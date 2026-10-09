Hellosafe : "Nous voulons simplifier l’assurance voyage pour les professionnels"

TourMaG.com - Qu'est-ce que la plateforme Atlas ?
Antoine Fruchard : Atlas est une marketplace qui agrège plusieurs acteurs. Nous proposons entre trois et quinze offres par profil. Sur un voyage classique, cela permet notamment de comparer les prix et d’avoir des tarifs souvent significativement moins chers.
Nous pouvons aussi assurer des profils plus atypiques, avec des groupes jusqu’à 50 personnes en ligne très rapidement. Nous avons également la particularité de couvrir des personnes du monde entier. Nous travaillons avec 200 nationalités et 200 destinations.
Cela peut être intéressant pour les professionnels qui travaillent avec une clientèle étrangère et qui ne peuvent pas toujours la couvrir avec leur contrat habituel.
TourMaG.com - Vous avez également développé le « Coach Atlas ». De quoi s’agit-il ?
Antoine Fruchard : L’idée est d'aider le professionnel à savoir ce que son client possède déjà comme couverture. Par exemple, il renseigne sa carte bancaire et sa destination. Nous lui indiquons les éventuelles lacunes de la couverture de sa carte.
On peut aussi vérifier si la carte couvre les enfants qui voyagent avec lui. Cela permet de répondre à une question que les clients posent souvent : « Je suis déjà couvert par ma carte, mais qu’est-ce qui est réellement couvert et qu’est-ce qui ne l’est pas ? »
La plateforme est gratuite et accessible à tout professionnel. Il n’est pas obligatoire de vendre nos contrats pour continuer à l’utiliser.
Antoine Fruchard : Atlas est une marketplace qui agrège plusieurs acteurs. Nous proposons entre trois et quinze offres par profil. Sur un voyage classique, cela permet notamment de comparer les prix et d’avoir des tarifs souvent significativement moins chers.
Nous pouvons aussi assurer des profils plus atypiques, avec des groupes jusqu’à 50 personnes en ligne très rapidement. Nous avons également la particularité de couvrir des personnes du monde entier. Nous travaillons avec 200 nationalités et 200 destinations.
Cela peut être intéressant pour les professionnels qui travaillent avec une clientèle étrangère et qui ne peuvent pas toujours la couvrir avec leur contrat habituel.
TourMaG.com - Vous avez également développé le « Coach Atlas ». De quoi s’agit-il ?
Antoine Fruchard : L’idée est d'aider le professionnel à savoir ce que son client possède déjà comme couverture. Par exemple, il renseigne sa carte bancaire et sa destination. Nous lui indiquons les éventuelles lacunes de la couverture de sa carte.
On peut aussi vérifier si la carte couvre les enfants qui voyagent avec lui. Cela permet de répondre à une question que les clients posent souvent : « Je suis déjà couvert par ma carte, mais qu’est-ce qui est réellement couvert et qu’est-ce qui ne l’est pas ? »
La plateforme est gratuite et accessible à tout professionnel. Il n’est pas obligatoire de vendre nos contrats pour continuer à l’utiliser.
Jusqu’à 50 % de commission
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Agents de voyages : comment mieux vendre l’assurance ? [ABO]
TourMaG.com - Comment les agences peuvent-elles distribuer les assurances ?
Antoine Fruchard : C’est très simple. Le professionnel ouvre un compte et est généralement accepté en moins d’une heure. Ensuite, il peut utiliser la plateforme de plusieurs façons.
Il peut souscrire l’assurance pour son client et la lui refacturer. Il peut aussi récupérer un lien et l’envoyer au client par mail ou WhatsApp. Celui-ci souscrit directement et le professionnel est rémunéré.
Nous proposons également des codes promotionnels uniques. C’est notamment intéressant pour les professionnels présents sur les réseaux sociaux. Enfin, nous avons développé des possibilités autour des API et de l’intelligence artificielle.
Un professionnel peut par exemple intégrer notre comparateur directement dans son propre environnement, en marque blanche.
TourMaG.com : Quelle rémunération proposez-vous aux partenaires ?
Antoine Fruchard : Les partenaires touchent entre 10 et 20 % de commission, en fonction notamment du volume et du prix grand public.
Nous avons également ajouté la possibilité de rajouter jusqu’à 30 % supplémentaires. Cela permet de monter jusqu’à 50 % de commission, avec un système de frais de dossier ajouté au prix de l’assurance.
Si le professionnel vend le contrat au prix Internet, il touche donc entre 10 et 20 %. S’il ajoute des frais de dossier, il peut aller jusqu’à 30 % supplémentaires.
Nous avons par exemple des contrats qui se vendent autour de 20 euros la semaine. Cela reste donc un prix faible par rapport au coût global d’un voyage.
Antoine Fruchard : C’est très simple. Le professionnel ouvre un compte et est généralement accepté en moins d’une heure. Ensuite, il peut utiliser la plateforme de plusieurs façons.
Il peut souscrire l’assurance pour son client et la lui refacturer. Il peut aussi récupérer un lien et l’envoyer au client par mail ou WhatsApp. Celui-ci souscrit directement et le professionnel est rémunéré.
Nous proposons également des codes promotionnels uniques. C’est notamment intéressant pour les professionnels présents sur les réseaux sociaux. Enfin, nous avons développé des possibilités autour des API et de l’intelligence artificielle.
Un professionnel peut par exemple intégrer notre comparateur directement dans son propre environnement, en marque blanche.
TourMaG.com : Quelle rémunération proposez-vous aux partenaires ?
Antoine Fruchard : Les partenaires touchent entre 10 et 20 % de commission, en fonction notamment du volume et du prix grand public.
Nous avons également ajouté la possibilité de rajouter jusqu’à 30 % supplémentaires. Cela permet de monter jusqu’à 50 % de commission, avec un système de frais de dossier ajouté au prix de l’assurance.
Si le professionnel vend le contrat au prix Internet, il touche donc entre 10 et 20 %. S’il ajoute des frais de dossier, il peut aller jusqu’à 30 % supplémentaires.
Nous avons par exemple des contrats qui se vendent autour de 20 euros la semaine. Cela reste donc un prix faible par rapport au coût global d’un voyage.
Atlas, une solution agile
TourMaG.com - Quels professionnels souhaitez-vous cibler ?
Antoine Fruchard : Nous sommes particulièrement adaptés aux nouveaux acteurs, notamment grâce aux possibilités offertes par les API. Nous avons construit quelque chose de très actuel technologiquement.
Nous recevons d'ailleurs beaucoup de demandes de la part d'entreprises étrangères. La plateforme est disponible dans une vingtaine de langues.
Pour les acteurs traditionnels, nous pouvons davantage être un complément. Une agence peut utiliser Atlas si elle ne parvient pas à assurer un client avec son contrat habituel, si elle veut assurer ponctuellement des clients étrangers ou simplement pour utiliser le Coach Atlas.
TourMaG.com - Quelle place occupe la France dans votre activité ?
Antoine Fruchard : Le marché français représente environ 30 % de notre chiffre d’affaires. Nous sommes également assez présents au Canada, notamment pour des raisons historiques puisque la première plateforme d’Hellosafe était canadienne.
La France reste un marché en croissance sur lequel nous sommes encore un petit acteur. Nous avons donc à cœur d’y mettre de l’énergie. Nous sommes une entreprise française avec des fondateurs français, donc cela reste important pour nous.
Antoine Fruchard : Nous sommes particulièrement adaptés aux nouveaux acteurs, notamment grâce aux possibilités offertes par les API. Nous avons construit quelque chose de très actuel technologiquement.
Nous recevons d'ailleurs beaucoup de demandes de la part d'entreprises étrangères. La plateforme est disponible dans une vingtaine de langues.
Pour les acteurs traditionnels, nous pouvons davantage être un complément. Une agence peut utiliser Atlas si elle ne parvient pas à assurer un client avec son contrat habituel, si elle veut assurer ponctuellement des clients étrangers ou simplement pour utiliser le Coach Atlas.
TourMaG.com - Quelle place occupe la France dans votre activité ?
Antoine Fruchard : Le marché français représente environ 30 % de notre chiffre d’affaires. Nous sommes également assez présents au Canada, notamment pour des raisons historiques puisque la première plateforme d’Hellosafe était canadienne.
La France reste un marché en croissance sur lequel nous sommes encore un petit acteur. Nous avons donc à cœur d’y mettre de l’énergie. Nous sommes une entreprise française avec des fondateurs français, donc cela reste important pour nous.
Objectif : entrer dans le top 5 des solutions utilisées par les professionnels du voyage
TourMaG.com - Quels sont vos objectifs pour Atlas ?
Antoine Fruchard : Nous avons actuellement environ 600 partenaires, tous marchés confondus. J’aimerais que nous arrivions à environ 5 000 partenaires d’ici deux à trois ans.
Nous pouvons travailler aussi bien avec un blogueur ou un influenceur sur TikTok qu’avec une grosse agence de voyages mexicaine. Le champ est donc très large.
Sur le marché français, j’aimerais que nous entrions dans le top 5 des solutions utilisées par les professionnels du voyage. Il existe déjà beaucoup d’acteurs, mais nous voulons proposer une alternative avec une approche différente.
TourMaG.com - Comment la plateforme va-t-elle évoluer ?
Antoine Fruchard : Je pense notamment à une expérience plus conversationnelle grâce à l’intelligence artificielle.
Demain, un professionnel du voyage n’aura peut-être plus envie de cliquer sur des boutons pour choisir une date de voyage. Il pourra intégrer la solution directement dans son système, avec des formats comme WhatsApp ou l’audio.
L’objectif est de simplifier l’expérience pour le professionnel comme pour son client.
L’assurance n’est pas forcément un sujet passionnant. Mais lorsqu’on a un problème à l’étranger, savoir qu’il y a des personnes qui peuvent vous aider et que cela ne vous coûte rien reste une belle promesse.
Nous pouvons donc encore améliorer l’expérience, à la fois avant le voyage, avec le Coach Atlas, et pendant le voyage, lorsqu’un problème survient. L’idée est de pouvoir être accompagné dans sa langue et sur le canal que l’on souhaite, potentiellement par WhatsApp.
Antoine Fruchard : Nous avons actuellement environ 600 partenaires, tous marchés confondus. J’aimerais que nous arrivions à environ 5 000 partenaires d’ici deux à trois ans.
Nous pouvons travailler aussi bien avec un blogueur ou un influenceur sur TikTok qu’avec une grosse agence de voyages mexicaine. Le champ est donc très large.
Sur le marché français, j’aimerais que nous entrions dans le top 5 des solutions utilisées par les professionnels du voyage. Il existe déjà beaucoup d’acteurs, mais nous voulons proposer une alternative avec une approche différente.
TourMaG.com - Comment la plateforme va-t-elle évoluer ?
Antoine Fruchard : Je pense notamment à une expérience plus conversationnelle grâce à l’intelligence artificielle.
Demain, un professionnel du voyage n’aura peut-être plus envie de cliquer sur des boutons pour choisir une date de voyage. Il pourra intégrer la solution directement dans son système, avec des formats comme WhatsApp ou l’audio.
L’objectif est de simplifier l’expérience pour le professionnel comme pour son client.
L’assurance n’est pas forcément un sujet passionnant. Mais lorsqu’on a un problème à l’étranger, savoir qu’il y a des personnes qui peuvent vous aider et que cela ne vous coûte rien reste une belle promesse.
Nous pouvons donc encore améliorer l’expérience, à la fois avant le voyage, avec le Coach Atlas, et pendant le voyage, lorsqu’un problème survient. L’idée est de pouvoir être accompagné dans sa langue et sur le canal que l’on souhaite, potentiellement par WhatsApp.
Publié par Caroline Lelievre Journaliste - TourMaG.com
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