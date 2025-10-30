TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Christophe Decloux nommé Directeur général de IDF Tourisme & Territoires

il succède à Marc Rigaud


Christophe Decloux succède à Marc Rigaud à la direction générale de IDF Tourisme & Territoires, filiale de Ile-de-France Investissements & Territoires, la société d’économie mixte de la Région Ile-de-France, à compter du 1er novembre 2025.


Rédigé par le Lundi 3 Novembre 2025

Christophe Decloux est nommé Directeur général de IDF Tourisme & Territoires. Créée fin 2022, cette structure est dédiée au financement de projets immobiliers dans le secteur du tourisme et des loisirs en Ile-de-France.

Il succèdera à Marc Rigaud. Après plus de vingt ans dans le secteur privé, notamment au sein du groupe Panasonic, où il a exercé des fonctions marketing, communication et commerciales, Christophe Decloux rejoint Choose Paris Region en 2016 en tant que Directeur des activités stratégiques.

En 2018, il est nommé Directeur général du Comité Régional du Tourisme (CRT) Paris Ile-de-France.

Christophe Decloux pilote IDF Tourisme & Territoires

En 2023, il pilote côté CRT la fusion du Comité Régional du Tourisme avec Choose Paris Region, donnant naissance à l’agence d’attractivité à 360° de la Région Ile-de-France.

Christophe Decloux est bilingue anglais et italien, et diplômé en management et marketing de la Matsushita University (Osaka).

« Je suis honoré de rejoindre IDF Tourisme & Territoires, dont la mission d’investissement responsable porte avec force les ambitions régionales de durabilité et d’attractivité.

Le tourisme est un levier essentiel de dynamisme économique, social et environnemental pour l’Ile-de-France. Avec nos partenaires publics et privés, nous avons l’opportunité de faire de l’investissement immobilier dans le tourisme un moteur de transformation positive et durable au service de tous les territoires franciliens. » a déclaré Christophe Decloux.

