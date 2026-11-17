Nigloland clôture sa saison 2026 et prépare son 40e anniversaire





Entre attractions familiales, spectacles et événements saisonniers, le site a accueilli 713 000 visiteurs en 2026, une fréquentation stable par rapport à 2025.



La saison a été portée par plusieurs rendez-vous annuels. Le Printemps de Niglo a attiré 115 000 visiteurs. Quelques mois plus tard, Nigloween Party a permis de clôturer l'année avec 175 000 visiteurs.



Cette saison 2026 a également été marquée par une distinction internationale. Nigloland a été élu « Meilleur parc régional » lors des Situé à Dolancourt, dans l'Aube, Nigloland figure parmi les principaux parcs d'attractions régionaux en France.Entre attractions familiales, spectacles et événements saisonniers, le site a accueilli, une fréquentation stable par rapport à 2025.La saison a été portée par plusieurs rendez-vous annuels. Le Printemps de Niglo a attiré. Quelques mois plus tard, Nigloween Party a permis de clôturer l'année avecCette saison 2026 a également été marquée par une distinction internationale. Nigloland a été élu «» lors des Park World Excellence Awards 2026.



L'hôtellerie et la restauration en progression



Les 40 ans du parc et un nouveau grand huit