Et si, à l’étranger, les salariés font grise mine, notamment ceux qui ont été invités à trouver un nouvel employeur, les relations avec les destinations françaises ne seraient pas au mieux.



Obnubilée par son plan de transformation, par les contrats avec de grandes marques internationales et par son image - ce qui est plutôt logique pour une direction en 2026 -, la nouvelle direction donne le sentiment d’abandonner quelque peu les comités régionaux et départementaux.



Lors de Rendez-vous en France à Nice, le ton serait monté. Les collectivités se plaignaient du manque de visibilité sur les contrats de destination et de l’absence de ligne directrice claire dans la stratégie d’Atout France, en matière de tourisme durable comme de façon générale.



« Le milieu lui reproche de s’intéresser beaucoup plus aux sujets de politique générale de l’Assemblée nationale qu’à nos sujets de fond sur le tourisme. Il a d’ailleurs fait plusieurs choix de réunions qui vont dans ce sens, ce qui a choqué pas mal de monde.



J’ai l’impression que cela suscite plus de désintérêt que d’inquiétude. Beaucoup se sont déjà faits à l’idée qu’Atout France est en train de disparaître lentement.



Mais quelle stratégie déployer quand on te demande à la fois d’être la première destination durable et d’attirer 100 millions de visiteurs du monde entier avec des parcs d’attractions Dragon Ball, le tout avec des capacités financières vraiment réduites ? » questionne un responsable d’une agence territoriale.



Dans le même mouvement, la relation se serait aussi distendue avec ADN Tourisme ces dernières semaines.



Pour autant, l’agence de l’État a voulu nous rassurer, aussi bien sur l’activité du GIE, qui ne serait pas en baisse de 20 %, comme on nous l’a indiqué, mais en hausse par rapport à l’année passée, que sur les relations avec les comités régionaux du tourisme.



« Nous travaillons avec eux main dans la main. Lors de nos réunions de septembre, nous avons arrêté ensemble nos priorités stratégiques communes, notamment la donnée et le tourisme durable. Le directeur général a par ailleurs engagé un cycle de visites de chaque CRT pour faire vivre cette coopération » , se défend la direction d'Atout France.



Ainsi va la vie d’une instance qui opère une mue dans un certain flou, à la fois en raison d’une absence de ligne de conduite gouvernementale et des ambitions d’un directeur général qui estime, sans doute à raison, que ce poste n’est qu’un tremplin dans une carrière.