfin, la confiance dans le dispositif est renforcée par un taux d’adhésion élevé : 97% des avis rendus par la MTV sont acceptés par les parties.

www.mtv.travel


Lu 642 fois

Tags : mediation, mtv
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
Ecoutez la newsletter
Ecoutez tous les articles
Premium

CLUB ABONNES

Espagne, IA, croisière autour du monde... quoi de neuf dans le monde du tourisme cette semaine ? [ABO]

Espagne, IA, croisière autour du monde... quoi de neuf dans le monde du tourisme cette semaine ? [ABO]

Escalier, bagages, accompagnement : jusqu’où va l’assistance aux PMR sur un vol ? [ABO] Escalier, bagages, accompagnement : jusqu’où va l’assistance aux PMR sur un vol ? [ABO]

Franck Gervais (Pierre &amp; Vacances-Center Parcs) : « Le plus grand danger, c’est le succès d’hier » [ABO] Franck Gervais (Pierre & Vacances-Center Parcs) : « Le plus grand danger, c’est le succès d’hier » [ABO]

Air France suspend la ligne vers Manille à cause… des syndicats PNC [ABO] Air France suspend la ligne vers Manille à cause… des syndicats PNC [ABO]

Futuroscopie

Futuroscopie

Henri Giscard d’Estaing : si le leadership vous était conté [ABO]

Henri Giscard d’Estaing : si le leadership vous était conté [ABO]

Hôtellerie : des étoiles à l’IA, des mutations discrètes mais fermes [ABO] Hôtellerie : des étoiles à l’IA, des mutations discrètes mais fermes [ABO]

Départs en vacances : zoom sur des Français ordinaires [ABO] Départs en vacances : zoom sur des Français ordinaires [ABO]

L’homo-festivus est-il un pèlerin en puissance ? [ABO] L’homo-festivus est-il un pèlerin en puissance ? [ABO]

Dernière heure

Train : après Supertripper, Ailleurs Business se connecte en direct à Trenitalia

Croisière : Norwegian Cruise Line Holdings relève ses prévisions 2026 et change de directeur financier

Air Canada abaisse son objectif d’EBITDA ajusté pour 2026

Taxe de séjour : les collectivités passent à l'offensive contre Booking.com et consorts !

Espagne, IA, croisière autour du monde... quoi de neuf dans le monde du tourisme cette semaine ? [ABO]

Brand News

Modernisation d’un système d'information de tourisme social : le retour d'expérience d'APAS-BTP et de SpeedMedia sur un projet de transformation ambitieux

Modernisation d’un système d'information de tourisme social : le retour d'expérience d'APAS-BTP et de SpeedMedia sur un projet de transformation ambitieux
Faire évoluer l’expérience utilisateur, repenser les processus métiers et moderniser l’architecture...
Les annonces

NG TRAVEL - Assistant(e) de production H/F - CDI - (Paris 2e)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

MSC CROISIERES ESPAGNE - Conseiller Commercial Sédentaire / Inbound Sales Representative F/H - CDI - (Valence en Espagne)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

MSC CROISIERES ESPAGNE - Chargé de Développement Commercial / Outbound Sales Representative F/H - CDI - (Valence (Espagne))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Bahia Principe Hotels & Resorts : deux destinations, mille souvenirs à partager

Bahia Principe Hotels &amp; Resorts : deux destinations, mille souvenirs à partager

La Compagnie : une autre vision de la classe affaires pour traverser l'Atlantique

La Compagnie : une autre vision de la classe affaires pour traverser l'Atlantique
Distribution

Distribution

Tiphaine Heem (Kit Voyages) : "Il faut faire signer les clients dès maintenant pour 2027"

Tiphaine Heem (Kit Voyages) : "Il faut faire signer les clients dès maintenant pour 2027"
Partez en France

Partez en France

Bouches-du-Rhône : la CCIAMP renforce ses liens avec Provence Tourisme

Bouches-du-Rhône : la CCIAMP renforce ses liens avec Provence Tourisme
Actus Visas

Actus Visas

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage
Webinaires

Webinaires

La Suisse en trois étapes

La Suisse en trois étapes
Facilement accessible depuis la France, la Suisse se découvre à travers ses paysages contrastés, montagnes imposantes,...
DestiMaG

DESTIMAG

Les incollables du vendredi : le quiz de l'actu !

Les incollables du vendredi : le quiz de l'actu !
Production

Production

Catalogue, collections, capsules : comment Copines de Voyage se réinvente !

Catalogue, collections, capsules : comment Copines de Voyage se réinvente !
AirMaG

AirMaG

Air Canada abaisse son objectif d’EBITDA ajusté pour 2026

Air Canada abaisse son objectif d’EBITDA ajusté pour 2026
Transport

Transport

Espagne : un nouvel accident de train, le bilan s’annonce lourd

Espagne : un nouvel accident de train, le bilan s’annonce lourd
La Travel Tech

La Travel Tech

Taxe de séjour : les collectivités passent à l'offensive contre Booking.com et consorts !

Taxe de séjour : les collectivités passent à l'offensive contre Booking.com et consorts !
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Fouquet’s s’installe à Gstaad dans les Alpes suisses

Fouquet’s s’installe à Gstaad dans les Alpes suisses
HotelMaG

Hébergement

Thompson Hotels ouvre son premier établissement en Italie

Thompson Hotels ouvre son premier établissement en Italie
Voyages responsables

Voyages Responsables

Tourisme : une enquête nationale sur l’impact du changement climatique sur l’activité

Tourisme : une enquête nationale sur l’impact du changement climatique sur l’activité
CruiseMaG

CruiseMaG

Croisière : Norwegian Cruise Line Holdings relève ses prévisions 2026 et change de directeur financier

Croisière : Norwegian Cruise Line Holdings relève ses prévisions 2026 et change de directeur financier
TravelJobs

Emploi & Formation

Miléade recrute 600 saisonniers pour l’hiver 2026-2027

Miléade recrute 600 saisonniers pour l’hiver 2026-2027
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Train : après Supertripper, Ailleurs Business se connecte en direct à Trenitalia

Train : après Supertripper, Ailleurs Business se connecte en direct à Trenitalia
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias