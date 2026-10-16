Vol annulé à cause d’un rat à bord : la compagnie doit-elle indemniser les passagers ? [ABO]

Le cas de la semaine en partenariat avec la Médiation Tourisme & Voyage

Un rat découvert à bord d’un avion a entraîné l’annulation d’un vol entre Aruba et Amsterdam. Les passagers peuvent-ils prétendre à une indemnisation ? La Médiation Tourisme et Voyage nous livre son analyse sur ce cas.

Rédigé par La Rédaction le Vendredi 23 Octobre 2026 à 07:30

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