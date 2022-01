Animateurs, managers, directeurs… le tourisme de plein air recrute !

« Suite aux fermetures temporaires d’établissements de tourisme (2020 – 2021), de nombreux saisonniers ont fait le choix de se réorienter vers de nouveaux secteurs ou de se reconvertir.



Or, le développement du secteur entraîne dans le même temps un accroissement généralisé des offres, dont certaines s’adressent au même public que certains autres domaines, comme l’hôtellerie, la restauration, etc. Et enfin, pour nous préparer à accueillir davantage de clientèle internationale, nous devons accroitre la part de saisonniers capables de parler plusieurs langues.



Autant de raisons qui nous ont poussé à anticiper nos recrutements et à innover dans notre approche ! »

« Pourquoi pas des couples ? L’un avec un background administratif et l’autre plus technique, manager, cadré projet. Ils peuvent venir du tourisme ou non, on les formera »

« Plus que des vendeurs, nous cherchons des ambassadeurs pour promouvoir un style de vacances, avec pour mots d’ordre la convivialité et les retrouvailles, plus que jamais importants après 2 ans d’incertitudes. Avec une reprise économique et une croissance forte, nous avons besoin de nouveaux talents pour accompagner notre développement.



Par ailleurs, nous avons à cœur d’offrir à nos salariés un cadre de travail épanouissant, stimulant et favorable à leur développement personnel et professionnel, et ce avec de réelles perspectives d’évolution »

Un bilan positif, qui permet d’entrevoir 2022 de manière sereine, alors que le covid-19 fait toujours la une de l’actualité. Désormais, les professionnels du tourisme de plein air se préparent à la saison estivale 2022, les recrutements sont lancés !Homair Vacances recrute près deParmi eux, 2 postes en CDI au sein du siège aixois, 590 postes dans les campings Marvilla Parks , 200 postes dans les campings partenaires ainsi que 130 postes dans les campings Eurocamp/Alfresco Il s'agit principalement. Et ce, dans des domaines d'activité variés tels que la réception, le sport, le conseil, la maintenance, l'entretien ou encore la restauration..., explique le DG d'Homair Vacances.Yelloh ! Village n’intervient pas dans le recrutement des saisonniers, mais créépour intensifier ses services auprès de ses franchisés Yelloh.Chez Maeva,, dont près de(Responsables animation et animateurs notamment), mais également sur les équipes(un soixantaine de postes), en, en restauration (cuisine, service, pizzaïolo…), agent technique et surveillance de baignade.Alors quemajoritairement répartis en France, ainsi que 12 implantés aux Pays Bas, 6 en Espagne, 2 en Belgique. Animateurs, directeurs, techniciens…Ainsi,sont recherchés. Des contrats en CDI, avec un logement et une rémunération comprise entre 2300 euros bruts et 6000 euros bruts selon les profils., assure Nicolas Houé.La marque recherche également. Ainsi qu’, en CDI, pour assurer la maintenance de ses infrastructures.Autre acteur, Siblu ouvre les candidatures pouravec prises de poste à partir du 14 février 2022, en Loir et Cher, Calvados, Finistère, Loire-Atlantique, Vendée, Charente-Maritime, Gironde, Landes, Hérault., explique Anissa Rahali, DRH chez Siblu Villages.