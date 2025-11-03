Selon un ancien haut cadre du secteur, il est indispensable d’accomplir ce travail de réflexion qui n’a jamais été fait.



" Bien sûr que les coupes budgétaires ont de grosses conséquences sur le travail des OGD, mais ce qui prédomine depuis des décennies, c’est plutôt l’excès de budget et l’esprit de rentier qui en a découlé.



Cela a conduit la plupart des organismes à ne jamais entreprendre les réformes nécessaires pour être efficaces, et donc à ne pas être préparés à ces baisses de budget pourtant parfaitement prévisibles...



Une vérité que ces structures refusent toujours d’entendre, ce qui mènera à des 'ajustements' très brutaux et mal vécus, alors qu’elles avaient toutes les cartes en main pour anticiper, " nous confie cette source.



Un discours brutal, certes, dans une période plus que délicate, mais qui a le mérite de la sincérité et de l’absence totale de langue de bois.



Il est vrai que ce pan du tourisme français a longtemps profité de la position de la France au sommet du classement mondial, pour toucher des subventions confortables, pour se contenter par moment de quelques publicités dans le métro parisien, sur la ligne de son élu local.



Et surtout, malgré les mutations profondes de la société, les OGD ne se sont jamais vraiment remises en question.



" Il y a sans doute des interrogations des politiques sur l’efficacité réelle des investissements consentis à ces organismes, par rapport aux résultats attendus. Dans un contexte, où certains prônent de tailler la dépense publique à la tronçonneuse, c’est un élément qu’il ne faut pas négliger dans les territoires.



Il est tout de même regrettable que ces organismes s’affaiblissent au moment où les enjeux n’ont jamais été aussi grands. Mais il ne faut pas que les OGD restent figés dans leurs modes de fonctionnement actuels, alors que les baisses budgétaires sont constantes et vont se poursuivre, il faut que les choses changent.



Ce monde nouveau doit amener ses structures à reconsidérer leur métier et leur façon de travailler, " explique Vincent Gollain, nous invitant à refermer cette page de la crise financière pour en ouvrir une nouvelle, (d'ici quelques jours sur TourMaG.com) tournée vers l’avenir du tourisme institutionnel.



Car selon le directeur d’études économiques et expert “Attractivité et marketing territorial” , le secteur n’est pas seulement confronté à une crise financière, mais aussi à une crise existentielle et technologique avec la déferlante de l’IA.



Nous n’avons jamais été aussi proches du grand reset.