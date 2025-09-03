TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
En 2026, le Studio Tour Harry Potter de Londres promet toujours plus de magie

Une année magique attend les moldus


Le Studio Tour Harry Potter à Londres dévoile son programme 2026 et promet une année pleine de magie pour les fans. Entre les célébrations du 25ᵉ anniversaire de Harry Potter à l’école des sorciers, les frissons des Forces du Mal et la féerie de Poudlard sous la neige, chaque saison offrira des expériences immersives inédites.


Rédigé par le Mercredi 3 Septembre 2025

Le Studio Tour Harry Potter à Londres dévoile son programme 2026 - Depositphotos @sergey.miami2you.com
La billetterie 2026 du Studio Tour Harry Potter à Londres est ouverte, et les fans de la saga peuvent déjà se préparer à une année riche en émotions et en expériences immersives.

Entre nouveautés et retours d’attractions cultes, le parcours des studios propose un calendrier complet d’événements pour tous les âges.

Du 24 janvier au 27 avril 2026, les visiteurs pourront replonger dans les frasques de Fred et George Weasley grâce à l’événement Méfaits Magiques ("Magical Mischief").

La Grande Salle se transformera pour les examens B.U.S.E. - avec des pupitres lançant des parchemins - illuminée par les feux d’artifice emblématiques des jumeaux.

Parmi les autres surprises, les fans découvriront les secrets des lettres volantes de Poudlard, de la Cape d’invisibilité de Harry ou encore du gâteau en lévitation de la Tante Pétunia.

Studio Tour Harry Potter : un anniversaire et des frissons pour Halloween

Puis, du 7 mai au 7 septembre 2026, le Studio Tour proposera une nouvelle attraction estivale pour fêter le 25ᵉ anniversaire de Harry Potter à l’école des sorciers.

Décors spectaculaires, surprises magiques et secrets de tournage inédits attendent les visiteurs, promettant un été mémorable pour les amateurs de la saga.

Du 16 septembre au 8 novembre 2026, l’automne sera placé sous le signe des Forces du Mal ("Dark Arts"). La Grande Salle se parera des couleurs d’Halloween, avec un buffet festif et des citrouilles flottantes au-dessus des tables des maisons de Poudlard.

Les visiteurs pourront croiser Mangemorts et Détraqueurs dans les recoins sombres du studio, tester leurs talents au duel, ou encore suivre la piste de la Marque des Ténèbres grâce à un passeport d’activités spécialement conçu pour l’occasion.

La magie de Noël au Studio Tour

Pour clôturer l’année, du 14 novembre 2026 au 17 janvier 2027, l’incontournable expérience Poudlard sous la neige reviendra pour les fêtes.

La Grande Salle retrouvera ses décorations de Noël, tandis que la Forêt Interdite et le Chemin de Traverse seront habillés de lumières festives.

La réplique du château de Poudlard se couvrira d’un voile de neige, recréé grâce aux techniques cinématographiques originales.


