Sindé Chékété, le Directeur général de Bénin Tourisme, l’affirme sans détour : « A l’horizon 2030-2032, nous voulons accueillir 2,5 millions de touristes internationaux par an. Nous souhaitons porter la part du tourisme dans notre PIB d'environ 5 % aujourd'hui, à plus de 13 % »
Comment concrétiser cette « vision portée au plus haut niveau de l’Etat » ? En structurant le secteur touristique du Bénin désormais présenté comme le deuxième pilier de l’économie, derrière l’agriculture, en multipliant les actions de promotion et en faisant les yeux doux aux agences de voyage.
Un défi de taille. En effet, aujourd'hui, le Bénin accueille tout au b[plus 450 000 touristes, et encore si l'on compte les ressortissants des autres pays africains, en particulier ceux, nombreux, du Nigeria voisin. Concrètement, le nombre des touristes internationaux ne doit, lui, guère dépasser les 300 000. La France représente 36 % des touristes internationaux visitant le Bénin.
A lire aussi : Bénin : comment faire naître une destination en 2024 ?
Sindé Chékété juge cependant i[« réaliste »]i l'objectif posé. Non seulement, en juin 2025, le gouvernement a adopté un plan de 797 milliards de francs CFA (1,2 milliard d’€) sur cinq ans, mais, d'ores et déjà, l'image du tourisme béninois est excellente.
Le 1er novembre dernier, à Londres, le Bénin a remporté quatre distinctions aux Africa Tourism Awards : destination touristique, destination culturelle et vidéo touristique de l’année, Bénin Tourisme étant élue agence nationale du tourisme de l’année.
« Ces trophées ne relèvent pas du hasard. Ils saluent un travail collectif et nous obligent à aller plus loin », assure Sindé Chékété.
Pour progresser, le marché français paraît prometteur.
Aujourd'hui déjà, si l’on exclut les touristes venant des autres pays africains, la France est le premier pays émetteur (suivi par les Etats-Unis). La communauté de langue -héritage de la colonisation française- est un atout réel.
Comment concrétiser cette « vision portée au plus haut niveau de l’Etat » ? En structurant le secteur touristique du Bénin désormais présenté comme le deuxième pilier de l’économie, derrière l’agriculture, en multipliant les actions de promotion et en faisant les yeux doux aux agences de voyage.
Un défi de taille. En effet, aujourd'hui, le Bénin accueille tout au b[plus 450 000 touristes, et encore si l'on compte les ressortissants des autres pays africains, en particulier ceux, nombreux, du Nigeria voisin. Concrètement, le nombre des touristes internationaux ne doit, lui, guère dépasser les 300 000. La France représente 36 % des touristes internationaux visitant le Bénin.
A lire aussi : Bénin : comment faire naître une destination en 2024 ?
Sindé Chékété juge cependant i[« réaliste »]i l'objectif posé. Non seulement, en juin 2025, le gouvernement a adopté un plan de 797 milliards de francs CFA (1,2 milliard d’€) sur cinq ans, mais, d'ores et déjà, l'image du tourisme béninois est excellente.
Le 1er novembre dernier, à Londres, le Bénin a remporté quatre distinctions aux Africa Tourism Awards : destination touristique, destination culturelle et vidéo touristique de l’année, Bénin Tourisme étant élue agence nationale du tourisme de l’année.
« Ces trophées ne relèvent pas du hasard. Ils saluent un travail collectif et nous obligent à aller plus loin », assure Sindé Chékété.
Pour progresser, le marché français paraît prometteur.
Aujourd'hui déjà, si l’on exclut les touristes venant des autres pays africains, la France est le premier pays émetteur (suivi par les Etats-Unis). La communauté de langue -héritage de la colonisation française- est un atout réel.
Une offre, cinq thématiques et l'accent mis sur le vaudou
Considéré comme le plus long mur de graffitis d'Afrique, le "Mur du patrimoine" de Cotonou est un véritable musée de street art à ciel ouvert sur près d'un kilomètre. Photo PB
Autres articles
-
Convention des EDV au Bénin : "ce voyage va vraiment être exceptionnel"
-
Corsair : Cotonou (Bénin) desservie depuis Paris-Orly
-
Top 5 Production : TUI France, Otages au Bénin, Austral Lagons et Anne Bouferguène... !
-
Bénin : la zone frontalière du parc de la Pendjari et le parc du W formellement déconseillés
-
Bénin : disparition de deux touristes français et de leur guide
Pour tenir ses ambitions, le Bénin mise-t-il, sur le modèle rwandais ?
Le pays des « mille collines » a, rappelons-le, fait le choix de valoriser ses incroyables atouts naturels -notamment l'observation des gorilles des montagnes et des chimpanzés dans ses Parcs nationaux- pour attirer une clientèle très haut de gamme, triée sur le volet par les prix très élevés pratiqués.
« Le Bénin ne veut ni d’un tourisme de masse pratiquant des prix très bas, ni, à ce stade, d’un tourisme de luxe. Nous misons sur un tourisme premium qui génère une certaine valeur ajoutée et nous permette de développer l'économie locale », rétorque Sindé Chékété.
D'ores et déjà, poursuit-il, « l’offre touristique du Bénin est extrêmement diversifiée ». Cette offre est structurée autour de cinq thématiques : histoire, mémoire, patrimoine et tradition (le vaudou) ; nature et balnéaire ; culture et art ; et enfin, MICE.
« Elle est susceptible d’attirer des segments très variés de clientèles, mais toujours premium », insiste le Directeur général de Bénin Tourisme.
Logiquement, une attention particulière est portée au tourisme de Mémoire, avec un ensemble de lieux historiques à découvrir au cours d'un voyage de plusieurs jours à travers le pays.
L'étape la plus marquante est la « route des captifs » - en cours de rénovation- à Ouidah (à l'ouest de Cotonou), une ancienne ville portuaire qui a joué un rôle majeur dans la traite négrière transatlantique.
« Outre l’accueil très chaleureux réservé aux touristes, ce qui singularise notre destination, poursuit Sindé Chékété, c’est le parti pris audacieux de faire découvrir nos traditions, et notamment le vaudou au delà des clichés véhiculés par les films hollywoodiens qui le présentent comme de la sorcellerie avec des poupées et des aiguilles ».
« Chez nous, insiste-t-il, le vaudou, ce n'est pas du tout cela : depuis toujours, le vaudou est partie intégrante de notre culture, de la spiritualité, de l'art. C'est aussi un mode de vie qui, au delà des 14 millions d'habitants du Bénin, fait 60 millions d'adeptes dans le monde car il a essaimé aux Etats-Unis, dans les Caraïbes, au Brésil ».
Le pays des « mille collines » a, rappelons-le, fait le choix de valoriser ses incroyables atouts naturels -notamment l'observation des gorilles des montagnes et des chimpanzés dans ses Parcs nationaux- pour attirer une clientèle très haut de gamme, triée sur le volet par les prix très élevés pratiqués.
« Le Bénin ne veut ni d’un tourisme de masse pratiquant des prix très bas, ni, à ce stade, d’un tourisme de luxe. Nous misons sur un tourisme premium qui génère une certaine valeur ajoutée et nous permette de développer l'économie locale », rétorque Sindé Chékété.
D'ores et déjà, poursuit-il, « l’offre touristique du Bénin est extrêmement diversifiée ». Cette offre est structurée autour de cinq thématiques : histoire, mémoire, patrimoine et tradition (le vaudou) ; nature et balnéaire ; culture et art ; et enfin, MICE.
« Elle est susceptible d’attirer des segments très variés de clientèles, mais toujours premium », insiste le Directeur général de Bénin Tourisme.
Logiquement, une attention particulière est portée au tourisme de Mémoire, avec un ensemble de lieux historiques à découvrir au cours d'un voyage de plusieurs jours à travers le pays.
L'étape la plus marquante est la « route des captifs » - en cours de rénovation- à Ouidah (à l'ouest de Cotonou), une ancienne ville portuaire qui a joué un rôle majeur dans la traite négrière transatlantique.
« Outre l’accueil très chaleureux réservé aux touristes, ce qui singularise notre destination, poursuit Sindé Chékété, c’est le parti pris audacieux de faire découvrir nos traditions, et notamment le vaudou au delà des clichés véhiculés par les films hollywoodiens qui le présentent comme de la sorcellerie avec des poupées et des aiguilles ».
« Chez nous, insiste-t-il, le vaudou, ce n'est pas du tout cela : depuis toujours, le vaudou est partie intégrante de notre culture, de la spiritualité, de l'art. C'est aussi un mode de vie qui, au delà des 14 millions d'habitants du Bénin, fait 60 millions d'adeptes dans le monde car il a essaimé aux Etats-Unis, dans les Caraïbes, au Brésil ».
Ouverture d'un Club Med en 2028
« En parallèle, notre offre hôtelière se renouvelle », poursuit Sindé Chékété.
Un Sofitel a ouvert à Cotonou fin 2024. En 2028, l'offre balnéaire sera étoffée avec l’ouverture, à Avlékété, près de Ouidah, d'un Club Méditerranée de 336 chambres (dont 30 suites de haut standing).
Un hôtel Barceló est également annoncé en bord de mer, à Akpakpa, sur la corniche de Cotonou, où existe déjà aujourd'hui une plage privée, avec accès payant.
« Au delà, insiste Sindé Chékété, notre objectif c'est d'avoir, à terme, 5 kms du littoral atlantique où la baignade sera possible. Pour cela, nous allons construire une digue pour protéger la plage des fortes vagues et des courants parfois violents. »
Toutefois, précise encore le Directeur général de Bénin Tourisme, « notre offre hôtelière est déjà importante et variée ». Des hôtels, il y en a déjà pour tous les goûts : « à côté des hôtels internationaux, nous avons des petits boutiques-hôtels de charme » comme Maison Rouge Cotonou, une adresse réputée pour son caractère intimiste et son élégance. Et aussi, à Ouidah, Native Hôtel, réputé pour pour son architecture coloniale et son ambiance intimiste.
« Nous avons également des maisons d'hôtes chez l'habitant ayant un charme très authentique comme Chez Tata Edith », à Abomey, l'ancienne capitale royale (centre-sud du Bénin).
« Nous sommes vraiment prêts à recevoir tous les types de clients », assure encore Sindé Chékété. En outre, dit-il, « nous travaillons sur la certification Travel Life. C'est, de notre part, un véritable engagement de minimiser de l'impact du tourisme sur l'environnement et d'adopter des pratiques favorables aux villageois. »
Un Sofitel a ouvert à Cotonou fin 2024. En 2028, l'offre balnéaire sera étoffée avec l’ouverture, à Avlékété, près de Ouidah, d'un Club Méditerranée de 336 chambres (dont 30 suites de haut standing).
Un hôtel Barceló est également annoncé en bord de mer, à Akpakpa, sur la corniche de Cotonou, où existe déjà aujourd'hui une plage privée, avec accès payant.
« Au delà, insiste Sindé Chékété, notre objectif c'est d'avoir, à terme, 5 kms du littoral atlantique où la baignade sera possible. Pour cela, nous allons construire une digue pour protéger la plage des fortes vagues et des courants parfois violents. »
Toutefois, précise encore le Directeur général de Bénin Tourisme, « notre offre hôtelière est déjà importante et variée ». Des hôtels, il y en a déjà pour tous les goûts : « à côté des hôtels internationaux, nous avons des petits boutiques-hôtels de charme » comme Maison Rouge Cotonou, une adresse réputée pour son caractère intimiste et son élégance. Et aussi, à Ouidah, Native Hôtel, réputé pour pour son architecture coloniale et son ambiance intimiste.
« Nous avons également des maisons d'hôtes chez l'habitant ayant un charme très authentique comme Chez Tata Edith », à Abomey, l'ancienne capitale royale (centre-sud du Bénin).
« Nous sommes vraiment prêts à recevoir tous les types de clients », assure encore Sindé Chékété. En outre, dit-il, « nous travaillons sur la certification Travel Life. C'est, de notre part, un véritable engagement de minimiser de l'impact du tourisme sur l'environnement et d'adopter des pratiques favorables aux villageois. »
En février, campagne de promotion sur le marché français
L'équipe du tourisme béninois : au centre, Sindé Chékété. A g., Mylène Adifedilor, la responsable commerciale de Bénin Tours. A d., Emeline Attere, directrice commerciale et marketing de Bénin Tourisme. Photo : PB
Jusqu'ici, le tourisme béninois a souffert d'un déficit de notoriété. Pour mieux faire connaître son offre, Bénin Tourisme a accueilli, du 12 au 15 novembre, à Cotonou, la Convention des EDV d'Ile de France.
Un succès : ses adhérents ont été séduits par l'accueil reçu et par leurs découvertes sur le terrain.
« Au-delà, poursuit Sindé Chékété qui est épaulée par Emeline Aterre, Directrice commerciale et marketing de Bénin tourisme, nous allons poursuivre les éductours pour convaincre les agences de voyage de proposer notre destination. Sur le marché français, nous lancerons en février-mars 2027, une campagne de promotion sur le thème : "le Bénin, un monde de splendeurs". »
Par ailleurs, Bénin Tourisme a compris que, pour réussir son pari, il lui fallait pouvoir compter sur un DMC « costaud », capable d'être l'interlocuteur des agences de voyage et TO étrangers : il s'est donc doté de ce « bras armé » appelé Bénin Tours.
Totalement détenue par l'Etat, cette SA dont Sindé Chékété est également Directeur général, « propose des packages assortis d'offres tarifaires » et « répond également aux demandes sur mesure. »
Et, les prix ? « Ils sont calculés hors aérien », répond Sindé Chékété. Tout en refusant de préciser, il assure : « ce sont des prix premium, mais abordables. »
Parmi les circuits proposés, le plus classique est celui réalisé mi-novembre par les adhérents des EDV d'Ile de France : découverte de Cotonou, excursion à Ouidah, découverte de la cité lacustre de Ganvié, puis de Porto Novo et ensuite, juste à côté, de la Rivière Noire, sur la commune d'Adjarra.
« Nous avons aussi des circuits destinés aux familles, des circuits nature, des circuits mémoriels. Toute notre offre peut être déclinée, insiste Sindé Chékété, selon les demandes des agences et de leur clientèle. »
En tout état de cause, leur interlocutrice est Mylène Adifedilor, la responsable commerciale de Bénin Tours, joignable à l'adresse suivante : reservations@benintours.bj.
Un succès : ses adhérents ont été séduits par l'accueil reçu et par leurs découvertes sur le terrain.
« Au-delà, poursuit Sindé Chékété qui est épaulée par Emeline Aterre, Directrice commerciale et marketing de Bénin tourisme, nous allons poursuivre les éductours pour convaincre les agences de voyage de proposer notre destination. Sur le marché français, nous lancerons en février-mars 2027, une campagne de promotion sur le thème : "le Bénin, un monde de splendeurs". »
Par ailleurs, Bénin Tourisme a compris que, pour réussir son pari, il lui fallait pouvoir compter sur un DMC « costaud », capable d'être l'interlocuteur des agences de voyage et TO étrangers : il s'est donc doté de ce « bras armé » appelé Bénin Tours.
Totalement détenue par l'Etat, cette SA dont Sindé Chékété est également Directeur général, « propose des packages assortis d'offres tarifaires » et « répond également aux demandes sur mesure. »
Et, les prix ? « Ils sont calculés hors aérien », répond Sindé Chékété. Tout en refusant de préciser, il assure : « ce sont des prix premium, mais abordables. »
Parmi les circuits proposés, le plus classique est celui réalisé mi-novembre par les adhérents des EDV d'Ile de France : découverte de Cotonou, excursion à Ouidah, découverte de la cité lacustre de Ganvié, puis de Porto Novo et ensuite, juste à côté, de la Rivière Noire, sur la commune d'Adjarra.
« Nous avons aussi des circuits destinés aux familles, des circuits nature, des circuits mémoriels. Toute notre offre peut être déclinée, insiste Sindé Chékété, selon les demandes des agences et de leur clientèle. »
En tout état de cause, leur interlocutrice est Mylène Adifedilor, la responsable commerciale de Bénin Tours, joignable à l'adresse suivante : reservations@benintours.bj.
Publié par Paula Boyer Rédactrice LuxuryTravelMaG - TourMaG.com
Voir tous les articles de Paula Boyer
Voir tous les articles de Paula Boyer