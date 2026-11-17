La concurrence est mondiale et devient sévère pour la France.
La Turquie surfe sur un fort dynamisme. Déjà 4e puissance touristique mondiale avec 60,6 millions de visiteurs internationaux selon l'Organisation mondiale du tourisme, le pays continue sa marche en avant.
D'après le WTTC, la contribution du secteur au PIB turc augmentera de 3,7 % en 2026, tandis que les dépenses liées aux voyages de loisirs devraient progresser de 4,1 %.
Sur les neuf premiers mois de l'année, les recettes touristiques se sont établies à 51,3 milliards de dollars, soit une progression de 2,4 % par rapport à la même période en 2025.
Sur le seul troisième trimestre, les recettes ont augmenté de 5 %, atteignant un niveau record de 25,5 milliards de dollars.
La Turquie surfe sur un fort dynamisme. Déjà 4e puissance touristique mondiale avec 60,6 millions de visiteurs internationaux selon l'Organisation mondiale du tourisme, le pays continue sa marche en avant.
D'après le WTTC, la contribution du secteur au PIB turc augmentera de 3,7 % en 2026, tandis que les dépenses liées aux voyages de loisirs devraient progresser de 4,1 %.
Sur les neuf premiers mois de l'année, les recettes touristiques se sont établies à 51,3 milliards de dollars, soit une progression de 2,4 % par rapport à la même période en 2025.
Sur le seul troisième trimestre, les recettes ont augmenté de 5 %, atteignant un niveau record de 25,5 milliards de dollars.
Turquie : déjà 49,1 millions de visiteurs internationaux en 2026
Autres articles
-
Turquie : 25,8 millions de visiteurs internationaux au premier semestre 2026
-
Burcu Ozdemir, une femme de passion pour "vendre" la Turquie aux Français
-
Turkish Airlines : quand Istanbul veut redevenir la porte du monde [ABO]
-
Burcu Ozdemir, nouvelle directrice du tourisme turc, à Paris
-
La Turquie accueille 9,2 millions de visiteurs internationaux au premier trimestre 2026
L'objectif fixé est d'atteindre les 68 milliards de dollars de recettes en 2026.
"Cette année, les voyages internationaux ont été confrontés à des défis exceptionnels.
Les conflits dans notre région, les restrictions de l’espace aérien ainsi que la hausse des coûts de l’énergie et des billets d’avion ont influencé les décisions des voyageurs, les capacités des compagnies aériennes et les programmes des voyagistes. Dans ce contexte, la Türkiye s’est distinguée comme un îlot de stabilité", a expliqué le ministre du Tourisme, Mehmet Nuri Ersoy.
La durée moyenne des séjours s'est établie à 10,34 nuitées (+0,3 %), alors que la dépense moyenne par nuitée a augmenté de 4,6 % pour atteindre 107,7 dollars.
La Turquie a enregistré 49,1 millions de visiteurs internationaux sur ces mêmes neuf premiers mois de 2026.
Les principaux marchés demeurent la Russie (5,70 millions de visiteurs), l’Allemagne (5,17 millions) et le Royaume-Uni (3,20 millions).
"Cette année, les voyages internationaux ont été confrontés à des défis exceptionnels.
Les conflits dans notre région, les restrictions de l’espace aérien ainsi que la hausse des coûts de l’énergie et des billets d’avion ont influencé les décisions des voyageurs, les capacités des compagnies aériennes et les programmes des voyagistes. Dans ce contexte, la Türkiye s’est distinguée comme un îlot de stabilité", a expliqué le ministre du Tourisme, Mehmet Nuri Ersoy.
La durée moyenne des séjours s'est établie à 10,34 nuitées (+0,3 %), alors que la dépense moyenne par nuitée a augmenté de 4,6 % pour atteindre 107,7 dollars.
La Turquie a enregistré 49,1 millions de visiteurs internationaux sur ces mêmes neuf premiers mois de 2026.
Les principaux marchés demeurent la Russie (5,70 millions de visiteurs), l’Allemagne (5,17 millions) et le Royaume-Uni (3,20 millions).