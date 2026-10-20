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Amadeus renforce sa présence à deux étapes clés du voyage

De la réservation hôtelière aux contrôles aux frontières


De la réservation hôtelière au contrôle aux frontières, Amadeus déploie de nouvelles technologies. Le groupe enrichit son système de réservation iHotelier avec de nouvelles solutions d’assurance et accompagne le Royaume-Uni dans le déploiement de portiques biométriques dans 13 aéroports.


Rédigé par le Mercredi 21 Octobre 2026 à 22:47

Amadeus développe de nouvelles solutions technologiques, de la réservation hôtelière aux contrôles biométriques aux frontières - DepositPhotos.com, MamunSheikh
Amadeus développe de nouvelles solutions technologiques, de la réservation hôtelière aux contrôles biométriques aux frontières - DepositPhotos.com, MamunSheikh
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Amadeus poursuit le développement de ses solutions technologiques dans le secteur.

Le groupe annonce deux évolutions qui concernent des étapes clés du voyage :

- la préparation du séjour, avec l’intégration d’assurances voyage à la réservation hôtelière ;

- l’arrivée à destination, avec le déploiement de contrôles frontaliers sans contact au Royaume-Uni.

Ces deux initiatives reposent sur l’intégration de nouvelles fonctionnalités dans des dispositifs existants.

Des assurances intégrées à la réservation hôtelière

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Amadeus enrichit son système central de réservation (CRS) iHotelier avec son offre Amadeus Travel Protection.

Déjà proposée aux agences de voyages et à certaines compagnies aériennes, cette solution s’étend désormais à tout le secteur hôtelier.

Deux partenaires sont intégrés à cette offre. Battleface, qui propose des assurances couvrant notamment les urgences médicales, les annulations et les pertes de bagages, et Sensible Weather, spécialisée dans les garanties météorologiques.

Selon les garanties souscrites, les voyageurs peuvent être remboursés jusqu’à 100%, sans avoir à déposer de demande d’indemnisation.

Les hôteliers peuvent proposer ces assurances directement lors de la réservation, sans avoir à les gérer eux-mêmes. Ils touchent également une part des revenus générés par leur vente.

Au Royaume-Uni, de nouveaux portiques de sécurité

À une autre étape du voyage, Amadeus innove lors du contrôles aux frontières britanniques. Le Royaume-Uni a engagé le déploiement progressif d'un système de contrôle sans contact, sans passeport, reposant sur les portiques Seamless Gates du groupe, installés dans 13 aéroports internationaux.

Le dispositif fonctionne grâce à une caméra qui photographie le passager à son approche du portique. L’image est comparée aux informations vérifiées relatives à son identité, à son voyage et à son passeport.

Le déploiement concerne les aéroports de Birmingham, Bristol, Cardiff, East Midlands, Édimbourg, Gatwick, Glasgow, Heathrow, London City, Luton, Manchester, Newcastle et Stansted.

Selon Amadeus, l’ensemble des portiques concernés doit être progressivement mis à jour d’ici début 2027.

Le passage sans contact, initialement réservé aux citoyens britanniques, doit être étendu aux ressortissants étrangers éligibles.

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Tags : amadeus, assurance, ihotelier
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