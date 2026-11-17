Le nom du parc fait référence à « niglo », signifiant hérisson en langue romani, un animal qui est devenu la mascotte du parc - Photo : Nigloland
Situé à Dolancourt, dans l'Aube, Nigloland figure parmi les principaux parcs d'attractions régionaux en France.
Entre attractions familiales, spectacles et événements saisonniers, le site a accueilli 713 000 visiteurs en 2026, une fréquentation stable par rapport à 2025.
La saison a été portée par plusieurs rendez-vous annuels. Le Printemps de Niglo a attiré 115 000 visiteurs. Quelques mois plus tard, Nigloween Party a permis de clôturer l'année avec 175 000 visiteurs.
Cette saison 2026 a également été marquée par une distinction internationale. Nigloland a été élu « Meilleur parc régional » lors des Park World Excellence Awards 2026.
Entre attractions familiales, spectacles et événements saisonniers, le site a accueilli 713 000 visiteurs en 2026, une fréquentation stable par rapport à 2025.
La saison a été portée par plusieurs rendez-vous annuels. Le Printemps de Niglo a attiré 115 000 visiteurs. Quelques mois plus tard, Nigloween Party a permis de clôturer l'année avec 175 000 visiteurs.
Cette saison 2026 a également été marquée par une distinction internationale. Nigloland a été élu « Meilleur parc régional » lors des Park World Excellence Awards 2026.
L'hôtellerie et la restauration en progression
Au-delà de la fréquentation de ses attractions, le parc constate une évolution positive de ses activités d'hébergement et de restauration.
L'hôtel Cabaïana atteint 75% de taux de remplissage, soit 12 points de plus qu'en 2025, tandis que l'Hôtel des Pirates enregistre 91% d'occupation, en progression de 8,5 points.
La restauration suit également cette tendance.
Erizo, le restaurant des hôtels inauguré en 2025, a servi 30 146 couverts en 2026, soit une progression de 2,7%. Et, près de 13 500 couverts ont été réalisés auprès de clients ne séjournant pas dans les hôtels du parc.
L'hôtel Cabaïana atteint 75% de taux de remplissage, soit 12 points de plus qu'en 2025, tandis que l'Hôtel des Pirates enregistre 91% d'occupation, en progression de 8,5 points.
La restauration suit également cette tendance.
Erizo, le restaurant des hôtels inauguré en 2025, a servi 30 146 couverts en 2026, soit une progression de 2,7%. Et, près de 13 500 couverts ont été réalisés auprès de clients ne séjournant pas dans les hôtels du parc.
Les 40 ans du parc et un nouveau grand huit
Après cette saison 2026, Nigloland se tourne vers 2027, une année particulière puisqu'elle marquera le 40e anniversaire du parc, ouvert en 1987.
Cet anniversaire sera accompagné d'un nouvel investissement majeur avec l'arrivée de Supersonic 1887, un nouveau grand huit dont le lancement constitue l'un des principaux rendez-vous de la prochaine saison.
« Entre le lancement très attendu de notre grand-huit Supersonic 1887 et notre anniversaire, 2027 s'annonce comme une année historique », souligne Rodolphe Gélis, président de Nigloland.
Cet anniversaire sera accompagné d'un nouvel investissement majeur avec l'arrivée de Supersonic 1887, un nouveau grand huit dont le lancement constitue l'un des principaux rendez-vous de la prochaine saison.
« Entre le lancement très attendu de notre grand-huit Supersonic 1887 et notre anniversaire, 2027 s'annonce comme une année historique », souligne Rodolphe Gélis, président de Nigloland.