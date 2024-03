La nouvelle École des Sorciers plonge un peu plus dans la magie

Pour la première fois depuis son ouverture en juin 2017, le château Rocher Portail ouvrira ses portes aux visiteurs pendant les vacances de Pâques, du 20 avril au 11 mai 2024.



Après la visite guidée du château, animée par des acteurs professionnels, les visiteurs pourront explorer les jardins, le potager et surtout le tout nouveau parcours de jeux situé dans les bois du château.



Ce parcours est parsemé de jeux et d'énigmes, comme un filet suspendu, l'Accromygale, un jeu d'équilibre géant, le Boaconstrictor, la hutte du sorcier, et même le Pont des Souhaits, suspendu entre deux grands chênes offrant une vue sur l'étang du château et le redoutable monstre du Couesnon.



Et étant donné que c'est l'année des Jeux Olympiques de Paris 2024, des épreuves inédites seront organisées, telles que le tir à l'arc et le drone soccer, surnommé l'épreuve des balles volantes.