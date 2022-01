Argentine : changement de protocole pour les voyageurs

Ainsi, seuls les voyageurs présentant un schéma vaccinal complet réalisé au moins 14 jours avant l’entrée dans le pays pourront se rendre en Argentine sans quarantaine.Si ce n'est pas le cas, en France il convient d'avoir 3 doses pour obtenir le précieux sésame, alors la personne sera dans l'obligation de se placer durant 7 jours en quarantaine.A compter de leur arrivée en Argentine et faire un test PCR le septième jour de leur arrivée dans le pays.La personne devra porter sur elle le résultat du test pendant son séjour dans le pays, lorsqu’il est égal ou inférieur à 14 jours.Pour les mineurs, moins de 18 ans, n’ayant pas de schéma vaccinal complet, il sera possible d'entrer sur le territoire national argentin sans à se placer à l'isolement.Par contre, il est possible de demander une exemption de quarantaine pour les les étrangers non résidents membres de la famille proche d’un ressortissant argentin ou résidents n’ayant pas un schéma complet de vaccination, à envoyant un mail à l'adresse suivante : secon_efran@mrecic.gov.ar.