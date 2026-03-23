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Minecraft : un parc d'attraction va ouvrir sur le célèbre jeu vidéo !

Minecraft World, le parc à thème, ouvrira en 2027


Il est l'un des jeux vidéo les plus joués de l'histoire : Minecraft va avoir droit à son propre parc d'attractions, entièrement dédié. Il faudra attendre 2027, et traverser la Manche, pour découvrir Minecraft World, un univers inspiré d'un jeu encore joué par plus de 180 millions de personnes chaque mois.


Rédigé par le Lundi 23 Mars 2026 à 11:05

Minecraft World - Minecraft World, le parc à thème, ouvrira en 2027 - Chessington World of Adventures
Minecraft World - Minecraft World, le parc à thème, ouvrira en 2027 - Chessington World of Adventures
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Après plus de 15 ans de succès, Minecraft va sortir des écrans et devenir une réalité physique.

Alors que le tourisme avait déjà investi ce monde virtuel fait de briques, tel des Lego numériques, comme la Nouvelle-Zélande, ou des lieux comme le Colisée, le Grand Canyon ou Notre-Dame de Paris, cette fois-ci, c'est à la licence de devenir... une attraction touristique !

Le célèbre jeu vidéo, écoulé à plus de 300 millions d'exemplaires et joué par près de 180 millions de joueurs chaque mois, aura d'ici un an son propre parc à thème.

A lire : Val d’Isère sert de décor à un jeu vidéo téléchargé 25 millions de fois

Il faudra patienter encore quelques mois pour visiter l'univers de ce jeu de briques : ses portes ouvriront en 2027, sans date précise pour le moment.

Minecraft World ouvrira en 2027

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Merlin Entertainments et Mojang Studios annoncent l'ouverture prochaine du premier parc entièrement immersif sur le thème de Minecraft.

Il faudra se rendre à Chessington World of Adventures, situé à 25 kilomètres de Londres, pour découvrir des attractions inspirées du jeu vidéo.

Au total, l'investissement est estimé à 57 millions d’euros.

Il comprendra des montagnes russes inédites à l’échelle mondiale, des aventures interactives, de fantastiques aires de jeu construites en blocs, ainsi que des boutiques et des espaces de restauration thématiques.

"Nous sommes absolument ravis de donner vie, pour la toute première fois dans un parc à thème, à la créativité, aux aventures audacieuses et à l’humour décalé de Minecraft, à Chessington World of Adventures.

Minecraft World permettra aux amis et aux familles de jouer, d’explorer et de "crafter" ensemble à une échelle véritablement grandiose. En étroite collaboration avec Mojang Studios, nous concevons avec minutie un univers authentique dans lequel la communauté mondiale des fans de Minecraft aura envie de s’immerger et de redécouvrir le jeu sous un angle totalement inédit", a déclaré Angela Jobson, vice-présidente de la marque de Merlin Entertainments.

Après Harry Potter, le futur studio Universal, Londres se dote d'une nouvelle licence très attractive, de quoi placer la capitale anglaise parmi les destinations touristiques les plus attractives d'Europe.

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Tags : londres, parc d'attraction
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