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Burcu Ozdemir, nouvelle directrice du tourisme turc, à Paris

elle succède à Fatos Ozsoy


Archéologue de formation, Burcu Ozdemir succèdera officiellement le 4 juillet à Fatos Ozsoy à la tête du Service de la Culture et de l’Information auprès de l’Ambassade de Türkiye à Paris. L'annonce officielle a été faite, lundi, lors d'une soirée marquée par un émouvant temps de transmission.


Rédigé par le Mardi 23 Juin 2026 à 09:35

CroisiEurope
Temps de transmission et séquences émotion, hier au soir, dans les locaux de l'Office de tourisme de la Turquie, sur les Champs-Elysées à Paris.

A cette occasion, Fatos Ozsoy qui, après avoir été en poste à New-York, était arrivé à Paris en 2022 pour diriger le Service de la Culture et de l’Information auprès de l’Ambassade de Türkiye, a fait ses adieux.

Alors qu'elle s'envolera le 4 juillet pour rejoindre Ankara où un nouveau poste l'attend au sein du ministère du Tourisme, Burcu Ozdemir lui succèdera à Paris.

Il reviendra à cette archéologue de formation qui a travaillé six ans à l'Unesco de 2014 à 2020 et parle parfaitement le français, de "poursuivre le développement des relations avec les partenaires" (TO, agences de voyage, compagnies aériennes, etc.) et les médias français.

Séquence émotion

Burcu Ozdemir (à d.) succède à Fatos Ozsoy (à g.) à la tête du Service de la Culture et de l’Information auprès de l’Ambassade de Türkiye à Paris - Photo PB
Burcu Ozdemir (à d.) succède à Fatos Ozsoy (à g.) à la tête du Service de la Culture et de l’Information auprès de l’Ambassade de Türkiye à Paris - Photo PB
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Ce temps de transmission a été précédé par un concert : le pianiste turc Firat Dariyerli et la violoncelliste Laure Volpato ont proposé "un voyage sonore inédit, au carrefour de l'Orient et de l'Occident, comme un pont jeté entre deux mondes", celui de de la grande école lyrique française et celui du piano turc riche de rythmes asymétriques et de mélodies ornementées.

Le concert termina, Fatos Ozsoy "a remercié son équipe et tous les partenaires" pour le travail réalisé ensemble pour promouvoir la destination, avant que ses larmes ne disent son attachement à Paris et son émotion de quitter la capitale française.

Dans la foulée, Burcu Ozdemir a confié "sa joie de prendre la suite", se disant "sûre d'avoir beaucoup d'opportunités de travailler" avec les partenaires présents.

Gageons en effet qu'elle aura fort à faire : en 2025, la Turquie avait accueilli près de 64 millions de visiteurs et réalisé plus de 65 milliards de dollars de recettes touristiques, signant une année record.

Les excellents chiffres de début 2026 avaient confirmé son statut de destination majeure à l’échelle mondiale. Malheureusement, depuis les attaques des États-Unis et d'Israël contre l'Iran, la Turquie n'a pas échappé aux difficultés qui bousculent l'industrie internationale du tourisme.

Au premier trimestre 2026, la Turquie a accueilli 9,2 millions de visiteurs internationaux.

Ce contexte incertain n'a guère été évoqué, lundi. La soirée placée sous le signe du partage, de la découverte et de la convivialité autour de la destination Turquie, s'est poursuivie autour d'un buffet de saveurs turques et de deux immenses gâteaux, dans une ambiance bon enfant malgré la chaleur accablante.

PAULA BOYER Publié par Paula Boyer Responsable rubrique LuxuryTravelMaG - TourMaG.com
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Tags : turquie
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