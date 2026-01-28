Gwénola Monnier est une entrepreneuse reconnue du secteur du tourisme et de l’événementiel. Elle a commencé sa carrière sur le terrain comme guide accompagnatrice, parcourant la France, l'Europe et le Monde avec des groupes de voyageurs, avant de gravir les échelons opérationnels pour devenir commerciale puis cheffe de projet au sein de l’agence Voyel.



Son parcours l’a naturellement conduite vers l’entrepreneuriat. En 2019, elle achète TMS EVENTS, une agence événementielle spécialisée dans l’organisation de congrès professionnels — notamment médicaux — et en assure la direction générale.

Poussée par l’envie d’unir création et sens des responsabilités, elle porte ensuite l’acquisition de VOYEL en 2022, un acteur historique du voyage de groupes fondé en 1994, basé en Vendée et reconnu pour son expertise terrain en voyages Incentive, séminaires, circuits thématiques, voyages éducatifs et réceptif sur mesure.



Sous sa gouvernance, ces deux agences ont amplifié leur synergie stratégique, donnant naissance à PINK’OLA, une marque innovante pensée pour répondre aux besoins modernes du tourisme d’affaires et de l’événementiel. PINK’OLA réinvente l’expérience professionnelle : chaque projet — qu’il s’agisse d’un voyage de motivation, d’un séminaire corporate ou d’un team building inspirant — est conçu comme une immersion unique, alliant logistique, storytelling et impact humain.



Sa vision s’appuie sur une double expertise : celle d’une équipe dédiée à l’organisation de voyages et d’événements, et celle d’une dirigeante convaincue que le tourisme d’entreprise peut devenir un levier de cohésion, d’image et de performance. Grâce à sa capacité à anticiper les attentes du marché et à mettre l’humain au cœur des expériences, Gwénola a su piloter ses structures à travers des périodes de défis — crise sanitaire mondiale, transformations sectorielles — en maintenant l’innovation comme moteur de croissance.



- VOYEL — Agence spécialisée dans l’organisation de voyages de groupes et d’expériences d’entreprise sur mesure.

- TMS EVENTS — Agence événementielle experte en congrès, séminaires et événements corporate.

- PINK’OLA — Une marque innovante née de la complémentarité des deux entités, dédiée à des expériences MICE intégrées.