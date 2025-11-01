Camping : Marvilla Parks et Tohapi passent sous la bannière Homair

Basé à Aix-en-Provence, European Camping Group devient officiellement ECG. Ce changement de nom s’accompagne d’un nouveau logo.
Objectif : établir une signature commune et cohérente, capable de relier la marque corporate à ses enseignes opérationnelles.
Dans cette logique d’unification, la marque espagnole Alannia Resorts, acquise en juillet 2025, adopte à son tour la nouvelle identité visuelle ECG.
Sur le marché français, l'entreprise regroupera l’ensemble de ses activités sous la marque Homair.
A lire aussi : Homair lance son offre événementielle
Objectif : établir une signature commune et cohérente, capable de relier la marque corporate à ses enseignes opérationnelles.
Dans cette logique d’unification, la marque espagnole Alannia Resorts, acquise en juillet 2025, adopte à son tour la nouvelle identité visuelle ECG.
Sur le marché français, l'entreprise regroupera l’ensemble de ses activités sous la marque Homair.
A lire aussi : Homair lance son offre événementielle
Les campings Marvilla Parks et Tohapi passent sous la bannière Homair
Autres articles
Dès la saison 2026, les campings exploités jusqu’ici sous les enseignes Marvilla Parks et Tohapi adopteront le nom Homair, marque désormais la plus connue et la mieux identifiée par les vacanciers français, avec 43 % de notoriété (+14 points en deux ans selon YouGov).
Cette consolidation "vise à renforcer la visibilité commerciale de l’offre et à simplifier le parcours client".
Dans le même temps, ECG a mis en ligne un nouveau site internet pour Homair, et va lancer une campagne de communication début décembre 2025 pour accompagner cette transition.
« En unifiant nos marques et en modernisant notre identité, nous donnons plus de puissance à nos actions et plus de clarté à notre écosystème. ECG incarne désormais un groupe plus lisible, plus fort et pleinement tourné vers la qualité d’expérience et la satisfaction client. », a déclaré Sébastien Manceau, CEO d’ECG.
Cette consolidation "vise à renforcer la visibilité commerciale de l’offre et à simplifier le parcours client".
Dans le même temps, ECG a mis en ligne un nouveau site internet pour Homair, et va lancer une campagne de communication début décembre 2025 pour accompagner cette transition.
« En unifiant nos marques et en modernisant notre identité, nous donnons plus de puissance à nos actions et plus de clarté à notre écosystème. ECG incarne désormais un groupe plus lisible, plus fort et pleinement tourné vers la qualité d’expérience et la satisfaction client. », a déclaré Sébastien Manceau, CEO d’ECG.