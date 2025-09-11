Voyages : ce que nous apprend Google et les réseaux sociaux sur les recherches des Français !

Où sont partis les Français cet été ?

Une étude menée par l’agence Dékuple révèle les tendances voyage des Français cet été, à travers l’analyse des recherches Google et des conversations sur les réseaux sociaux et forums.





Rédigé par Raphaelle Savary le Vendredi 12 Septembre 2025

Lu 190 fois