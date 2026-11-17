Jean Pinard succède à Michelle Demessine à la présidence de l'UNAT - Crédit photo : Maria Alberola pour les Rencontres e-tourisme de Pau
C'est une page qui se tourne pour l'UNAT.
L'Union nationale des associations de tourisme et de plein air tenait ce mardi 17 novembre 2026 son assemblée générale. Michelle Demessine, ancienne sénatrice et secrétaire d’État au Tourisme, ne se présentait pas à sa propre succession.
Et sans réelle surprise, l'unique candidat, Jean Pinard, a été élu à l’unanimité.
Une élue politique cède donc la place à un technicien du tourisme.
L'Union nationale des associations de tourisme et de plein air tenait ce mardi 17 novembre 2026 son assemblée générale. Michelle Demessine, ancienne sénatrice et secrétaire d’État au Tourisme, ne se présentait pas à sa propre succession.
Et sans réelle surprise, l'unique candidat, Jean Pinard, a été élu à l’unanimité.
Une élue politique cède donc la place à un technicien du tourisme.
Michelle Demessine a présidé l'UNAT pendant 12 ans
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Bien que très engagé, l’ex-directeur général du CRTL Occitanie, n'a jamais exercé de fonctions politiques.
Il a été élu président de l'UNAT pour les trois prochaines années.
Jean Pinard, bien connu des lecteurs de TourMaG.com, a débuté sa carrière dans le tourisme en 1999 comme directeur général de l'Agence départementale de développement touristique du Puy-de-Dôme.
Il a occupé différentes fonctions en Auvergne avant de créer son propre cabinet de consulting "Futourism" et de prendre la direction du CRTL Occitanie. D'ailleurs Futourism devrait cesser d'exister dans les prochaines semaines.
Connu pour son grand reset du tourisme institutionnel, pour l’organisation d’une COP dédiée au tourisme ou encore pour sa défense d’un tourisme populaire souvent dénigré par les élus et les médias, il devrait faire entendre la voix du tourisme social dans le paysage politique français.
Il défendra à n'en pas douter le droit aux vacances et l’idée qu’il se fait de cette forme de tourisme.
De son côté, Lilian Nobilet reste directeur général de l'UNAT.
Il a été élu président de l'UNAT pour les trois prochaines années.
Jean Pinard, bien connu des lecteurs de TourMaG.com, a débuté sa carrière dans le tourisme en 1999 comme directeur général de l'Agence départementale de développement touristique du Puy-de-Dôme.
Il a occupé différentes fonctions en Auvergne avant de créer son propre cabinet de consulting "Futourism" et de prendre la direction du CRTL Occitanie. D'ailleurs Futourism devrait cesser d'exister dans les prochaines semaines.
Connu pour son grand reset du tourisme institutionnel, pour l’organisation d’une COP dédiée au tourisme ou encore pour sa défense d’un tourisme populaire souvent dénigré par les élus et les médias, il devrait faire entendre la voix du tourisme social dans le paysage politique français.
Il défendra à n'en pas douter le droit aux vacances et l’idée qu’il se fait de cette forme de tourisme.
De son côté, Lilian Nobilet reste directeur général de l'UNAT.