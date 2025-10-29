AVICO ouvre un nouveau bureau en Allemagne et renforce ses équipes au Royaume-Uni

AVICO mise sur l’innovation et l’agilité avec ses nouveaux bureaux européens - Depositphotos @vaximilian
AVICO poursuit son développement international avec l’ouverture d’une nouvelle filiale à Cologne, en Allemagne, et le renforcement de ses équipes à Londres.
Cette expansion stratégique vise à rapprocher l’entreprise de ses clients sur deux marchés clés de l’Europe occidentale et à développer de nouveaux segments d’affrètement international.
Historiquement présente en Europe (France, Belgique, Espagne, Irlande, Portugal, Royaume-Uni) et en Afrique (Maghreb, Afrique de l’Ouest et Afrique australe), AVICO renforce aujourd’hui sa présence sur ces deux marchés grâce à des bureaux locaux dotés d’équipes expérimentées.
Ces implantations permettront de développer le réseau de partenaires "au plus proche du terrain" et de proposer des solutions adaptées aux besoins des compagnies aériennes, ONG, grandes entreprises, transitaires et agences de voyages.
AVICO : nouveau bureau en Allemagne et équipes renforcées au Royaume-Uni
À Londres et Cologne, les équipes locales, dirigées respectivement par Pierre Vander Stichele et Daniel Krude, apportent leur expertise dans les affrètements humanitaires, les expéditions urgentes ou hors format et le transport express à très court préavis (On Board Courier ou OBC).
Pierre Vander Stichele souligne la capacité du bureau londonien à fournir "des solutions agiles et personnalisées pour répondre aux besoins les plus complexes", tandis que Daniel Krude met en avant la proximité avec les grands acteurs industriels allemands et la connaissance fine du marché local.
Pour le Président Fondateur d’AVICO, Mourad Majoul, ces développements représentent un tournant majeur, "Nous avons été en mesure d’attirer les meilleurs talents, animés de l’état d’esprit, la motivation et l’éthique des affaires qui nous correspondent. Ce nouvel élan est la preuve qu’AVICO a aujourd’hui atteint une maturité lui permettant de gérer une expansion internationale, avec confiance et au service de ses clients."
