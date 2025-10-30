Essendi cède ses hôtels argentins et renforce son recentrage européen

Depuis 2021, Essendien déploie un plan de transformation visant à rationaliser son portefeuille autour des actifs les plus rentables et majoritairement détenus en propriété.
L’objectif : accroître la valeur du parc hôtelier, renforcer sa cohérence géographique et consolider la présence du groupe sur les marchés européens.
Pour ce faire, Essendi, propriétaire et exploitant hôtelier présent sur plusieurs continents, annonce la cession de ses hôtels en Argentine au groupe ISWM.
La cession du portefeuille argentin s’inscrit dans cette logique de recentrage stratégique.
Après cette opération, 96 % du portefeuille hôtelier d’Essendi est désormais situé en Europe.
L’objectif : accroître la valeur du parc hôtelier, renforcer sa cohérence géographique et consolider la présence du groupe sur les marchés européens.
Pour ce faire, Essendi, propriétaire et exploitant hôtelier présent sur plusieurs continents, annonce la cession de ses hôtels en Argentine au groupe ISWM.
La cession du portefeuille argentin s’inscrit dans cette logique de recentrage stratégique.
Après cette opération, 96 % du portefeuille hôtelier d’Essendi est désormais situé en Europe.
Développement ciblé en Europe et portefeuille en mutation
Autres articles
-
Du voyage immobile sur le quai d'une gare au Valparaiso de Sepuvelda de Jean Pinard
-
TUI : Nouvelles Frontières va refaire ses gammes en 2024
-
Argentine : c’est parti pour la première Odyssée Nouvelles Frontières !
-
L'Argentine veut séduire davantage de Français
-
Argentine : changement de protocole pour les voyageurs
Cette politique s’accompagne de projets de développement et de rénovation ciblés sur le continent européen. Parmi les récentes opérations menées par Essendi :
- Ouverture du TRIBE Krakow Old Town en Pologne ;
- Acquisition de l’ibis Edinburgh Centre South Bridge en Écosse ;
- Rénovation complète du Novotel Zurich Airport Messe en Suisse.
- Ouverture du TRIBE Krakow Old Town en Pologne ;
- Acquisition de l’ibis Edinburgh Centre South Bridge en Écosse ;
- Rénovation complète du Novotel Zurich Airport Messe en Suisse.
Essendi : une présence maîtrisée en Amérique latine
Si le groupe se désengage partiellement d’Argentine, Essendi conserve un portefeuille hôtelier diversifié en Amérique latine, notamment au Chili, en Colombie, au Mexique et au Pérou.
Pour ces actifs, le groupe indique "activement analyser" les propositions d’investissement émanant de partenaires potentiels, dans une logique de gestion dynamique et d’arbitrage de portefeuille.
Pour ces actifs, le groupe indique "activement analyser" les propositions d’investissement émanant de partenaires potentiels, dans une logique de gestion dynamique et d’arbitrage de portefeuille.