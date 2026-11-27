Jusqu’ici à la tête d’Adagio, le réseau européen d’appart’hôtels, Xavier Desaulles a pris la direction exécutive de Looping Experiences à compter du 24 novembre 2026.
Si le nom de ce groupe ne vous parle, plusieurs des parcs dont il est propriétaire sont pourtant bien connus. Citons, en exemple, Planète Sauvage, La Mer de Sable, le Zoo de La Flèche ou encore Terra Botanica. Il détient également le Grand Aquarium de Saint-Malo et celui du Val de Loire.
"Aujourd’hui, Looping Experiences rassemble 21 parcs répartis dans 8 pays, précise ainsi la société dans un communiqué. Ses activités couvrent plusieurs univers : aquariums, parcs animaliers, parcs d’attractions, parcs aquatiques, parcs ludo-éducatifs ainsi que de l’hébergement", accueillant plus de 7,5 millions de visiteurs chaque année.
Si le nom de ce groupe ne vous parle, plusieurs des parcs dont il est propriétaire sont pourtant bien connus. Citons, en exemple, Planète Sauvage, La Mer de Sable, le Zoo de La Flèche ou encore Terra Botanica. Il détient également le Grand Aquarium de Saint-Malo et celui du Val de Loire.
"Aujourd’hui, Looping Experiences rassemble 21 parcs répartis dans 8 pays, précise ainsi la société dans un communiqué. Ses activités couvrent plusieurs univers : aquariums, parcs animaliers, parcs d’attractions, parcs aquatiques, parcs ludo-éducatifs ainsi que de l’hébergement", accueillant plus de 7,5 millions de visiteurs chaque année.
Améliorer l’expérience visiteur et l’excellence opérationnelle
Xavier Desaulles aura pour mission d'améliorer l’expérience visiteur, l’excellence opérationnelle, le développement de l’offre d’hébergement et la poursuite de la croissance. Le tout en préservant l’identité et l’ancrage local de chacun de ses 21 parcs, alors que Looping Experiences entend renforcer sa position sur le marché européen des loisirs.
Il succède à la direction générale aux deux cofondateurs du groupe, Laurent Bruloy et Stéphane Da Cunha.
Le premier devient président non exécutif du conseil d'administration, au sein duquel le second continue de siéger.
Xavier Desaulles dirigeait Adagio depuis 2022. Il a auparavant occupé plusieurs fonctions de direction au Club Med, notamment en Asie du Sud-Est et dans le Pacifique. Il a également exercé des responsabilités commerciales et de direction chez Rémy Cointreau.
Il succède à la direction générale aux deux cofondateurs du groupe, Laurent Bruloy et Stéphane Da Cunha.
Le premier devient président non exécutif du conseil d'administration, au sein duquel le second continue de siéger.
Xavier Desaulles dirigeait Adagio depuis 2022. Il a auparavant occupé plusieurs fonctions de direction au Club Med, notamment en Asie du Sud-Est et dans le Pacifique. Il a également exercé des responsabilités commerciales et de direction chez Rémy Cointreau.