Hellosafe : "Nous voulons simplifier l’assurance voyage pour les professionnels"

Atlas est une marketplace qui agrège plusieurs acteurs. Nous proposons entre trois et quinze offres par profil. Sur un voyage classique, cela permet notamment de comparer les prix et d’avoir des tarifs souvent significativement moins chers.Nous pouvons aussi assurer des profils plus atypiques, avec des groupes jusqu’à 50 personnes en ligne très rapidement. Nous avons également la particularité de couvrir des personnes du monde entier. Nous travaillons avec 200 nationalités et 200 destinations.Cela peut être intéressant pour les professionnels qui travaillent avec une clientèle étrangère et qui ne peuvent pas toujours la couvrir avec leur contrat habituel.L’idée est d'aider le professionnel à savoir ce que son client possède déjà comme couverture. Par exemple, il renseigne sa carte bancaire et sa destination. Nous lui indiquons les éventuelles lacunes de la couverture de sa carte.On peut aussi vérifier si la carte couvre les enfants qui voyagent avec lui. Cela permet de répondre à une question que les clients posent souvent : « Je suis déjà couvert par ma carte, mais qu’est-ce qui est réellement couvert et qu’est-ce qui ne l’est pas ? »La plateforme est gratuite et accessible à tout professionnel. Il n’est pas obligatoire de vendre nos contrats pour continuer à l’utiliser.