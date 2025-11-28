Le Paris Nautic Show 2025 a rassemblé près de 40 000 visiteurs

Le Paris Nautic Show 2025 a réuni, du 26 au 30 novembre 2025, près de 40 000 visiteurs - Photo : Gérald Geronimi
Pour son grand retour, le Paris Nautic Show a réuni, du 26 au 30 novembre 2025, près de 40 000 visiteurs, selon un communiqué du salon.
Constructeurs, équipementiers, distributeurs, acteurs du tourisme, de l’innovation et des services : la filière a répondu présente avec un très haut niveau d’implication.
Cette mobilisation générale a permis au salon de proposer une offre complète et représentative du dynamisme du nautisme français et de l’excellence de son industrie.
"Les exposants ont souligné la qualité du visitorat, composé en grande partie d’amateurs expérimentés, de propriétaires et de futurs acquéreurs. Les échanges ont démontré un intérêt marqué pour l’achat de bateaux, pour les innovations durables et pour les solutions de navigation de demain", poursuit le communiqué.
Paris Nautic Show : une nouvelle édition en 2026
Face à ce succès, le Paris Nautic Show annonce d’ores et déjà les dates de la prochaine édition : du 25 au 29 novembre 2026, au Parc des Expositions du Bourget.
