Cette année, les voyages internationaux ont été confrontés à des défis exceptionnels.



Les conflits dans notre région, les restrictions de l’espace aérien ainsi que la hausse des coûts de l’énergie et des billets d’avion ont influencé les décisions des voyageurs, les capacités des compagnies aériennes et les programmes des voyagistes. Dans ce contexte, la Türkiye s’est distinguée comme un îlot de stabilité

L'objectif fixé est d'atteindre les 68 milliards de dollars de recettes en 2026. ", a expliqué le ministre du Tourisme, Mehmet Nuri Ersoy.La Turquie a enregistré 49,1 millions de visiteurs internationaux sur ces mêmes neuf premiers mois de 2026.Les principaux marchés demeurent la Russie (5,70 millions de visiteurs), l’Allemagne (5,17 millions) et le Royaume-Uni (3,20 millions).