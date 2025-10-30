Christophe Decloux nommé Directeur général de IDF Tourisme & Territoires

Je suis honoré de rejoindre IDF Tourisme & Territoires, dont la mission d’investissement responsable porte avec force les ambitions régionales de durabilité et d’attractivité.



Le tourisme est un levier essentiel de dynamisme économique, social et environnemental pour l’Ile-de-France. Avec nos partenaires publics et privés, nous avons l’opportunité de faire de l’investissement immobilier dans le tourisme un moteur de transformation positive et durable au service de tous les territoires franciliens

En 2023, il pilote côté CRT la fusion du Comité Régional du Tourisme avec Choose Paris Region, donnant naissance à l’agence d’attractivité à 360° de la Région Ile-de-France. Christophe Decloux est bilingue anglais et italien, et diplômé en management et marketing de la Matsushita University (Osaka).. » a déclaré Christophe Decloux.