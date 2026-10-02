TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo TourMaG  
Recherche avancée

Vol : un retard de vingt minutes peut-il modifier les règles d’embarquement ? [ABO]

Le cas de la semaine en partenariat avec la Médiation Tourisme & Voyage


Un voyageur devait s’envoler de Paris pour Le Caire sur un vol affichant un retard de vingt minutes. Arrivé à la porte d’embarquement peu avant l’heure de départ initialement prévue, il s’est pourtant vu refuser l’accès à bord, la compagnie estimant qu’il avait dépassé l’heure limite d’embarquement. Il a alors saisi la Médiation pour réclamer le remboursement de son voyage et une indemnisation.


Rédigé par le Vendredi 9 Octobre 2026 à 07:31

Vols annulés juste avant un séjour : quid du dédommagement dans le cadre d'un forfait ? - Depositphotos.com Auteur iKnowHow
Vols annulés juste avant un séjour : quid du dédommagement dans le cadre d'un forfait ? - Depositphotos.com Auteur iKnowHow
Aer Lingus
Un voyageur saisit la Médiation après s’être vu refuser l’embarquement sur un vol à destination du Caire au départ de Paris.

Le passager disposait d’une réservation confirmée sur un vol prévu tôt le matin. Ce vol est affiché avec un retard annoncé de vingt minutes.

Le voyageur indique s’être présenté à la porte d’embarquement peu avant l’heure de départ initialement prévue, mais l’accès à bord lui est refusé au motif qu’il a dépassé l’heure limite d’embarquement fixée par la compagnie.

Comme ce refus rend également inutilisable son vol retour, il sollicite le remboursement intégral de son voyage ainsi que l’indemnité forfaitaire prévue par le règlement européen.

La compagnie aérienne conteste toute obligation d’indemnisation ou de remboursement, tout en acceptant de rembourser les taxes aéroportuaires liées aux billets non utilisés.


Ce que disent les textes :

Pour rendre son avis, la Médiation s’est fondée sur le Règlement (CE) n°261/2004, qui prévoit une indemnisation en cas de refus d’embarquement subi contre la volonté du passager.

Les conditions générales de transport rappellent toutefois que cette indemnisation ne s’applique pas lorsque le passager ne se présente pas à temps à l’enregistrement ou à la porte d’embarquement.

Ce que préconise la Médiation Tourisme et Voyage :

En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’heure limite d’embarquement figurant sur la carte d’embarquement était fixée avant l’heure de présentation du voyageur. Le léger retard du vol ne dispensait pas le passager de respecter cette échéance.

La Médiation a donc estimé que le refus d’embarquement était justifié au regard des règles applicables.

Dans ces conditions, le remboursement des seules taxes aéroportuaires a été considéré comme une compensation adéquate du préjudice subi.

Retrouvez tous les cas pratiques de la Médiation Tourisme et Voyage en cliquant ICI.

La Médiation Tourisme et Voyage :

Vol : un retard de vingt minutes peut-il modifier les règles d’embarquement ? [ABO]
En 2024, la Médiation Tourisme et Voyage (MTV) a traité 16 000 dossiers.

Les dossiers traités par la MTV sont exclusivement issus de litiges entre consommateurs et professionnels. Le recours à un médiateur est désormais obligatoire pour toutes les entreprises, sous peine d’une amende pouvant aller jusqu’à 15 000 € par infraction.

Le champ de compétence de la MTV couvre le transport aérien, ferroviaire (hors SNCF et RATP), routier, les opérateurs de voyages, l’hôtellerie, mais aussi les secteurs du sport et des loisirs. En deux ans, l’équipe est passée de 9 à 19 juristes pour répondre à la croissance des demandes.

Les litiges liés au transport aérien représentent deux tiers des dossiers. 79% des litiges proviennent de ventes en ligne contre 16% issues de points de vente physiques.

Enfin, la confiance dans le dispositif est renforcée par un taux d’adhésion élevé : 97% des avis rendus par la MTV sont acceptés par les parties.

www.mtv.travel


Lu 383 fois

Tags : mediation, mtv
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
Civitatis
Ecoutez la newsletter
Ecoutez tous les articles
Premium

CLUB ABONNES

J'ai testé pour vous... le Faena New York, élu meilleur nouvel hôtel du monde [ABO]

J'ai testé pour vous... le Faena New York, élu meilleur nouvel hôtel du monde [ABO]

Vol : un retard de vingt minutes peut-il modifier les règles d’embarquement ? [ABO] Vol : un retard de vingt minutes peut-il modifier les règles d’embarquement ? [ABO]

Air Austral : Marc Rochet au conseil de surveillance, vers un rapprochement avec French bee ? [ABO] Air Austral : Marc Rochet au conseil de surveillance, vers un rapprochement avec French bee ? [ABO]

The Lux Collective accélère son expansion dans le monde [ABO] The Lux Collective accélère son expansion dans le monde [ABO]

Futuroscopie

Futuroscopie

L’homo-festivus est-il un pèlerin en puissance ? [ABO]

L’homo-festivus est-il un pèlerin en puissance ? [ABO]

Voyages et littérature : le grand remplacement [ABO] Voyages et littérature : le grand remplacement [ABO]

Le jour qui ébranla le monde : le 11 septembre 2001 [ABO] Le jour qui ébranla le monde : le 11 septembre 2001 [ABO]

Climat, démographie, IA... les alertes qu’il ne faut pas ignorer [ABO] Climat, démographie, IA... les alertes qu’il ne faut pas ignorer [ABO]

Dernière heure

Finlande : l’archipel de Turku propose le job le plus insolite du monde (vidéo)

Châteaux de la Loire : sept lieux féeriques pour vivre Noël

Air India et Singapore Airlines renforcent leur partenariat

J'ai testé pour vous... le Faena New York, élu meilleur nouvel hôtel du monde [ABO]

Groupe LK : Le Bois Dormant, nouvelle pièce de la diversification familiale

Brand News

La République dominicaine avec Air Europa : de Saint-Domingue à Punta Cana - bien plus que les Caraïbes !

La République dominicaine avec Air Europa : de Saint-Domingue à Punta Cana - bien plus que les Caraïbes !
Plages de sable blanc, eaux turquoise, cocotiers et douceur tropicale… La République dominicaine...
Les annonces

LE GROUPE SALAUN - Conseiller voyages expérimenté H/F - CDI - (Mantes-la-Jolie (78))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

LE GROUPE LE VACON - Directeur commercial Tour-opérateur H/F - CDI - (France entière)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

DOUBLE SENS - Responsable de Production H/F - CDI - (Grenoble (38))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

LES SALONS DU TOURISME : Un temps fort pour booster votre activité !

LES SALONS DU TOURISME : Un temps fort pour booster votre activité !

Civitatis Pro : huit ans à l'écoute des professionnels du tourisme pour transformer la façon de vendre des expériences

Civitatis Pro : huit ans à l'écoute des professionnels du tourisme pour transformer la façon de vendre des expériences
Distribution

Distribution

Bpifrance lance un club d’entrepreneurs baptisé La French Expérience

Bpifrance lance un club d’entrepreneurs baptisé La French Expérience
Partez en France

Partez en France

Châteaux de la Loire : sept lieux féeriques pour vivre Noël

Châteaux de la Loire : sept lieux féeriques pour vivre Noël
Actus Visas

Actus Visas

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage
Webinaires

Webinaires

La Suisse en trois étapes

La Suisse en trois étapes
Facilement accessible depuis la France, la Suisse se découvre à travers ses paysages contrastés, montagnes imposantes,...
DestiMaG

DESTIMAG

Finlande : l’archipel de Turku propose le job le plus insolite du monde (vidéo)

Finlande : l’archipel de Turku propose le job le plus insolite du monde (vidéo)
Production

Production

Groupe LK : Le Bois Dormant, nouvelle pièce de la diversification familiale

Groupe LK : Le Bois Dormant, nouvelle pièce de la diversification familiale
AirMaG

AirMaG

Air India et Singapore Airlines renforcent leur partenariat

Air India et Singapore Airlines renforcent leur partenariat
Transport

Transport

Michel Messager publie un nouveau livre : "Plaidoyer pour la recherche spatiale"

Michel Messager publie un nouveau livre : "Plaidoyer pour la recherche spatiale"
La Travel Tech

La Travel Tech

eDreams ODIGEO s’associe à Amazon Alexa pour la recherche de voyages par IA

eDreams ODIGEO s’associe à Amazon Alexa pour la recherche de voyages par IA
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Marriott International va ajouter huit hôtels aux Pays-Bas

Marriott International va ajouter huit hôtels aux Pays-Bas
HotelMaG

Hébergement

Hôtellerie française : un été 2026 en demi-teinte

Hôtellerie française : un été 2026 en demi-teinte
Voyages responsables

Voyages Responsables

Voyages de groupes : ATR lance un outil pour évaluer les offres responsables

Voyages de groupes : ATR lance un outil pour évaluer les offres responsables
CruiseMaG

CruiseMaG

Azamara programme huit croisières dédiées au golf

Azamara programme huit croisières dédiées au golf
TravelJobs

Emploi & Formation

ESCAET : recruter un alternant en octobre, c’est encore possible !

ESCAET : recruter un alternant en octobre, c’est encore possible !
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

FCM Travel lance un outil d'analyse des coûts des voyages d’affaires

FCM Travel lance un outil d'analyse des coûts des voyages d’affaires
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias
/****************** *** OCTOBRE ROSE ** ******************/