Mama Shelter ouvre son premier hôtel en Amérique latine, à Mexico

La restauration occupe une place importante dans le concept de l'établissement, avec Mama's Trattoria & Bar, un restaurant autour de la cuisine italienne, et Mama's Kiss, un espace café proposant notamment du café de spécialité torréfié par la maison locale Ensambles.



Un patio extérieur doit également accueillir une programmation régulière mêlant DJ sets, concerts, spectacles dhumour et expositions d'artistes. L'hôtel entend ainsi s'adresser aussi bien à sa clientèle hébergée qu'aux habitants du quartier.



D'autres espaces doivent compléter l'offre dans les prochains mois. Un rooftop est notamment annoncé pour le printemps 2027, tandis qu'un espace de bien-être et des salles modulables destinées aux ateliers et événements sont également prévus.

