Openbooking.io, protocole UCP : Eric Estegassy met l’IA au service du voyage d’affaires - Photo DjocaTravel
Le groupe d’Eric Estegassy accélère sur l'intelligence artificielle.
« L’IA vous permet de sortir du cadre, explique t-il. Comment ? Dans la manière dont on réserve un voyage d'affaires.
Désormais réserver un voyage « ne se recherche plus » mais « se demande » : avec Openbooking.io, l’utilisateur peut formuler sa demande en langage naturel, sans passer par les filtres et les interfaces habituels des outils de réservation, à l'écrit ou simplement par la voix.
La plateforme permet notamment de rechercher des vols, des trains, des hôtels ou une location de voitures, en tenant compte des besoins exprimés et de la politique voyages de l’entreprise. Openbooking.io est également accessible depuis des assistants comme ChatGPT, Claude ou Gemini, grâce à un connecteur fondé sur le Model Context Protocol (MCP). Celui-ci permet à l’assistant d’interroger les services de la plateforme sans que l’utilisateur ait à ouvrir directement son interface.
« "Réserve mon hôtel habituel à Paris mardi prochain, avec petit déjeuner". Openbooking.io comprend, prend en compte la politique voyages de l’entreprise -intégrée instantannément- et déroule le parcours jusqu’à la réservation, puis au voucher déposé dans le wallet », explique Eric Estegassy.
Cette solution cible les entreprises en direct, TPE, PME et fait valoir des réservations sans frais d’agence et une connectivité directe avec les hôtels. Si la technologie est au centre, le dirigeant rappelle que « derrière l’IA, il y a une vraie agence et des équipes humaines. Openbooking.io s’appuie sur un groupe français, familial et indépendant, fort de près de trente ans d'expérience dans le voyage. »
« L’IA vous permet de sortir du cadre, explique t-il. Comment ? Dans la manière dont on réserve un voyage d'affaires.
Désormais réserver un voyage « ne se recherche plus » mais « se demande » : avec Openbooking.io, l’utilisateur peut formuler sa demande en langage naturel, sans passer par les filtres et les interfaces habituels des outils de réservation, à l'écrit ou simplement par la voix.
La plateforme permet notamment de rechercher des vols, des trains, des hôtels ou une location de voitures, en tenant compte des besoins exprimés et de la politique voyages de l’entreprise. Openbooking.io est également accessible depuis des assistants comme ChatGPT, Claude ou Gemini, grâce à un connecteur fondé sur le Model Context Protocol (MCP). Celui-ci permet à l’assistant d’interroger les services de la plateforme sans que l’utilisateur ait à ouvrir directement son interface.
« "Réserve mon hôtel habituel à Paris mardi prochain, avec petit déjeuner". Openbooking.io comprend, prend en compte la politique voyages de l’entreprise -intégrée instantannément- et déroule le parcours jusqu’à la réservation, puis au voucher déposé dans le wallet », explique Eric Estegassy.
Cette solution cible les entreprises en direct, TPE, PME et fait valoir des réservations sans frais d’agence et une connectivité directe avec les hôtels. Si la technologie est au centre, le dirigeant rappelle que « derrière l’IA, il y a une vraie agence et des équipes humaines. Openbooking.io s’appuie sur un groupe français, familial et indépendant, fort de près de trente ans d'expérience dans le voyage. »
UCP créé par Google : les premières spécifications techniques pour la réservation d'hébergement
Openbooking est également accessible depuis des assistants comme ChatGPT, Claude ou Gemini, grâce à un connecteur fondé sur le Model Context Protocol (MCP). - Image Openbooking.io
Cette stratégie s’inscrit dans un mouvement plus large.
A travers Openbooking.io, Eric Estegassy se penche également sur l'Universal Commerce Protocol (UCP) créé par Google et destiné à standardiser les échanges entre les agents d’intelligence artificielle, les plateformes de commerce et les commerçants. L'objectif à terme : permettre à un utilisateur de rechercher et d’acheter un produit ou de réserver un service directement depuis une interface d’IA.
Depuis fin septembre, les premières spécifications techniques pour la réservation d'hébergement via l'IA ont été publiées. Google, bien sûr, mais aussi Booking, Expedia, Amadeus, Mariott ou encore Hilton, participent à l'élaboration de ce nouveau standard.
Eric Estegassy ne veut pas prendre le train en marche, et déjà, il s’est positionné comme contributeur sur les usages liés au voyage d’affaires. « Nous travaillons avec deux hôtels pilotes : CASA MOHO Juan les Pins, propriété de Yariv Abehsera, et Opus99 Paris, propriété de Gregory Mavoian, et beaucoup d’autres ont déjà signalé leur intérêt.
Pour les hôtels, l’UCP représente une opportunité : à terme, les hôteliers pourraient publier leurs offres dans un format standardisé, accessible directement aux agents d’intelligence artificielle.
Ces derniers seraient alors en mesure de consulter les disponibilités et de réserver auprès des établissements, avec un paiement direct à l’hôtel, en limitant le recours aux intermédiaires. C’est, en quelque sorte, leur graal. » précise Eric Estegassy.
A travers Openbooking.io, Eric Estegassy se penche également sur l'Universal Commerce Protocol (UCP) créé par Google et destiné à standardiser les échanges entre les agents d’intelligence artificielle, les plateformes de commerce et les commerçants. L'objectif à terme : permettre à un utilisateur de rechercher et d’acheter un produit ou de réserver un service directement depuis une interface d’IA.
Depuis fin septembre, les premières spécifications techniques pour la réservation d'hébergement via l'IA ont été publiées. Google, bien sûr, mais aussi Booking, Expedia, Amadeus, Mariott ou encore Hilton, participent à l'élaboration de ce nouveau standard.
Eric Estegassy ne veut pas prendre le train en marche, et déjà, il s’est positionné comme contributeur sur les usages liés au voyage d’affaires. « Nous travaillons avec deux hôtels pilotes : CASA MOHO Juan les Pins, propriété de Yariv Abehsera, et Opus99 Paris, propriété de Gregory Mavoian, et beaucoup d’autres ont déjà signalé leur intérêt.
Pour les hôtels, l’UCP représente une opportunité : à terme, les hôteliers pourraient publier leurs offres dans un format standardisé, accessible directement aux agents d’intelligence artificielle.
Ces derniers seraient alors en mesure de consulter les disponibilités et de réserver auprès des établissements, avec un paiement direct à l’hôtel, en limitant le recours aux intermédiaires. C’est, en quelque sorte, leur graal. » précise Eric Estegassy.
Cette évolution pourrait modifier les rapports de force dans la distribution.
Les hôtels pourraient gagner en visibilité et vendre plus directement aux clients, tandis que les plateformes traditionnelles feraient face à de nouveaux circuits de réservation. Pour autant, le protocole UCP ne signifie pas la disparition des intermédiaires : Booking.com et les autres acteurs du secteur participent eux-mêmes à son élaboration.
« L’objectif est de confronter les parcours UCP aux réalités des établissements : disponibilité des chambres, compréhension des conditions tarifaires, transmission des informations voyageurs et articulation entre réservation, paiement et facturation.
Ces expérimentations doivent permettre d’identifier les besoins opérationnels à porter dans les contributions au protocole. Pour les hôtels participants, c’est aussi l’occasion de préparer un nouvel accès à la clientèle professionnelle et de participer à la construction des échanges qui l’accompagneront. Nous souhaitons aussi enrichir le protocole des besoins propres aux déplacements professionnels : tarifs négociés, politique voyages, gestion des autorisations et facturation. » conclut Eric Estegassy.
Les hôtels pourraient gagner en visibilité et vendre plus directement aux clients, tandis que les plateformes traditionnelles feraient face à de nouveaux circuits de réservation. Pour autant, le protocole UCP ne signifie pas la disparition des intermédiaires : Booking.com et les autres acteurs du secteur participent eux-mêmes à son élaboration.
« L’objectif est de confronter les parcours UCP aux réalités des établissements : disponibilité des chambres, compréhension des conditions tarifaires, transmission des informations voyageurs et articulation entre réservation, paiement et facturation.
Ces expérimentations doivent permettre d’identifier les besoins opérationnels à porter dans les contributions au protocole. Pour les hôtels participants, c’est aussi l’occasion de préparer un nouvel accès à la clientèle professionnelle et de participer à la construction des échanges qui l’accompagneront. Nous souhaitons aussi enrichir le protocole des besoins propres aux déplacements professionnels : tarifs négociés, politique voyages, gestion des autorisations et facturation. » conclut Eric Estegassy.
Novalife : solution de paiement pour les professionnels du tourisme
Eric Estegassy ne se contente pas d'explorer l'univers de la réservation dans le voyage d'affaires. Il a également déployé une solution de paiement baptisée Novalife.
Cashback, prépaiement ou crédit, carte logée et encaissement, avec ce produit « français et indépendant » précise le dirigeant, il s'adresse à toutes les agences de voyages loisirs et affaires, qu’elles soient indépendantes ou membres d’un réseau, aux tour-opérateurs, réceptifs ainsi qu’aux entreprises et aux fournisseurs du tourisme.
Novalife propose un cashback, aussi bien en prépaiement que sur l’ensemble des durées de crédit proposées. L’agence peut ainsi adapter ses règlements à son cycle de trésorerie tout en bénéficiant d’une rémunération sur ses dépenses. La carte logée occupe une place centrale dans cette approche, indique un communiqué.
Novalife propose également les paiements en ligne, les liens de paiement, et les opérations multidevises. Pour les hôtels, tour-opérateurs et réceptifs, le parcours permet également de retrouver un paiement associé à une réservation et de l’encaisser depuis un accès sécurisé, sans transmission du numéro de carte.
Enfin, la solution simplifie la gestion administrative et comptable des transactions, elle est connectée aux différents back-offices du marché.
Cashback, prépaiement ou crédit, carte logée et encaissement, avec ce produit « français et indépendant » précise le dirigeant, il s'adresse à toutes les agences de voyages loisirs et affaires, qu’elles soient indépendantes ou membres d’un réseau, aux tour-opérateurs, réceptifs ainsi qu’aux entreprises et aux fournisseurs du tourisme.
Novalife propose un cashback, aussi bien en prépaiement que sur l’ensemble des durées de crédit proposées. L’agence peut ainsi adapter ses règlements à son cycle de trésorerie tout en bénéficiant d’une rémunération sur ses dépenses. La carte logée occupe une place centrale dans cette approche, indique un communiqué.
Novalife propose également les paiements en ligne, les liens de paiement, et les opérations multidevises. Pour les hôtels, tour-opérateurs et réceptifs, le parcours permet également de retrouver un paiement associé à une réservation et de l’encaisser depuis un accès sécurisé, sans transmission du numéro de carte.
Enfin, la solution simplifie la gestion administrative et comptable des transactions, elle est connectée aux différents back-offices du marché.
Publié par Céline Eymery Rédactrice en Chef - TourMaG.com
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