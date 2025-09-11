TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Voyages : ce que nous apprend Google et les réseaux sociaux sur les recherches des Français !

Où sont partis les Français cet été ?


Une étude menée par l’agence Dékuple révèle les tendances voyage des Français cet été, à travers l’analyse des recherches Google et des conversations sur les réseaux sociaux et forums.


Rédigé par le Vendredi 12 Septembre 2025

Les tendances préférées des français durant l'été 2025. Photo : Deposite.com sellingpix
Les tendances préférées des français durant l'été 2025. Photo : Deposite.com sellingpix
L’agence Dékuple, spécialisée dans l’analyse de la data au service de la performance, a réalisé une étude sur les tendances de voyage des Français pour l’été 2025.

Basée sur l’examen de 6 mois de recherches Google, de février à juillet 2025, et sur l’analyse des conversations sur X, Instagram, Facebook, Reddit, forums et blogs, cette étude offre un aperçu précis des destinations, services et pratiques les plus recherchés par les voyageurs français.

L’étude, montre que 64 % des recherches des Français concernent des destinations nationales, soit 65,6 millions de requêtes.

L’Europe et la péninsule ibérique séduisent les voyageurs

À l’international, l’Europe reste privilégiée avec 14 millions de recherches, contre 9,6 millions pour le reste du monde. Les destinations les plus recherchées : Barcelone (1 million), Palma de Majorque (440 000) et Lisbonne (407 000).

L’étude met également en avant l’Albanie comme destination tendance de l’été, avec une progression de +29 % par rapport à 2024. Les voyageurs semblent attirés par le rapport qualité-prix et la beauté des paysages.

Airbnb et les parcs de loisirs, stars de l’été 2025

Cet été, Airbnb arrive en tête des recherches avec 37 millions de requêtes, suivi de la SNCF (22 millions) et Air France (15 millions).

Du côté des loisirs, les parcs connaissent un rebond marqué par rapport à 2024 : Disneyland Paris (+15,8 %), Parc Astérix (+8,4 %) et Puy du Fou (+3,9 %), confirmant leur attractivité durable auprès des voyageurs français.

