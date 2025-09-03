En 2026, le Studio Tour Harry Potter de Londres promet toujours plus de magie

Une année magique attend les moldus

Le Studio Tour Harry Potter à Londres dévoile son programme 2026 et promet une année pleine de magie pour les fans. Entre les célébrations du 25ᵉ anniversaire de Harry Potter à l’école des sorciers, les frissons des Forces du Mal et la féerie de Poudlard sous la neige, chaque saison offrira des expériences immersives inédites.



