Jean Pinard : "Je crois en l'organisation d'une COP du tourisme !" 🔑

je crois en l'organisation d'une COP du tourisme, pour déterminer nos objectifs liés à la fois aux problématiques environnementales et sociales.



Je trouve qu'il nous manque ce temps d'échange et de réflexion. Les pouvoirs publics ont du mal à définir des objectifs quantifiés et stratégiques. L'augmentation des nuitées ne peut pas être le seul objectif.



Si nous faisons passer le taux de départ de 60 à 70% des Français, alors nous créons la croissance de l'industrie pour la décennie à venir. Une croissance qui serait en plus durable et donc plus acceptable. Le tourisme est par définition une industrie très décentralisée,

Je pense que l'agence l'est déjà , mais les collectivités locales doivent s'entendre sur les objectifs.



Il y a besoin de croiser les stratégies régionales, avec celles nationales et locales. Et là -dessus, nous devons aller plus loin.

Oui, mais cela ne nous empĂŞche pas d'ĂŞtre force de proposition et innovant.



Je plaide pour une vision plus collective, plus coopérative du tourisme durable, et peut être un peu moins concurrentielle entre les régions. Pour moi, le plus important est de définir nos objectifs, de combien nous voulons réduire nos émissions de gaz à effet de serre



Après avoir défini cette ambition collective, nous devons définir la manière d'y parvenir, tout en sachant que des objectifs seront à faire.



Selon moi, il faudrait arrĂŞter la sur-offre globale, pas seulement dans les transports, car c'est cela qui ne marche plus.