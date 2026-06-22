Nigloland s'offre une montagne russe inédite pour son 40e anniversaire

L’arrivée de cette nouvelle attraction entraîne une transformation importante des infrastructures du parc.



Le projet s’étend sur une surface de 8 500 m², dont 850 m² dédiés à la gare d’embarquement.



Près de la moitié du parcours sera installée au-dessus de l’eau et sur les îles du Mississippi, une configuration qui nécessite des aménagements spécifiques pour les fondations.



La première phase des travaux a débuté durant l’hiver 2025-2026 avec le coulage de 1 200 m³ de béton destinés à accueillir la structure. Plusieurs entreprises locales participent au chantier, parmi lesquelles Atelier d’Orient pour l’architecture, Augustin & Colas pour les travaux de terrassement et CRN pour le gros œuvre.



Au-delà de l’aspect technologique, Nigloland mise sur une forte dimension thématique. La nouvelle zone s’inspirera de l’univers des Expositions universelles de la fin du XIXe siècle.



L’attraction prendra place dans un décor évoquant l’Exposition universelle de 1887 et mettra en scène un personnage fictif, Émile Delaroche, ingénieur passionné par les innovations industrielles et la conquête de la vitesse.



Selon le scénario imaginé par le parc, ce dernier présente lors de l’exposition un prototype de véhicule à vapeur expérimental capable d’atteindre des vitesses inédites.



Plusieurs attractions existantes de la zone seront progressivement intégrées à cette nouvelle thématique, transformées en pavillons nationaux inspirés des grandes expositions de l’époque.