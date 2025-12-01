TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Telemesa ouvre sa filiale française : une nouvelle solution B2B pour simplifier la réservation de restaurants pour groupes


Le leader espagnol de la réservation de restaurants pour groupes s’installe à Paris pour accompagner la montée en puissance de la demande française et européenne. Une réponse directe à l’un des problèmes les plus persistants du quotidien des agences.


Rédigé par Telemesa le Mardi 2 Décembre 2025

© yunastudio – Freepik
Un casse-tête que les agences connaissent trop bien


Dans un secteur largement digitalisé, une étape du circuit reste étonnamment artisanale : la réservation de repas pour groupes.
Contrairement à l’hôtellerie ou au transport, ce processus mobilise encore des heures de travail pour les équipes d’agences. « Le secteur a digitalisé l’hôtel, l’avion, l’autocar. Mais le repas de groupe ? C’est encore le far west », résume un responsable d’agence partenaire.

Trouver des restaurants adaptés aux groupes, vérifier les disponibilités en haute saison, négocier menus et tarifs, gérer allergies et régimes alimentaires, reconfirmer avec les établissements, centraliser les factures et les paiements…
Cette succession de micro-tâches, indispensable mais chronophage, pèse lourd dans la planification des circuits et éloigne les conseillers de leur cœur de métier.

Une solution B2B qui centralise tout : la méthode Telemesa

C’est précisément sur ce nœud opérationnel que Telemesa a bâti son développement. L’entreprise espagnole, fondée en 2016, a fait le pari qu’une plateforme de réservation de restaurants pour groupes pensée exclusivement pour les agences de voyages, TO, DMC et autocaristes, pouvait changer en profondeur la manière d’organiser un circuit touristique.

Son fonctionnement repose sur une méthode structurée et aprouvée :

Demande unique : l’agence soumet zone, budget, profil du groupe et contraintes alimentaires.

Propositions de devis : menus négociés, capacités garanties, horaires compatibles. Chaque demande donne lieu à un devis personnalisé, qu’il s’agisse d’un restaurant déjà partenaire ou d’un nouveau restaurant sélectionné pour l’occasion.

Validation : ajustements éventuels et choix du restaurant.

Réservation ferme : Telemesa coordonne directement avec l’établissement.

Prépaiement sécurisé : l’agence règle en amont, et le restaurant est payé à 100 % avant le repas.

Pour l’agence, les avantages sont clairs.

Simplicité : Un simple e-mail ou un formulaire en ligne et l’agence trouve le restaurant idéal pour son groupe.

Rapidité : Telemesa envoie habituellement ses propositions dans un délai de 24 à 48 heures.

Prix ajustés : Grâce à son volume de réservations, Telemesa négocie le meilleur prix.

Tranquillité : L’expérience et le réseau de restaurants de Telemesa sont une garantie de la qualité du service.

Cette approche permet de réduire drastiquement la charge opérationnelle tout en garantissant une qualité homogène sur l’ensemble des prestations, en France comme en Espagne, au Portugal, en Italie voire dans n’importe quel pays d’Europe.

Une croissance continue, freinée seulement par la pandémie

Depuis 2016, Telemesa connaît une ascension spectaculaire. De 441 groupes la première année à près de 5 000 prévus pour 2025, la progression est nette, seule la période pandémique a imposé une pause forcée.

L’entreprise revendique aujourd’hui plus de 21 000 groupes gérés et devrait dépasser le million de couverts réservés d’ici la fin de l’année 2025.

Près de 450 agences et TO font appel régulièrement à ses services, parmi lesquels les plus grands groupes touristiques espagnol, comme AVORIS, WORLD 2 MEET ou WAMOS.

Évolution du nombre de groupes réservés par Telemesa (2016–2025)
© Telemesa
© Telemesa

L’international au cœur de la stratégie : la France représente déjà 15 % des réservations

Centrée à sa naissance sur les réservations en Espagne, l’activité de Telemesa s’est peu à peu internationalisée, à la demande de ses propres clients. Depuis 2022, la demande explose hors d’Espagne : France, Portugal, Italie…
En 2025, plus d’un tiers des réservations de Telemesa (hors tourisme social du programme public « Imserso ») concerne désormais des repas de groupes organisés à l’étranger.

Pour sa part, la France est devenue l’un des marchés les plus dynamiques avec 15% des réservations. L’ouverture de Telemesa France s’inscrit donc dans une logique de consolidation et de proximité.

L’ouverture de Telemesa France répond à trois besoins majeurs :

Un interlocuteur local

Support francophone et facturation française pour renforcer la confiance.

Un réseau national de restaurants partenaires

Menus adaptés aux groupes, délais rapides, qualité garantie, Telemesa compte déjà avec un large réseau de restaurants en France, mais l’ouverture de la filiale va faciliter son extension.

Une harmonisation des circuits européens

Une seule plateforme, une méthode unique, une qualité homogène de pays en pays.

Un nouveau partenaire pour les professionnels français

Avec son implantation en France, Telemesa ambitionne de devenir un partenaire stratégique pour les acteurs du tourisme français.
En simplifiant une tâche historiquement lourde et en sécurisant chaque étape de la prestation, l’entreprise offre une solution qui répond directement aux enjeux actuels de productivité, de fiabilité et de maîtrise opérationnelle, tout en maintenant les coûts grâce à sa capacité de négociation.

Dans un marché où chaque minute compte, la réservation de repas pour groupes mérite enfin un niveau de professionnalisation à la hauteur des autres prestations du voyage.

Contact

TELEMESA BOOKING SERVICE France
8 rue de Monceau. 75008 Paris.
Tel : 01 87 39 86 83
www.telemesa.fr

