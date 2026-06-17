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Amadeus étend son offre d'intelligence artificielle pour l'hôtellerie

De nouveaux outils dédiés à la distribution, à la réservation et aux opérations hôtelières


Amadeus annonce plusieurs nouveautés autour de l'intelligence artificielle pour le secteur hôtelier. Le groupe dévoile notamment une solution destinée à améliorer la visibilité des hôtels sur les canaux IA émergents ainsi qu'Amadeus Max, une plateforme d'assistance intégrée à son portefeuille de solutions.


Rédigé par le Jeudi 18 Juin 2026 à 16:11

Amadeus présente de nouvelles applications de l'intelligence artificielle pour les hôteliers - DepositPhotos.com, MamunSheikh
Amadeus présente de nouvelles applications de l'intelligence artificielle pour les hôteliers - DepositPhotos.com, MamunSheikh
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Amadeus élargit son portefeuille technologique à destination des hôteliers avec de nouvelles fonctionnalités reposant sur l'intelligence artificielle.

Le groupe travaille notamment avec Google et d'autres acteurs du secteur au développement de l'Universal Commerce Protocol (UCP) for Lodging, un cadre destiné à accompagner l'émergence du commerce conversationnel dans l'hôtellerie.

En parallèle, Amadeus lance une solution permettant aux établissements de renforcer leur présence sur les canaux d'assistants IA et les nouvelles interfaces de recherche.

Cette solution s'appuie sur les outils de distribution et de réservation du groupe, dont Amadeus Central Reservation System (ACRS), Amadeus iHotelier et la plateforme de distribution Amadeus.

L'opérateur annonce également le lancement de Performance Manager - AI Search. Cet outil vise à aider les hôtels à structurer leurs contenus afin d'améliorer leur visibilité dans les résultats générés par les moteurs de recherche reposant sur l'intelligence artificielle.

Amadeus Max intégré à plusieurs solutions hôtelières

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Le groupe déploie également Amadeus Max, une plateforme d'assistance IA destinée aux professionnels de l'hôtellerie.

Cette solution permet d'accéder à des informations issues de différents outils du portefeuille Amadeus à partir de requêtes formulées en langage naturel.

Déjà disponible, Amadeus Max for Advisor est connecté aux solutions Demand360, Agency360 et RevenueStrategy360.

L'outil est actuellement en cours d'intégration dans Microsoft Teams et fait l'objet d'un déploiement sur mobile.

Amadeus prévoit également l'intégration d'Amadeus Max au sein d'autres produits du groupe, notamment Amadeus Travel Advertising Platform, Amadeus Delphi et Amadeus MeetingBroker, avec des fonctionnalités destinées aux équipes commerciales, à la gestion des événements et au traitement des demandes de groupes.

A lire aussi : Amadeus démarre 2026 en croissance malgré le ralentissement observé au Moyen-Orient

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Tags : amadeus
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