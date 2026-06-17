Amadeus étend son offre d'intelligence artificielle pour l'hôtellerie

Le groupe déploie également, une plateforme d'assistance IA destinée aux professionnels de l'hôtellerie.Cette solution permet d'accéder à des informations issues de différents outils du portefeuilleà partir de requêtes formulées en langage naturel.Déjà disponible,est connecté aux solutionsetL'outil est actuellement en cours d'intégration danset fait l'objet d'un déploiement sur mobile.prévoit également l'intégration d'au sein d'autres produits du groupe, notamment Amadeus Travel Advertising Platform, Amadeus Delphi et Amadeus MeetingBroker, avec des fonctionnalités destinées aux équipes commerciales, à la gestion des événements et au traitement des demandes de groupes.