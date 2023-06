Trois événements uniques autour de la sorcellerie au Rocher Portail

Ecole de Magie

Pour mémoire, Manuel Roussel et son épouse Madly ont acquis le château Le Rocher Portail en 2016. Après plusieurs hésitations, ils font le lien entre les espaces disponibles et la grande salle de l’école Poudlard dans la saga Harry Potter. D’où l’idée d’y développer un concept «» en se fondant aussi sur la propre histoire mystérieuse de ce site historique, qui remonte à l'époque de la Renaissance., mais le cadre d’expériences immersives dans l’univers de la sorcellerie qui ponctuent le calendrier avec parcimonie pour garder le mystère et la dimension privilège.Ce n’est pas non plus une simple exposition immersive, comme celle qui met en avant l’univers d’Harry Potter au parc des expos de la Porte de Versailles. C’est une expérience immersive pour apprendre des sortilèges et tours de magie par des professeurs dans un cadre original, meublé d’époque et classé Monument Historique, proche du Mont Saint-Michel.