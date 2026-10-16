TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo TourMaG  
Recherche avancée

Vol annulé à cause d’un rat à bord : la compagnie doit-elle indemniser les passagers ? [ABO]

Le cas de la semaine en partenariat avec la Médiation Tourisme & Voyage


Un rat découvert à bord d’un avion a entraîné l’annulation d’un vol entre Aruba et Amsterdam. Les passagers peuvent-ils prétendre à une indemnisation ? La Médiation Tourisme et Voyage nous livre son analyse sur ce cas.


Rédigé par le Vendredi 23 Octobre 2026 à 07:30

Vol annulé à cause d’un rat à bord : la compagnie doit-elle indemniser les passagers ? - depositphotos.com Auteur Pakhnyushchyy
Vol annulé à cause d’un rat à bord : la compagnie doit-elle indemniser les passagers ? - depositphotos.com Auteur Pakhnyushchyy
CroisiEurope
Dans ce dossier, une voyageuse saisit la Médiation après l’annulation de son vol reliant Aruba à Amsterdam en raison de la découverte d’un rat à bord de l’appareil.

Elle sollicite le versement de l’indemnité forfaitaire prévue par le Règlement européen n°261/2004, estimant que l’annulation de son vol lui ouvrait droit à une compensation.

La présence du redoutable rongeur a nécessité des vérifications de sécurité avant reprise du vol. La compagnie aérienne a refusé de faire droit à la demande d’indemnisation, considérant que cette situation constituait une circonstance exceptionnelle exonératoire au sens du Règlement européen n°261/2004. Elle indique par ailleurs avoir proposé un réacheminement afin de limiter les conséquences de cette annulation.


Ce que disent les textes :

Après examen du dossier, la Médiation rappelle que le Règlement européen n°261/2004 est applicable au vol concerné, celui-ci étant assuré par une compagnie aérienne de l’Union européenne au départ d’un territoire situé hors de l’Union, conformément à l’article 3 du règlement.

En principe, lorsqu’un passager arrive à destination finale avec un retard supérieur à trois heures en raison d’une annulation, il peut bénéficier de l’indemnité prévue à l’article 7 du règlement. La Cour de justice de l’Union européenne a reconnu ce principe dans ses arrêts Sturgeon (C-402/07 et C-432/07).

Pour les vols de plus de 3 500 kilomètres entre un territoire hors Union européenne et l’Union européenne, cette indemnité est fixée à 600 euros.

Toutefois, l’article 5 du règlement prévoit que cette indemnisation n’est pas due lorsque le transporteur démontre que l’annulation résulte de circonstances extraordinaires qu’il n’aurait pas pu éviter malgré la mise en œuvre de toutes les mesures raisonnables.

À cet égard, le considérant 14 du Règlement n°261/2004 vise notamment les risques liés à la sécurité. La Cour de justice a également précisé, dans son arrêt Wallentin-Hermann (C-549/07), que le transporteur doit démontrer que l’événement échappait à sa maîtrise effective et qu’il a pris les mesures appropriées pour en limiter les conséquences.

Ce que préconise la Médiation Tourisme et Voyage :

En l’espèce, la présence d’un rongeur à bord d’un appareil constitue un événement extérieur à l’exploitation normale du transport aérien et imprévisible pour la compagnie.

Les contrôles de sécurité rendus nécessaires par cet incident justifient l’immobilisation temporaire de l’appareil et le réacheminement proposé aux passagers.

Dans ces conditions, la Médiation considère que la compagnie peut s'exonérer du versement de l'indemnité forfaitaire prévue par le Règlement européen. Aucune indemnisation n’est donc recommandée au titre de ce retard.

Retrouvez tous les cas pratiques de la Médiation Tourisme et Voyage en cliquant ICI.

La Médiation Tourisme et Voyage :

Vol annulé à cause d’un rat à bord : la compagnie doit-elle indemniser les passagers ? [ABO]
En 2024, la Médiation Tourisme et Voyage (MTV) a traité 16 000 dossiers.

Les dossiers traités par la MTV sont exclusivement issus de litiges entre consommateurs et professionnels. Le recours à un médiateur est désormais obligatoire pour toutes les entreprises, sous peine d’une amende pouvant aller jusqu’à 15 000 € par infraction.

Le champ de compétence de la MTV couvre le transport aérien, ferroviaire (hors SNCF et RATP), routier, les opérateurs de voyages, l’hôtellerie, mais aussi les secteurs du sport et des loisirs. En deux ans, l’équipe est passée de 9 à 19 juristes pour répondre à la croissance des demandes.

Les litiges liés au transport aérien représentent deux tiers des dossiers. 79% des litiges proviennent de ventes en ligne contre 16% issues de points de vente physiques.

Enfin, la confiance dans le dispositif est renforcée par un taux d’adhésion élevé : 97% des avis rendus par la MTV sont acceptés par les parties.

www.mtv.travel


Lu 492 fois

Tags : mediation, mtv
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
Ecoutez la newsletter
Ecoutez tous les articles
Premium

CLUB ABONNES

Emeutes à Paris, Booking.com, Espagne, Ryanair... tour du monde de l'actualité du tourisme [ABO]

Emeutes à Paris, Booking.com, Espagne, Ryanair... tour du monde de l'actualité du tourisme [ABO]

Vol annulé à cause d’un rat à bord : la compagnie doit-elle indemniser les passagers ? [ABO] Vol annulé à cause d’un rat à bord : la compagnie doit-elle indemniser les passagers ? [ABO]

Restructuration, scandale de la tour Eiffel, relations avec les CRT… mais où va Atout France ? [ABO] Restructuration, scandale de la tour Eiffel, relations avec les CRT… mais où va Atout France ? [ABO]

Caroline Marro (Marco Vasco) : "Nous avons retrouvé une croissance à deux chiffres en septembre" [ABO] Caroline Marro (Marco Vasco) : "Nous avons retrouvé une croissance à deux chiffres en septembre" [ABO]

Futuroscopie

Futuroscopie

Hôtellerie : des étoiles à l’IA, des mutations discrètes mais fermes [ABO]

Hôtellerie : des étoiles à l’IA, des mutations discrètes mais fermes [ABO]

Départs en vacances : zoom sur des Français ordinaires [ABO] Départs en vacances : zoom sur des Français ordinaires [ABO]

L’homo-festivus est-il un pèlerin en puissance ? [ABO] L’homo-festivus est-il un pèlerin en puissance ? [ABO]

Voyages et littérature : le grand remplacement [ABO] Voyages et littérature : le grand remplacement [ABO]

Dernière heure

Aérien : une croissance revue à la baisse en Europe en 2026

États-Unis : une nouvelle attestation sanitaire obligatoire pour tous les passagers dès novembre

Roumanie : Animawings dépose une nouvelle demande d’insolvabilité auprès du tribunal

Tempête Austen : Train, vols, route... des perturbations dans les transports !

Fouquet’s s’installe à Gstaad dans les Alpes suisses

Brand News

Il y a la Norvège que tout le monde connaît. Et puis, il y a la Norvège de Hurtigruten

Il y a la Norvège que tout le monde connaît. Et puis, il y a la Norvège de Hurtigruten
Depuis plus de 130 ans, Hurtigruten sillonne les côtes norvégiennes. Nous connaissons ses fjords,...
Les annonces

INTERMEDES - Chef de produit Outdoor – Randonnée culturelle H/F - CDI - (Paris 10e)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

NOMBALAIS EVASION - Chargé(e) de développement commercial Voyages de Groupe H/F - CDI - (La Rochelle (17))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

MONDE AUTHENTIQUE - Créateur(trice) de voyages confirmé(e) - CDI - (Paris 2e)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

La Premium Economy de Condor : le tarif comme argument de vente

La Premium Economy de Condor : le tarif comme argument de vente

Confidant Collective : développez vos ventes avec Hyatt Inclusive Collection

Confidant Collective : développez vos ventes avec Hyatt Inclusive Collection
Distribution

Distribution

Manor : Bruno Le Maire et Franck Gervais attendus pour le congrès à Venise

Manor : Bruno Le Maire et Franck Gervais attendus pour le congrès à Venise
Partez en France

Partez en France

ZEcamping : les courts séjours et la dernière minute gagnent du terrain

ZEcamping : les courts séjours et la dernière minute gagnent du terrain
Actus Visas

Actus Visas

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage
Webinaires

Webinaires

La Suisse en trois étapes

La Suisse en trois étapes
Facilement accessible depuis la France, la Suisse se découvre à travers ses paysages contrastés, montagnes imposantes,...
DestiMaG

DESTIMAG

États-Unis : une nouvelle attestation sanitaire obligatoire pour tous les passagers dès novembre

États-Unis : une nouvelle attestation sanitaire obligatoire pour tous les passagers dès novembre
Production

Production

Tharith Tep : après un double AVC, il réinvente le voyage avec Le Monde en Fauteuil

Tharith Tep : après un double AVC, il réinvente le voyage avec Le Monde en Fauteuil
AirMaG

AirMaG

Aérien : une croissance revue à la baisse en Europe en 2026

Aérien : une croissance revue à la baisse en Europe en 2026
Transport

Transport

Travelski Night Express : une nouvelle ligne au Benelux pour l’hiver 2026-2027

Travelski Night Express : une nouvelle ligne au Benelux pour l’hiver 2026-2027
La Travel Tech

La Travel Tech

Booking.com : Bruxelles enquête sur les annonces frauduleuses et la publicité

Booking.com : Bruxelles enquête sur les annonces frauduleuses et la publicité
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Fouquet’s s’installe à Gstaad dans les Alpes suisses

Fouquet’s s’installe à Gstaad dans les Alpes suisses
HotelMaG

Hébergement

Accor revoit ses objectif à la hausse pour 2026

Accor revoit ses objectif à la hausse pour 2026
Voyages responsables

Voyages Responsables

Tourisme : une enquête nationale sur l’impact du changement climatique sur l’activité

Tourisme : une enquête nationale sur l’impact du changement climatique sur l’activité
CruiseMaG

CruiseMaG

MSC Croisières dévoile une suite hors normes avec cinéma privé et porte secrète

MSC Croisières dévoile une suite hors normes avec cinéma privé et porte secrète
TravelJobs

Emploi & Formation

Samar Slim, de l’hôtellerie au recrutement dans le tourisme

Samar Slim, de l’hôtellerie au recrutement dans le tourisme
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Amex GBT et Delta intègrent les programmes de fidélité dans le parcours de réservation

Amex GBT et Delta intègrent les programmes de fidélité dans le parcours de réservation
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias