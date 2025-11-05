Nigloland signe une belle saison 2025

Avec 710 000 visiteurs accueillis sur l’ensemble de la saison, Nigloland signe une bonne année 2025, "portée par la fidélité de son public et par la montée en puissance du Printemps de Niglo, qui enregistre une hausse de fréquentation de +20% par rapport à 2024", souligne le parc dans un communiqué.
Ce nouveau temps fort de la saison attire toujours plus de familles dès les premiers beaux jours.
Autre succès de 2025 : Cabaïana, le nouvel hôtel de Nigloland, qui a rencontré un franc pour sa première saison, avec un taux d’occupation moyen de 80%. "Au total, 8 750 visiteurs ont séjourné dans les Lodges Cabaïana, précise le communiqué.
Les clientèles les plus fidèles proviennent principalement de la Seine-et-Marne, de la Marne, de la Moselle, du Doubs et de l’Aube, tandis que 12% des séjours sont réalisés par des visiteurs étrangers, notamment Belges, Suisses et Britanniques".
Une dynamique encourageante pour Nigloland
Enfin, l'offre de restauration est aussi en croissance, le restaurant Erizo enregistrant une hausse de +28% de couverts, soit 30 000 repas servis sur la saison.
"Entre fidélité des visiteurs, montée en gamme de l’hébergement et succès des nouveautés, Nigloland confirme son statut de destination familiale incontournable", conclut le parc, qui se prépare d’ores et déjà pour la saison 2026, "riche en nouveautés et en émotions".
