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Nigloland s'offre une montagne russe inédite pour son 40e anniversaire

18 M€ d'investissement pour "Supersonic 1887"


À l’occasion de son 40e anniversaire, le parc Nigloland annonce l’ouverture en 2027 de "Supersonic 1887", une nouvelle montagne russe développée avec Mack Rides. Avec un investissement de 18 millions d’euros, le parc mise sur une attraction immersive inspirée des Expositions universelles du XIXe siècle.


Rédigé par le Lundi 22 Juin 2026 à 15:42

Nigloland annonce l’ouverture en 2027 de "Supersonic 1887" - Photo : Nigloland
Nigloland annonce l’ouverture en 2027 de "Supersonic 1887" - Photo : Nigloland
CroisiEurope
À l’occasion de son 40e anniversaire, Nigloland prépare l’ouverture d’une nouvelle attraction.

Baptisée "Supersonic 1887", cette montagne russe développée en partenariat avec le constructeur allemand Mack Rides représente un investissement de 18 millions d’euros, le plus important jamais réalisé par le parc aubois.

Annoncée pour 2027, l’attraction s’inscrit dans la stratégie de développement du parc, qui entend renforcer son positionnement sur le marché des parcs de loisirs en France et en Europe.

"Nigloland va célébrer ses 40 ans. Pour marquer cette nouvelle étape, nous voulions créer une attraction majeure à la hauteur de nos ambitions. Supersonic est un projet imaginé par nos équipes créatives et techniques", explique Rodolphe Gélis, président et directeur du parc.

Une montagne russe culminant à 47 mètres

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Sur le plan technique, "Supersonic 1887" atteindra une hauteur maximale de 47 mètres grâce à deux structures verticales (spikes) et permettra aux visiteurs d’atteindre une vitesse de 91 km/h.

Le parcours physique mesure 355 mètres mais, grâce à un système de navette (shuttle train) alternant les déplacements en marche avant et arrière, la distance totale parcourue atteindra 770 mètres.

L’attraction intégrera trois inversions, dont un looping vertical ainsi qu’une nouvelle figure baptisée "Supersonic Spin", développée à partir d’un Double Immelmann.

Les trains seront propulsés par six séquences de lancement réparties sur trois zones de catapultage électrique.

Nigloland annonce également six phases d’"airtime" et l’intégration de huit places latérales (wing seats), permettant aux passagers d’évoluer avec les pieds dans le vide.

A lire aussi : Parcs d’attractions : les 3 conseils pour éviter les arnaques à la billetterie en ligne

Un chantier de 600 jours

L’arrivée de cette nouvelle attraction entraîne une transformation importante des infrastructures du parc.

Le projet s’étend sur une surface de 8 500 m², dont 850 m² dédiés à la gare d’embarquement.

Près de la moitié du parcours sera installée au-dessus de l’eau et sur les îles du Mississippi, une configuration qui nécessite des aménagements spécifiques pour les fondations.

La première phase des travaux a débuté durant l’hiver 2025-2026 avec le coulage de 1 200 m³ de béton destinés à accueillir la structure. Plusieurs entreprises locales participent au chantier, parmi lesquelles Atelier d’Orient pour l’architecture, Augustin & Colas pour les travaux de terrassement et CRN pour le gros œuvre.

Au-delà de l’aspect technologique, Nigloland mise sur une forte dimension thématique. La nouvelle zone s’inspirera de l’univers des Expositions universelles de la fin du XIXe siècle.

L’attraction prendra place dans un décor évoquant l’Exposition universelle de 1887 et mettra en scène un personnage fictif, Émile Delaroche, ingénieur passionné par les innovations industrielles et la conquête de la vitesse.

Selon le scénario imaginé par le parc, ce dernier présente lors de l’exposition un prototype de véhicule à vapeur expérimental capable d’atteindre des vitesses inédites.

Plusieurs attractions existantes de la zone seront progressivement intégrées à cette nouvelle thématique, transformées en pavillons nationaux inspirés des grandes expositions de l’époque.


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Tags : nigloland, parc d'attraction
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