Vol annulé à cause d’un rat à bord : la compagnie doit-elle indemniser les passagers ? - depositphotos.com Auteur Pakhnyushchyy
Dans ce dossier, une voyageuse saisit la Médiation après l’annulation de son vol reliant Aruba à Amsterdam en raison de la découverte d’un rat à bord de l’appareil.
Elle sollicite le versement de l’indemnité forfaitaire prévue par le Règlement européen n°261/2004, estimant que l’annulation de son vol lui ouvrait droit à une compensation.
La présence du redoutable rongeur a nécessité des vérifications de sécurité avant reprise du vol. La compagnie aérienne a refusé de faire droit à la demande d’indemnisation, considérant que cette situation constituait une circonstance exceptionnelle exonératoire au sens du Règlement européen n°261/2004. Elle indique par ailleurs avoir proposé un réacheminement afin de limiter les conséquences de cette annulation.
Elle sollicite le versement de l’indemnité forfaitaire prévue par le Règlement européen n°261/2004, estimant que l’annulation de son vol lui ouvrait droit à une compensation.
La présence du redoutable rongeur a nécessité des vérifications de sécurité avant reprise du vol. La compagnie aérienne a refusé de faire droit à la demande d’indemnisation, considérant que cette situation constituait une circonstance exceptionnelle exonératoire au sens du Règlement européen n°261/2004. Elle indique par ailleurs avoir proposé un réacheminement afin de limiter les conséquences de cette annulation.
Ce que disent les textes :
Après examen du dossier, la Médiation rappelle que le Règlement européen n°261/2004 est applicable au vol concerné, celui-ci étant assuré par une compagnie aérienne de l’Union européenne au départ d’un territoire situé hors de l’Union, conformément à l’article 3 du règlement.
En principe, lorsqu’un passager arrive à destination finale avec un retard supérieur à trois heures en raison d’une annulation, il peut bénéficier de l’indemnité prévue à l’article 7 du règlement. La Cour de justice de l’Union européenne a reconnu ce principe dans ses arrêts Sturgeon (C-402/07 et C-432/07).
Pour les vols de plus de 3 500 kilomètres entre un territoire hors Union européenne et l’Union européenne, cette indemnité est fixée à 600 euros.
Toutefois, l’article 5 du règlement prévoit que cette indemnisation n’est pas due lorsque le transporteur démontre que l’annulation résulte de circonstances extraordinaires qu’il n’aurait pas pu éviter malgré la mise en œuvre de toutes les mesures raisonnables.
À cet égard, le considérant 14 du Règlement n°261/2004 vise notamment les risques liés à la sécurité. La Cour de justice a également précisé, dans son arrêt Wallentin-Hermann (C-549/07), que le transporteur doit démontrer que l’événement échappait à sa maîtrise effective et qu’il a pris les mesures appropriées pour en limiter les conséquences.
En principe, lorsqu’un passager arrive à destination finale avec un retard supérieur à trois heures en raison d’une annulation, il peut bénéficier de l’indemnité prévue à l’article 7 du règlement. La Cour de justice de l’Union européenne a reconnu ce principe dans ses arrêts Sturgeon (C-402/07 et C-432/07).
Pour les vols de plus de 3 500 kilomètres entre un territoire hors Union européenne et l’Union européenne, cette indemnité est fixée à 600 euros.
Toutefois, l’article 5 du règlement prévoit que cette indemnisation n’est pas due lorsque le transporteur démontre que l’annulation résulte de circonstances extraordinaires qu’il n’aurait pas pu éviter malgré la mise en œuvre de toutes les mesures raisonnables.
À cet égard, le considérant 14 du Règlement n°261/2004 vise notamment les risques liés à la sécurité. La Cour de justice a également précisé, dans son arrêt Wallentin-Hermann (C-549/07), que le transporteur doit démontrer que l’événement échappait à sa maîtrise effective et qu’il a pris les mesures appropriées pour en limiter les conséquences.
Ce que préconise la Médiation Tourisme et Voyage :
En l’espèce, la présence d’un rongeur à bord d’un appareil constitue un événement extérieur à l’exploitation normale du transport aérien et imprévisible pour la compagnie.
Les contrôles de sécurité rendus nécessaires par cet incident justifient l’immobilisation temporaire de l’appareil et le réacheminement proposé aux passagers.
Dans ces conditions, la Médiation considère que la compagnie peut s'exonérer du versement de l'indemnité forfaitaire prévue par le Règlement européen. Aucune indemnisation n’est donc recommandée au titre de ce retard.
Les contrôles de sécurité rendus nécessaires par cet incident justifient l’immobilisation temporaire de l’appareil et le réacheminement proposé aux passagers.
Dans ces conditions, la Médiation considère que la compagnie peut s'exonérer du versement de l'indemnité forfaitaire prévue par le Règlement européen. Aucune indemnisation n’est donc recommandée au titre de ce retard.
La Médiation Tourisme et Voyage :
En 2024, la Médiation Tourisme et Voyage (MTV) a traité 16 000 dossiers.
Les dossiers traités par la MTV sont exclusivement issus de litiges entre consommateurs et professionnels. Le recours à un médiateur est désormais obligatoire pour toutes les entreprises, sous peine d’une amende pouvant aller jusqu’à 15 000 € par infraction.
Le champ de compétence de la MTV couvre le transport aérien, ferroviaire (hors SNCF et RATP), routier, les opérateurs de voyages, l’hôtellerie, mais aussi les secteurs du sport et des loisirs. En deux ans, l’équipe est passée de 9 à 19 juristes pour répondre à la croissance des demandes.
Les litiges liés au transport aérien représentent deux tiers des dossiers. 79% des litiges proviennent de ventes en ligne contre 16% issues de points de vente physiques.
Enfin, la confiance dans le dispositif est renforcée par un taux d’adhésion élevé : 97% des avis rendus par la MTV sont acceptés par les parties.
www.mtv.travel
Les dossiers traités par la MTV sont exclusivement issus de litiges entre consommateurs et professionnels. Le recours à un médiateur est désormais obligatoire pour toutes les entreprises, sous peine d’une amende pouvant aller jusqu’à 15 000 € par infraction.
Le champ de compétence de la MTV couvre le transport aérien, ferroviaire (hors SNCF et RATP), routier, les opérateurs de voyages, l’hôtellerie, mais aussi les secteurs du sport et des loisirs. En deux ans, l’équipe est passée de 9 à 19 juristes pour répondre à la croissance des demandes.
Les litiges liés au transport aérien représentent deux tiers des dossiers. 79% des litiges proviennent de ventes en ligne contre 16% issues de points de vente physiques.
Enfin, la confiance dans le dispositif est renforcée par un taux d’adhésion élevé : 97% des avis rendus par la MTV sont acceptés par les parties.
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