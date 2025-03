Homair lance son offre événementielle

Parmi les 105 campings-villages proposés, quatre sites illustrent la diversité de l’offre. En Occitanie, le Domaine de Massereau ***** (Sommières), accessible à 30 minutes de Montpellier, peut accueillir 340 personnes. Il propose un espace de séminaire, des hébergements familiaux et diverses activités. En Pays de la Loire, le Château La Forêt **** (Saint-Julien-des-Landes), proche de Nantes, peut recevoir 486 personnes, avec une salle de réception privatisable, un espace aquatique couvert et des activités nautiques à proximité.



En Provence-Alpes-Côte d’Azur, deux sites sont présentés. Verdon Parc **** (Gréoux-les-Bains) dispose d’une capacité de 780 personnes et d’un accès facilité depuis Marseille (84 km). Il offre un parc aquatique, terrains de sport, et un environnement propice aux activités outdoor. Le Domaine des Naïades ***** (Port-Grimaud) accueille jusqu’à 790 personnes, avec une piscine olympique et un domaine arboré à 900 mètres du Golfe de Saint-Tropez. Les hébergements peuvent accueillir jusqu’à 10 personnes.



Homair Events s’appuie ainsi sur des infrastructures existantes pour offrir une expérience personnalisée, adaptée aux besoins des organisateurs et à des budgets variés. Les dates d’ouverture varient de début avril à début novembre selon les sites.