Pour tenir ses ambitions, le Bénin mise-t-il, sur le modèle rwandais ?



Le pays des « mille collines » a, rappelons-le, fait le choix de valoriser ses incroyables atouts naturels -notamment l'observation des gorilles des montagnes et des chimpanzés dans ses Parcs nationaux- pour attirer une clientèle très haut de gamme, triée sur le volet par les prix très élevés pratiqués.



« Le Bénin ne veut ni d’un tourisme de masse pratiquant des prix très bas, ni, à ce stade, d’un tourisme de luxe. Nous misons sur un tourisme premium qui génère une certaine valeur ajoutée et nous permette de développer l'économie locale » , rétorque Sindé Chékété.



D'ores et déjà, poursuit-il, « l’offre touristique du Bénin est extrêmement diversifiée » . Cette offre est structurée autour de cinq thématiques : histoire, mémoire, patrimoine et tradition (le vaudou) ; nature et balnéaire ; culture et art ; et enfin, MICE.



« Elle est susceptible d’attirer des segments très variés de clientèles, mais toujours premium », insiste le Directeur général de Bénin Tourisme.



Logiquement, une attention particulière est portée au tourisme de Mémoire, avec un ensemble de lieux historiques à découvrir au cours d'un voyage de plusieurs jours à travers le pays.



L'étape la plus marquante est la « route des captifs » - en cours de rénovation- à Ouidah (à l'ouest de Cotonou), une ancienne ville portuaire qui a joué un rôle majeur dans la traite négrière transatlantique.



« Outre l’accueil très chaleureux réservé aux touristes, ce qui singularise notre destination , poursuit Sindé Chékété, c’est le parti pris audacieux de faire découvrir nos traditions, et notamment le vaudou au delà des clichés véhiculés par les films hollywoodiens qui le présentent comme de la sorcellerie avec des poupées et des aiguilles ».



« Chez nous, insiste-t-il, le vaudou, ce n'est pas du tout cela : depuis toujours, le vaudou est partie intégrante de notre culture, de la spiritualité, de l'art. C'est aussi un mode de vie qui, au delà des 14 millions d'habitants du Bénin, fait 60 millions d'adeptes dans le monde car il a essaimé aux Etats-Unis, dans les Caraïbes, au Brésil ».