Jusqu’ici à la tête d’Adagio, le réseau européen d’appart’hôtels, Xavier Desaulles a pris la direction exécutive de Looping Experiences à compter du 24 novembre 2026.



Si le nom de ce groupe ne vous parle, plusieurs des parcs dont il est propriétaire sont pourtant bien connus. Citons, en exemple, Planète Sauvage, La Mer de Sable, le Zoo de La Flèche ou encore Terra Botanica. Il détient également le Grand Aquarium de Saint-Malo et celui du Val de Loire.



" Aujourd’hui, Looping Experiences rassemble 21 parcs répartis dans 8 pays , précise ainsi la société dans un communiqué. Ses activités couvrent plusieurs univers : aquariums, parcs animaliers, parcs d’attractions, parcs aquatiques, parcs ludo-éducatifs ainsi que de l’hébergement ", accueillant plus de 7,5 millions de visiteurs chaque année.