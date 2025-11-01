TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Camping : Marvilla Parks et Tohapi passent sous la bannière Homair

European Camping Group devient ECG


Anciennement European Camping Group, ECG adopte une identité commune et réorganise son portefeuille de marques. Sur le marché français, l'entreprise regroupera l’ensemble de ses activités sous la marque Homair.


Rédigé par le Lundi 3 Novembre 2025

La nouvelle identité de marque ECG et Homair - Photo ECG
CroisiEurope
Basé à Aix-en-Provence, European Camping Group devient officiellement ECG. Ce changement de nom s’accompagne d’un nouveau logo.

Objectif : établir une signature commune et cohérente, capable de relier la marque corporate à ses enseignes opérationnelles.

Dans cette logique d’unification, la marque espagnole Alannia Resorts, acquise en juillet 2025, adopte à son tour la nouvelle identité visuelle ECG.

Sur le marché français, l'entreprise regroupera l’ensemble de ses activités sous la marque Homair.

A lire aussi : Homair lance son offre événementielle

Les campings Marvilla Parks et Tohapi passent sous la bannière Homair

Dès la saison 2026, les campings exploités jusqu’ici sous les enseignes Marvilla Parks et Tohapi adopteront le nom Homair, marque désormais la plus connue et la mieux identifiée par les vacanciers français, avec 43 % de notoriété (+14 points en deux ans selon YouGov).

Cette consolidation "vise à renforcer la visibilité commerciale de l’offre et à simplifier le parcours client".

Dans le même temps, ECG a mis en ligne un nouveau site internet pour Homair, et va lancer une campagne de communication début décembre 2025 pour accompagner cette transition.

« En unifiant nos marques et en modernisant notre identité, nous donnons plus de puissance à nos actions et plus de clarté à notre écosystème. ECG incarne désormais un groupe plus lisible, plus fort et pleinement tourné vers la qualité d’expérience et la satisfaction client. », a déclaré Sébastien Manceau, CEO d’ECG.

Tags : homair
