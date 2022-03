Homair dévoile sa nouvelle identité de marque

Homair a dévoilé le 29 mars 2022 une nouvelle identité de marque.



"Pour marquer durablement et visiblement le changement, sa nouvelle identité évolue vers des codes plus digitaux, plus joyeux et qui invitent au voyage.



Une incarnation qui prend également forme sur le terrain grâce à ses correspondants qui ont pour rôle d’accompagner et de prendre soin des clients tout au long du séjour." indique un communiqué.