Minecraft : un parc d'attraction va ouvrir sur le célèbre jeu vidéo !

Nous sommes absolument ravis de donner vie, pour la toute première fois dans un parc à thème, à la créativité, aux aventures audacieuses et à l’humour décalé de Minecraft, à Chessington World of Adventures.



Minecraft World permettra aux amis et aux familles de jouer, d’explorer et de "crafter" ensemble à une échelle véritablement grandiose. En étroite collaboration avec Mojang Studios, nous concevons avec minutie un univers authentique dans lequel la communauté mondiale des fans de Minecraft aura envie de s’immerger et de redécouvrir le jeu sous un angle totalement inédit

Merlin Entertainments et Mojang Studios annoncent l'ouverture prochaine du premier parc entièrement immersif sur le thème de Minecraft. Il comprendra des montagnes russes inédites à l’échelle mondiale, des aventures interactives, de fantastiques aires de jeu construites en blocs, ainsi que des boutiques et des espaces de restauration thématiques.", a déclaré Angela Jobson, vice-présidente de la marque de Merlin Entertainments.Après Harry Potter, le futur studio Universal,