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Mama Shelter ouvre son premier hôtel en Amérique latine, à Mexico

Une première adresse en Amérique latine pour Mama Shelter


La marque lifestyle du groupe Ennismore poursuit son développement international avec l'ouverture de Mama Shelter Mexico City, prévue le 1er décembre 2026. Cet établissement de 100 chambres marque une première implantation de l'enseigne en Amérique latine.


Rédigé par le Lundi 16 Novembre 2026 à 15:35

es premiers clients sont attendus le 1er décembre 2026. Photo : Mama Shelter
es premiers clients sont attendus le 1er décembre 2026. Photo : Mama Shelter
Climats du Monde
Mama Shelter poursuit son expansion à l'international.

La marque hôtelière, fondée en 2008 par Serge Trigano ses fils, Jérémie et Benjamin, annonce l'ouverture des réservations de son premier établissement en Amérique latine : Mama Shelter Mexico City. Les premiers clients sont attendus le 1er décembre 2026.

L'hôtel prend place dans le quartier de Roma Norte, connu pour sa scène artistique et culturelle, sur l'avenue Álvaro Obregón. Il s'installe derrière les façades préservées de deux bâtiments historiques datant du XIXe siècle, dont l'architecture a été associée à des aménagements contemporains.

L'établissement compte 100 chambres, dont la décoration fait référence à l'artisanat local, à la culture mexicaine et au street art.

Restauration et programmation culturelle au cœur du projet

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La restauration occupe une place importante dans le concept de l'établissement, avec Mama's Trattoria & Bar, un restaurant autour de la cuisine italienne, et Mama's Kiss, un espace café proposant notamment du café de spécialité torréfié par la maison locale Ensambles.

Un patio extérieur doit également accueillir une programmation régulière mêlant DJ sets, concerts, spectacles dhumour et expositions d'artistes. L'hôtel entend ainsi s'adresser aussi bien à sa clientèle hébergée qu'aux habitants du quartier.

D'autres espaces doivent compléter l'offre dans les prochains mois. Un rooftop est notamment annoncé pour le printemps 2027, tandis qu'un espace de bien-être et des salles modulables destinées aux ateliers et événements sont également prévus.

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Tags : hotellerie, mama shelter, mexique
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