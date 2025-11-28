Le Paris Nautic Show 2025 a rassemblé près de 40 000 visiteurs

Les exposants ont souligné la qualité du visitorat, composé en grande partie d’amateurs expérimentés, de propriétaires et de futurs acquéreurs. Les échanges ont démontré un intérêt marqué pour l’achat de bateaux, pour les innovations durables et pour les solutions de navigation de demain

Pour son grand retour, le Paris Nautic Show a réuni, du 26 au 30 novembre 2025,, selon un communiqué du salon.: la filière a répondu présente avec un très haut niveau d’implication.Cette mobilisation générale a permis au salon de proposer une offre complète et représentative duet de l’excellence de son industrie.", poursuit le communiqué.