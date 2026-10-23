Openbooking.io, protocole UCP : Eric Estegassy met l’IA au service du voyage d’affaires

Cette évolution pourrait modifier les rapports de force dans la distribution.



Les hôtels pourraient gagner en visibilité et vendre plus directement aux clients, tandis que les plateformes traditionnelles feraient face à de nouveaux circuits de réservation. Pour autant, le protocole UCP ne signifie pas la disparition des intermédiaires : Booking.com et les autres acteurs du secteur participent eux-mêmes à son élaboration.



« L’objectif est de confronter les parcours UCP aux réalités des établissements : disponibilité des chambres, compréhension des conditions tarifaires, transmission des informations voyageurs et articulation entre réservation, paiement et facturation.



Ces expérimentations doivent permettre d’identifier les besoins opérationnels à porter dans les contributions au protocole. Pour les hôtels participants, c’est aussi l’occasion de préparer un nouvel accès à la clientèle professionnelle et de participer à la construction des échanges qui l’accompagneront. Nous souhaitons aussi enrichir le protocole des besoins propres aux déplacements professionnels : tarifs négociés, politique voyages, gestion des autorisations et facturation. » conclut Eric Estegassy.

